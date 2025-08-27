Marcela Ceribelli sobre irmão gêmeo: 'Nasci em um laboratório de gênero'

Uma educação livre de padrões de gênero marcou a infância de Marcela Ceribelli, contou a autora no Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL.

Filha da jornalista Renata Ceribelli, Marcela falou sobre ter crescido ao lado do irmão gêmeo, Rodrigo, com quem ela tem uma conexão forte. "É um clichê meio real. Então, vamos mudar de cidade? Ele passa na faculdade de circo e eu venho pra São Paulo a trabalho. São vidas meio espelhadas", conta.