Pedofilia: como a escola pode proteger seu filho da violência sexual?

Dois anos depois, Nicole teve aulas sobre sexualidade na escola. Ali aprendeu sobre métodos contraceptivos e, como estava namorando, pediu a uma amiga indicação de anticoncepcional para ela não engravidar. Mas o medicamento, que não foi indicado por um médico, não evitou o nascimento de seu primeiro filho. Foi só no pré-natal que ela teve a primeira conversa aberta sobre sexo:

"Se a escola tivesse trabalhado mais o tema ou meus pais tivessem falado abertamente comigo, talvez meu irmão não tivesse feito o que fez. Acho que nem ele sabia, na época, que era errado. Não o culpo. Talvez eu nem tivesse engravidado depois. Hoje converso com meus filhos, de 12, 9 e 4 anos, sem tabus. Oriento a mais velha a nunca sentar no colo de parentes ou homem nenhum".

Uma grande corrente de pais acredita que a discussão sobre gênero e sexualidade não deveria ultrapassar as paredes de casa. Porém, a desinformação pode fazer com que histórias como a de Nicole se repitam. Por isso, Universa convidou profissionais da educação para apontarem a importância de se levar debates sobre gênero e sexualidade para a sala de aula.

Gênero x Sexualidade

Discutir o gênero é muito mais do que falar se alguém é homem ou mulher. Tem a ver com a construção social e as expectativas sobre ela, de acordo com sua cultura, desde as vestimentas até a posição de cada um. Na nossa sociedade, a feminidade se dá a partir do incentivo ao embelezamento, aos cuidados com a vida doméstica e à maternidade. Já a construção dos homens se pauta numa educação beligerante, mais agressiva, a partir do momento em que são estimulados a brincar de luta desde cedo, por exemplo.

A identidade sexual, por sua vez, tem a ver com as pessoas por quem nos sentimos atraídos. Esses objetos de atração podem ser pessoas do mesmo ou do outro sexo, ou de ambos, no caso dos bissexuais. Há ainda assexuais — aqueles que não sentem desejo por ninguém. Não se deve reduzir sexualidade e gênero a sexo.