Homens que usam calcinha: fetiche, prazer e mercado em crescimento

Há diferentes formas de viver o fetiche: alguns preferem utilizá-lo em encontros íntimos, outros recorrem a profissionais do sexo para praticar sem receios. Também existem os que escolhem usar lingerie escondida, por baixo das roupas de trabalho, como uma forma de manter um segredo excitante ao longo do dia.

O uso da lingerie como fetiche não deve ser confundido com questões de identidade de gênero. Quando a motivação está no prazer erótico, trata-se de uma prática sexual. Já quando há desejo de se sentir ou se afirmar como mulher, a experiência está ligada à identidade e não ao fetichismo.

Em alguns casos, o uso de lingerie pode ser uma resposta a dificuldades de excitação. Para certos homens, elementos femininos são percebidos como uma forma de equilibrar ou suavizar a imagem de sua masculinidade. O problema surge apenas quando a prática passa a ser a única maneira de alcançar o orgasmo ou quando é imposta à parceira, o que pode gerar crises na relação.

Mercado em expansão

O interesse masculino por lingerie não passou despercebido pela indústria. Marcas estrangeiras como a australiana Homme Mystere e a norte-americana Menagerié investem em peças desenhadas especialmente para homens, como calcinhas, camisolas, camisetes, meias-calças e até sutiãs masculinos.

No Brasil, também já existem iniciativas voltadas a esse público. A Swany's Lingerie, por exemplo, percebeu que mais de 70% de sua clientela era composta por homens e decidiu lançar uma linha exclusiva para eles. As peças seguem o mesmo padrão de delicadeza da lingerie feminina, mas com adaptações para acomodar a anatomia masculina.