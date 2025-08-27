Maternidade e não monogamia dão match? Mães contam suas experiências

A não monogamia nunca esteve tão presente nos debates em redes sociais e, também, na vida de quem busca se relacionar fora dos padrões ditados, de exclusividade afetiva e/ou sexual centrada em um único parceiro — como marido, esposa, namorado e namorada.
Dentro dessa vivência, que busca descentralizar os afetos, é possível encontrar pessoas que praticam relacionamentos abertos, sem graus de importância e dedicação entre parceiros, ou hierárquicos. Ou seja, com um par fixo e oficial, mas havendo a possibilidade de sair e viver outros afetos — sexuais, mas não só.
No entanto, é preciso fazer recortes para entender as diferenças que existem entre quem decide viver desta maneira. Afinal, talvez algumas pessoas tenham mais possibilidade de viver outros afetos. O que dita isso? Padrões, gênero, raça, classe e...maternidade.
Só no Brasil, 7 a cada 10 mulheres são mães. Dentro deste número, são pelo menos 11 milhões de mães solo segundo pesquisa realizada pelo Ibre-FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) em 2024.
É muito difícil viver uma não monogamia justa se não houver uma divisão justa do cuidado e do trabalho doméstico. Essa é, pra mim, uma das principais pautas da não monogamia ética. Como nós, mulheres, podemos ser livres e autônomas se ainda estamos sobrecarregadas com o cuidado dos filhos e com as tarefas domésticas? Se você está o tempo inteiro cuidando, limpando e organizando, não sobra tempo nem energia para cultivar outras relações, defende Adelita Monteiro, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais.
Caminho possível
Enquanto a não monogamia carrega, entre os seus princípios, a descentralização dos afetos para que haja uma rede de pessoas mais conectadas e responsáveis umas pelas outras, algumas mulheres que são mães ainda encontram dificuldade para exercerem a filosofia de vida.
E é importante dizer: nesta matéria, estamos focando em relacionamentos heterossexuais e normativos.
A teoria pra mim funciona muito, mas a prática, por enquanto, não funcionou. Acho que é, sim, possível conciliar a não monogamia com a maternidade desde que haja uma rede de apoio consistente ou que o pai esteja realmente envolvido na criação da criança, diz Laura Maria, professora de 36 anos e mãe de um menino de 6 anos.
Ela acredita que essa rede de apoio é importante não só para que a mulher possa desenvolver seus afetos, como possa ser mais do que apenas mãe. Encontrando, assim, tempo para sair com as amigas, estar em sua própria companhia e, por que não, se relacionar com quem ela desejar sem se sobrecarregar.
Já a publicitária Amanda Zagatto, de 30 anos, hoje consegue conciliar a maternidade com a não monogamia, ainda que o medo de ser julgada por ser mãe esteja presente. Afinal, as demandas de uma mãe são completamente diferentes de quem não tem filhos.
Fiz a transição dentro do meu casamento, que antes era monogâmico, e no início foi bem conturbado porque precisei lidar com o ciúme, a insegurança e o medo do abandono. Também questionei muito se deveria contar para as pessoas com quem me relaciono se eu sou mãe. Muitas podem simplesmente sumir com essa informação, relata.
Para que isso funcione na prática, Amanda e seu marido se dividem com suas tarefas e as tarefas da criança, que tem 8 anos, como aula de inglês, escola e médico. Assim, é possível conciliar a agenda doméstica com os dates. Ah, vale dizer, os encontros não necessariamente têm cunho sexual: às vezes uma conversa fora de casa já ajuda, inclusive, a aliviar a carga materna.
Privilégio masculino
A psicóloga Adelita, que também exerce a não monogamia, defende que não temos igualdade de oportunidades e não vivemos numa sociedade cooperativa. Isso faz com que, mesmo num modelo de relacionamento que foge aos padrões, ainda existam mais facilidades para os homens.
"De maneira geral, os homens ainda têm mais liberdade e menos carga. A maternidade continua recaindo, quase que exclusivamente, sobre as mulheres. Eles conseguem viver a não monogamia com mais leveza, mais liberdade. Mas isso não pode ser justificativa para desistirmos de buscar relações livres, porque ficar onde estamos também não é justo", diz.
Há preconceito. Mulheres não monogâmicas ainda são julgadas como promíscuas. Por isso acredito que talvez leve décadas para construir uma sociedade realmente igualitária
O poder de escolha masculino foi o que afastou a professora Karina Brandão de um relacionamento não monogâmico. Ela, mãe solo de uma menina de 6 anos e sem nenhuma rede de apoio, nunca viu problemas em se relacionar de maneira monogâmica, com exclusividade sexual e de afeto.
Porém, ao se apaixonar por um homem não monogâmico, resolveu topar a experiência. Segundo ela, a sobrecarga materna, além de não permitir ter tempo para usufruir de outros afetos, também não deixou espaço para o tesão.
"Ele já estava fazendo muito parte da minha vida e da vida da minha filha, então eu disse que talvez a gente poderia namorar. Ele me respondeu dizendo que era não monogâmico e que, por isso, todos os últimos relacionamentos deles terminaram com traição. Fui estudar o movimento e me abri para viver isso, principalmente porque eu estava saindo de um casamento conturbado", diz.
Karina foi eleita a namorada oficial, mas seu parceiro ficava com outras mulheres de acordo com os dias da semana. Chamava de "circular".
Eu fui apresentada para a sociedade, a família e os amigos como a namorada, mas outra exercia o papel de ser mais parceira, outra que é mais gostosa ocupava a parte sexual e por aí em diante. Mais uma vez temos um homem escolhendo a função da mulher no relacionamento. Ou seja, dependendo de como a não monogamia é praticada, ele tem muito mais benefícios.
Culpa materna
Talvez uma das grandes companhias dessas mulheres, que buscaram ou ainda buscam exercer a não monogamia, seja a culpa materna. Ela existe até mesmo para quem se sente segura com essa escolha, como é o caso da psicóloga Adelita. Quando abriu seu antigo casamento, ela saía uma vez por mês e no caminho se questionava se estava fazendo a coisa certa.
"Os homens que se dizem não monogâmicos carregam muito menos culpa. Eles saem para paquerar, para transar e fazem isso com naturalidade porque cresceram sendo incentivados a explorar a sexualidade. Isso sempre foi permitido. Já para as mulheres, não. Mesmo quando nós escolhemos viver relações abertas, sentimentos como culpa, dúvida e medo estão presentes", acredita.
Para Laura, a mãe também é julgada pelo tempo que dedica para esses vínculos.
O ideal da boa mãe impacta totalmente a liberdade sexual da mulher. Todas as vezes que eu estou com uma parceria sexual, afetiva ou romântica, eu me sinto culpada. E aí eu penso, por que mesmo que eu estou me sentindo culpada se meu filho está bem, se ele está sendo cuidado? Eu mereço esse tempo para mim.
Ter um tempo para si, inclusive, é a receita para ser uma mãe feliz — conforme acredita Priscilla Toscano, atriz e performer de 41 anos, mãe de uma criança de 3. Ela está em uma união estável há 24 anos, sendo 17 deles na não monogamia.
"Quando a não monogamia é entendida não como um modelo de relacionamento, mas como uma identidade política, fica mais nítido perceber que é impossível exercê-la sem levar em conta as pautas que são tão necessárias ao exercício de um maternar mais justo", defende.
Dá match, afinal?
No final das contas, não tem resposta certa para a pergunta. Se maternidade e monogamia dão match, cada mulher vai dizer. Mas, como diz Adelita, nem a escolha pela monogamia, nem a escolha pela não monogamia são fáceis. Até porque, vivemos em um mundo que vai julgar mulheres por exercerem sua sexualidade e seu afeto livremente.
Em um caminho, aceita-se a falta de privilégios. Em outro, busca-se conquistar novos espaços ainda com muita disparidade entre gêneros. "A gente tem que escolher o nosso difícil", acredita a psicóloga. Ou seja, o que importa é se relacionar sendo fiel aos seus princípios, sabendo que relacionar-se traz, por si só, dificuldades.
Costumo dizer que só pude escolher tornar-me mãe pois minha identidade é não mono — o que me encorajou a planejar uma gestação. Hoje tenho plena certeza que sou a melhor mãe possível para o meu filho, pois sou uma mulher muito feliz. Crianças felizes precisam de mães felizes e a minha felicidade conquisto todos os dias pois tenho o feminismo e não monogamia como aliados, enfatiza Priscilla.
