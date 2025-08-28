Conhece a coterapia? Modelo com dois terapeutas atrai casais e famílias

Um casal chega à terapia e encontra não um, mas dois profissionais dispostos a ouvir, intervir e ajudar a reorganizar conversas que, sozinho, já não consegue ter. Assim começa, para muitos, o primeiro contato com a coterapia —modalidade que coloca dois terapeutas lado a lado no atendimento de casais e famílias.
"Na prática, é como se duas lentes diferentes se unissem para ampliar o campo de visão. Um percebe um olhar atravessado, outro nota um silêncio prolongado. Juntos, constroem uma narrativa mais completa sobre aquela relação", explica a psicóloga Thaísline Priscila Farias Day, doutoranda na UCES (Universidade de Ciências Empresariais e Sociais), em Buenos Aires, Argentina.
Como funciona
Por ser uma prática ainda pouco conhecida no Brasil, os especialistas ouvidos por Universa dizem que são eles que precisam apresentar a possibilidade de coterapia aos pacientes, esclarecendo de que forma ela é conduzida. "Eles acham diferente, quase nunca ouviram falar", relata a psicóloga Verena Barreto, especialista em intervenção e prática sistêmica com família pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).
O psicólogo David Day, que atende em coterapia com a esposa, Thaísline Day, só propõe o formato quando percebe que há abertura por parte do casal. "A coterapia pode dar a impressão de estar sendo 'apertado por dois'. É essencial explicar que não se trata de aumentar a pressão, e sim de ampliar perspectivas e apoio", afirma.
A presença de dois profissionais favorece a troca, amplia a percepção sobre a dinâmica do casal ou da família e, muitas vezes, permite que eles se vejam e se ouçam de um jeito novo, que não aconteceria sem esse formato. Luana Vitro, psicóloga doutoranda em ciências pela Unifesp e especialista em terapia familiar e de casal
Antes de começarem a consulta em dupla, Verena Barreto e Luana Vitro propõem um acordo com a família ou o casal, em que não é possível haver segredos nem conversas paralelas fora da sessão. De acordo com elas, isso evita que um dos terapeutas forme alianças ocultas.
"Já aconteceu de uma mãe nos procurar no particular para contar algo. A gente não pode guardar. Então, direcionamos para o grupo ou encerramos o processo. O acordo é claro: tudo o que é trazido precisa fazer parte do tratamento, não existe negociação", diz Barreto.
Assim como no formato tradicional, as sessões duram cerca de uma hora. A diferença é que, diante do casal ou da família, os dois terapeutas trocam impressões entre si sobre a questão trazida na frente dos pacientes. Essa conversa aberta permite que o casal ou a família acompanhe o processo de pensamento dos profissionais e veja como perspectivas distintas se complementam, tornando o processo mais transparente e colaborativo.
"É um modelo de comunicação não violenta. Mostramos, na prática, como fazer um pedido claro ou expressar um incômodo sem agressividade", explica Vitro.
Ao final, os coterapeutas discutem percepções e definem juntos o encaminhamento das próximas sessões. Em alguns contextos, há ainda a possibilidade de um terceiro olhar, em um formato de grupo reflexivo, em que outros terapeutas assistem à sessão, presencialmente ou por transmissão, enriquecendo ainda mais a análise.
"Isso acontece quando surge um determinado tema ou demanda que poderia se beneficiar do conhecimento ou experiência específica do consultor convidado. Ele ouve a conversa e, antes do término da sessão, tem a oportunidade de "dar esse feedback do que ouviu, do que pensou", esclarece Thaisline Day.
Para quem é indicada
Segundo a psicóloga Cristiane Pertusi, presidente da Abratef (Associação Brasileira de Terapia Familiar), a coterapia é especialmente eficaz em dinâmicas complexas, com múltiplas alianças internas, luto, violência ou trauma. "Trazer dois estilos e vozes diferentes ajuda a equilibrar forças e quebrar padrões que pareciam imutáveis", diz.
Barreto conta que, de cada dez casos que recebe, seis envolvem a tentativa de reconstrução da relação após uma traição. "Com dois terapeutas, é possível acompanhar diferentes nuances emocionais e intervir de forma complementar."
Além disso, a presença de um coterapeuta do mesmo gênero que o paciente pode ser positiva. Um profissional homem, por exemplo, tende a reduzir a resistência masculina, segundo o psicólogo David Day, pois muitos se sentem mais à vontade quando não estão em minoria no espaço terapêutico.
Já no contexto familiar, especialmente em famílias com hierarquias rígidas ou baixa tolerância à ambiguidade, a proposta pode causar estranhamento. "A visão tradicional de um único especialista conduzindo todo o processo ainda é predominante, e a ideia de dois terapeutas dialogando pode ser difícil de assimilar", acrescenta David Day.
Entretanto, há exemplos positivos. Vitro lembra como o formato da coterapia ajudou uma família que não estava sabendo lidar com o filho pré-adolescente. "Os pais o tratavam como criança ainda e conseguimos criar acordos para que o adolescente fosse reconhecido na fase de vida em que ele estava, sem perder a conexão familiar", relata.
Principais benefícios da coterapia
Estilos diferentes em cena: A interação de dois terapeutas, cada um com sua bagagem, cria "quatro ou mais realidades" na sala (dois profissionais + dois ou mais clientes), gerando insights mais ricos e variadas possibilidades de intervenção.
Aceleração do processo: Dois profissionais identificam nuances emocionais mais rapidamente, o que pode encurtar o tempo de resolução.
Mais transparência: Os terapeutas compartilham suas percepções em voz alta, favorecendo a construção com os pacientes.
Proteção contra viés: Um profissional ajuda o outro a evitar alianças inconscientes ou sobrecarga emocional.
Formação contínua: Funciona como supervisão em tempo real, permitindo que terapeutas aprendam e troquem técnicas.
Desafios do formato
Apesar dos benefícios da coterapia, os especialistas relatam que nem tudo é simples. Encontrar um parceiro exige sintonia e alinhamento ético. "A relação entre os terapeutas sustenta o processo", diz Barreto.
Além disso, o custo do formato de atendimento pesa no bolso de muitos interessados. No caso de Verena Barreto e Luana Vitro, o pacote de quatro encontros mensais varia entre R$ 800 e R$ 1.000. Já David e Thaisline Day cobram, em média, de R$ 300 a R$ 450 por sessão.
Uma prática sem regulamentação específica
Apesar de ser utilizada em programas de formação, a coterapia não possui regulamentação própria no Conselho Federal de Psicologia. Para Pertusi, isso não impede a prática, mas pode gerar dúvidas sobre remuneração e responsabilidade ética.
Para ela, qualquer psicólogo com formação ou experiência em terapia familiar e abordagem sistêmica pode atuar no formato, desde que esteja preparado para a escuta compartilhada e para a construção coletiva. "Na formação de terapeutas sistêmicos, a coterapia é um recurso didático fundamental, pois permite reflexão conjunta na ação e desenvolve competências relacionais e interventivas", afirma Pertusi.
