Exame que vê se trompas estão saudáveis ajuda a engravidar? Não é bem assim

Alguns especialistas acreditam que a gravidez pode a acontecer após o exame porque, durante a HSG, há a passagem do contraste pelas trompas e, com isso, esses micro obstáculos pelo caminho são destruídos e a passagem para o espermatozoide é liberada novamente.

Imagina um flush da descarga de uma privada, o exame é quase a mesma coisa. O contraste é injetado e pode remover parte das micropartículas que estão nas trompas e até das micro aderências que podem se formar. Mas falar que ele é capaz de fazer a desobstrução é uma inverdade. Cássia Domit, radiologista especializada infertilidade e diagnóstico por imagem no laboratório Salomão Zoppi

Para Daniel Suslik Zylbersztejn, coordenador médico do Fleury Fertilidade, não existe pressão suficiente da saída do contraste pela tuba para gerar este tipo de situação, e não há comprovação científica para isso.

A função de desobstruir as tubas é erroneamente atribuída a este exame pois muitas pacientes engravidam após a realização. Isto acontece exclusivamente pela existência de um bom potencial reprodutivo de gravidez natural do casal e da mera coincidência da gravidez ter ocorrido logo após, e não pelo fato do contraste ter passado pelo tuba e teoricamente ter a desobstruído. Daniel Suslik Zylbersztejn, coordenador médico do Fleury Fertilidade

Assim, é importante ressaltar que a histerossalpingografia é um exame diagnóstico da função tubária e não um método terapêutico de desobstrução do trato reprodutivo.

Por isso, antes do exame ser indicado, recomenda-se pelo menos um ano de tentativas para engravidar, e apenas seu médico poderá indicar a real necessidade de realização.