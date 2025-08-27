Marcela Ceribelli sobre irmão gêmeo: 'Nasci em um laboratório de gênero'

Uma educação livre de padrões de gênero marcou a infância de Marcela Ceribelli, contou a autora no Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL.
Filha da jornalista Renata Ceribelli, Marcela falou sobre ter crescido ao lado do irmão gêmeo, Rodrigo, com quem ela tem uma conexão forte. "É um clichê meio real. Então, vamos mudar de cidade? Ele passa na faculdade de circo e eu venho pra São Paulo a trabalho. São vidas meio espelhadas", conta.
Querendo ou não, eu nasci num laboratório de gênero. Você consegue observar o que vai acontecer com esse homem que tá ao seu lado.Marcela Ceribelli
Marcela Ceribelli relatou que a escolha de atividades era livre na família. "Os esportes a gente escolhia de uma maneira igual, então eu fiz futebol e ele fez a dança contemporânea" relembra a autora. Rodrigo, que hoje vive na França, é acrobata.
Ela destacou que, apesar do ambiente familiar, a sociedade impunha diferenças. "Eram elogios diferentes, eram estímulos diferentes, eram liberdades diferentes", relembra.
Marcela Ceribelli sobre esgotamento feminino: É estrutural, não skincare
O esgotamento feminino é tema recorrente nos podcasts da Obvious, empresa fundada por Marcela, e inspirou seu primeiro livro, Aurora: O despertar da mulher exausta.
Era um assunto em comum em todos os episódios que eu gravava.Marcela Ceribelli
Ceribelli criticou o reducionismo do autocuidado nas redes sociais. "Eu via também essa coisa que eu detesto. Chamei esse 'autocuidado' de amor próprio adestrado, que é essa coisa de 'ah, você tá cansada? Mas será que você não tá precisando fazer skincare?'"
O que mulher escreve é 'autoajuda', homem é filósofo, diz Marcela Ceribelli
Autora do best-seller Aurora: O despertar da mulher exausta, Marcela também falou sobre o machismo no meio editorial.
Porque o que a gente faz é 'autoajuda', mas o homem faz igual e ele é filósofo.Marcela Ceribelli
