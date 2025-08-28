Conhece a coterapia? Modelo com dois terapeutas atrai casais e famílias

Hoje, adaptada ao contexto brasileiro, a coterapia começa a ganhar espaço Imagem: Getty Images

O psicólogo David Day, que atende em coterapia com a esposa, Thaísline Day, só propõe o formato quando percebe que há abertura por parte do casal. "A coterapia pode dar a impressão de estar sendo 'apertado por dois'. É essencial explicar que não se trata de aumentar a pressão, e sim de ampliar perspectivas e apoio", afirma.

A presença de dois profissionais favorece a troca, amplia a percepção sobre a dinâmica do casal ou da família e, muitas vezes, permite que eles se vejam e se ouçam de um jeito novo, que não aconteceria sem esse formato. Luana Vitro, psicóloga doutoranda em ciências pela Unifesp e especialista em terapia familiar e de casal

Antes de começarem a consulta em dupla, Verena Barreto e Luana Vitro propõem um acordo com a família ou o casal, em que não é possível haver segredos nem conversas paralelas fora da sessão. De acordo com elas, isso evita que um dos terapeutas forme alianças ocultas.

"Já aconteceu de uma mãe nos procurar no particular para contar algo. A gente não pode guardar. Então, direcionamos para o grupo ou encerramos o processo. O acordo é claro: tudo o que é trazido precisa fazer parte do tratamento, não existe negociação", diz Barreto.

Assim como no formato tradicional, as sessões duram cerca de uma hora. A diferença é que, diante do casal ou da família, os dois terapeutas trocam impressões entre si sobre a questão trazida na frente dos pacientes. Essa conversa aberta permite que o casal ou a família acompanhe o processo de pensamento dos profissionais e veja como perspectivas distintas se complementam, tornando o processo mais transparente e colaborativo.