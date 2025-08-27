Maternidade e não monogamia dão match? Mães contam suas experiências

Ela acredita que essa rede de apoio é importante não só para que a mulher possa desenvolver seus afetos, como possa ser mais do que apenas mãe. Encontrando, assim, tempo para sair com as amigas, estar em sua própria companhia e, por que não, se relacionar com quem ela desejar sem se sobrecarregar.

Já a publicitária Amanda Zagatto, de 30 anos, hoje consegue conciliar a maternidade com a não monogamia, ainda que o medo de ser julgada por ser mãe esteja presente. Afinal, as demandas de uma mãe são completamente diferentes de quem não tem filhos.

Amanda Zagatto, publicitária, é mãe e não monogâmica Imagem: Arquivo Pessoal

Fiz a transição dentro do meu casamento, que antes era monogâmico, e no início foi bem conturbado porque precisei lidar com o ciúme, a insegurança e o medo do abandono. Também questionei muito se deveria contar para as pessoas com quem me relaciono se eu sou mãe. Muitas podem simplesmente sumir com essa informação , relata.

Para que isso funcione na prática, Amanda e seu marido se dividem com suas tarefas e as tarefas da criança, que tem 8 anos, como aula de inglês, escola e médico. Assim, é possível conciliar a agenda doméstica com os dates. Ah, vale dizer, os encontros não necessariamente têm cunho sexual: às vezes uma conversa fora de casa já ajuda, inclusive, a aliviar a carga materna.

Privilégio masculino

A psicóloga Adelita, que também exerce a não monogamia, defende que não temos igualdade de oportunidades e não vivemos numa sociedade cooperativa. Isso faz com que, mesmo num modelo de relacionamento que foge aos padrões, ainda existam mais facilidades para os homens.