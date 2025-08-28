Exame que vê se trompas estão saudáveis ajuda a engravidar? Não é bem assim

A enfermeira Edilsa Oliveira Delvali havia tomado uma decisão importante aos chegar aos quarenta anos: queria ter um filho. Mesmo sabendo que é possível engravidar nessa idade, ela se entendia que seria mais difícil e teve medo de não conseguir. De toda forma, Edilsa juntou sua coragem, tirou o DIU e começou a jornada para engravidar.
A cada mês a ansiedade aumentava. Seu ciclo menstrual era irregular, o que dificultava as chances de concepção e aumentava a dúvida em saber se havia conseguido o positivo ou se era apenas um atraso na menstruação.
Diante das tentativas frustradas, o obstetra sugeriu que realizasse uma histerossalpingografia. Apesar do nome complicado, o exame é comum e permite visualizar a cavidade intrauterina e a permeabilidade das trompas de Falópio (tubas uterinas). Assim, o médico pode identificar qualquer alteração, como aderências, miomas, malformações, ou tubas obstruídas - questões que podem afetar as chances de fecundação.
Edilsa fez o exame e um mês após o processo teve uma notícia surpreendente: ela investigava se tinha alguma questão pontual nas trompas, mas descobriu que estava grávida. Foram precisos três testes de farmácia e um Beta HCG para acreditar que a gestação era real. E com o positivo confirmado nasceu uma dúvida: o exame 'limpou' suas trompas e facilitou engravidar ou o timming foi mera coincidência?
Um exame pode ajudar a engravidar?
O objetivo da histerossalpingografia é identificar se as trompas estão saudáveis, funcionais e aptas para a fecundação, não realizar a limpeza das tubas - muito menos fazer a desobstrução delas, como explica a Cássia Domit, médica radiologista especializada em diagnóstico por imagem, que atua especificamente com infertilidade feminina.
"Esse exame é diagnóstico. Por consequência, ele pode ajudar. Mas se houver uma obstrução verdadeira na trompa, deve-se interromper a execução do exame, porque corre-se o risco de rompê-la", diz Cássia Domit, radiologista especializada infertilidade e diagnóstico por imagem no laboratório Salomão Zoppi.
O que acontece de forma prática: há muco no interior do útero e também nas trompas que, em algumas situações, pode se tornar mais espesso, formando micro rolhas ou cristalizando no interior das porções mais finas das trompas. Esse é um fator que pode atrapalhar a passagem do espermatozoide, ele entope o caminho e o espermatozoide não chega ao encontro do óvulo coletado pela trompa.
Alguns especialistas acreditam que a gravidez pode a acontecer após o exame porque, durante a HSG, há a passagem do contraste pelas trompas e, com isso, esses micro obstáculos pelo caminho são destruídos e a passagem para o espermatozoide é liberada novamente.
Imagina um flush da descarga de uma privada, o exame é quase a mesma coisa. O contraste é injetado e pode remover parte das micropartículas que estão nas trompas e até das micro aderências que podem se formar. Mas falar que ele é capaz de fazer a desobstrução é uma inverdade.Cássia Domit, radiologista especializada infertilidade e diagnóstico por imagem no laboratório Salomão Zoppi
Para Daniel Suslik Zylbersztejn, coordenador médico do Fleury Fertilidade, não existe pressão suficiente da saída do contraste pela tuba para gerar este tipo de situação, e não há comprovação científica para isso.
A função de desobstruir as tubas é erroneamente atribuída a este exame pois muitas pacientes engravidam após a realização. Isto acontece exclusivamente pela existência de um bom potencial reprodutivo de gravidez natural do casal e da mera coincidência da gravidez ter ocorrido logo após, e não pelo fato do contraste ter passado pelo tuba e teoricamente ter a desobstruído.Daniel Suslik Zylbersztejn, coordenador médico do Fleury Fertilidade
Assim, é importante ressaltar que a histerossalpingografia é um exame diagnóstico da função tubária e não um método terapêutico de desobstrução do trato reprodutivo.
Por isso, antes do exame ser indicado, recomenda-se pelo menos um ano de tentativas para engravidar, e apenas seu médico poderá indicar a real necessidade de realização.
Como o procedimento funciona?
Como é feito o procedimento: um cateter flexível é inserido pelo orifício externo do colo uterino e o contraste é injetado por esse cateter. Assim, o especialista consegue acompanhar com o raio-x e fluoroscopia todo o caminho que o contraste faz, avaliando a cavidade uterina e as trompas, além de notar como elas estão anatomicamente, se existe alguma obstrução, aderências, alterações inflamatórias ou infecciosas que possam estar causando dificuldade de engravidar.
Quando realizada a retirada do cateter, é feita outra radiografia para observar como o contraste injetado se distribuiu, e como ele sai das trompas, tentando diagnosticar bloqueios que dificultam o encontro da espermatozoide com o óvulo na trompa.
Por usar contraste, é preciso entender o histórico da paciente, se já realizou exames do tipo e se teve alguma reação alérgica. A partir disso, existe um protocolo de pré-dessensibilização em casos de alergia; de 15 horas a uma hora antes do exame, dependendo do grau de alergia. Ou muda-se o contraste utilizado.
Há ainda o período certo para o exame ser feito, entre o sexto e no máximo décimo segundo dia do ciclo. "Até o sexto dia, a mulher está sangrando. Do sexto ao décimo segundo, a grande maioria ainda não ovulou. Então, fazemos nessa fase porque já existe uma história de desejo de gravidez, e se você fizer o exame no momento da ovulação, essa mulher vai perder a possibilidade de conceber naquele ciclo", detalha Cássia.
E dói? "O exame acaba tendo algum grau de invasividade, pois é preciso colocar um espéculo vaginal, introduzir um cateter maleável para dentro do canal cervical uterino e, após este preparo, injetar contraste pelo cateter para vermos o trato reprodutivo. Mas, como qualquer exame que precise de manipulação, ele é altamente dependente da técnica utilizada e da qualidade do médico que irá realizá-la", explica Zylbersztejn.
A HSG pode ser feita tanto em hospitais como em clínicas de radiologia. É um exame realizado por emissão de raio-x em baixíssimas doses e, portanto, bastante seguro. Não precisa de anestesia, mas é possível receber medicação sublingual anti-inflamatória, por exemplo.
Você pode e, muitas vezes, é orientada a ter relações sexuais no dia seguinte ou - dependendo do seu ciclo - até no mesmo dia. Isso já mostra que o pós do exame não costuma causar muita dor e que você não precisa perder um ciclo de tentativas.
Vale dizer que o exame é indicado para casos de suspeita de infertilidade ou pacientes que já tem um diagnóstico de infertilidade ou endometriose, mesmo que já exista a recomendação de partir para métodos como a inseminação artificial. Isto é, a HSG também é indicada para avaliar as condições de transferir um óvulo fertilizado para dentro do útero.
