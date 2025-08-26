Pedofilia: como a escola pode proteger seu filho da violência sexual?

Nicole, de 29 anos, nunca conversou com seus pais sobre sexualidade. Foi abusada pelo irmão dos 8 aos 12 anos, e diz que não sabia ao certo que aquilo era errado. A pedido dele, seis anos mais velho, e por medo, não contou a ninguém o que se passava.
"Só soube que era errado quando meu pai nos pegou. Caiu a ficha que eu estava fazendo algo de errado com ele", lembra Nicole, que pediu à Universa para não ter seu nome revelado.
Aos 14 anos, perdeu a virgindade com o primeiro namorado, que depois a fez ter relações com um amigo dele. "Ele me chamou para ir em sua casa. Tivemos relação e depois ele falou que os colegas dele também fariam a mesma coisa. Deixei um deles fazer, mas percebi que não estava certo e fui embora".
Dois anos depois, Nicole teve aulas sobre sexualidade na escola. Ali aprendeu sobre métodos contraceptivos e, como estava namorando, pediu a uma amiga indicação de anticoncepcional para ela não engravidar. Mas o medicamento, que não foi indicado por um médico, não evitou o nascimento de seu primeiro filho. Foi só no pré-natal que ela teve a primeira conversa aberta sobre sexo:
"Se a escola tivesse trabalhado mais o tema ou meus pais tivessem falado abertamente comigo, talvez meu irmão não tivesse feito o que fez. Acho que nem ele sabia, na época, que era errado. Não o culpo. Talvez eu nem tivesse engravidado depois. Hoje converso com meus filhos, de 12, 9 e 4 anos, sem tabus. Oriento a mais velha a nunca sentar no colo de parentes ou homem nenhum".
Uma grande corrente de pais acredita que a discussão sobre gênero e sexualidade não deveria ultrapassar as paredes de casa. Porém, a desinformação pode fazer com que histórias como a de Nicole se repitam. Por isso, Universa convidou profissionais da educação para apontarem a importância de se levar debates sobre gênero e sexualidade para a sala de aula.
Gênero x Sexualidade
Discutir o gênero é muito mais do que falar se alguém é homem ou mulher. Tem a ver com a construção social e as expectativas sobre ela, de acordo com sua cultura, desde as vestimentas até a posição de cada um. Na nossa sociedade, a feminidade se dá a partir do incentivo ao embelezamento, aos cuidados com a vida doméstica e à maternidade. Já a construção dos homens se pauta numa educação beligerante, mais agressiva, a partir do momento em que são estimulados a brincar de luta desde cedo, por exemplo.
A identidade sexual, por sua vez, tem a ver com as pessoas por quem nos sentimos atraídos. Esses objetos de atração podem ser pessoas do mesmo ou do outro sexo, ou de ambos, no caso dos bissexuais. Há ainda assexuais — aqueles que não sentem desejo por ninguém. Não se deve reduzir sexualidade e gênero a sexo.
Erotizar crianças
Escolas e professores estão sendo acusados de erotização das crianças por estimularem o debate acerca da sexualidade cada vez mais cedo. Porém, é preciso lembrar do livre acesso a filmes e novelas, em horário muitas vezes comercial, e com cenas praticamente de sexo explícito. Isso, de acordo com especialistas, desperta uma curiosidade natural e o papel do professor é organizar esses pensamentos e trabalhar temas sensíveis. Ou seja, a escola precisa dar conta dessas temáticas que surgem.
Respeito e empatia
Se o Brasil tem um alto índice de feminicídio — assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero — e se somos o país que mais mata a população LGBT, isso significa que os agressores também tiveram uma péssima educação em casa, ao ponto de não respeitarem o próximo. Isso mostra que, para educar a criança é preciso ter competência técnica e afetiva e fazer com que ele respeite e tenha empatia. É isso que é proposto nas escolas.
Combate à discriminação contra a mulher
O debate sobre gênero ajuda no combate à discriminação das mulheres. Isso porque se discute sobre sua representatividade na política, a diferença entre os salários, entre outros. Dentro dessas conversas, mostra-se que os meninos podem gostar de artes, de dança, e as meninas podem ser cientistas ou seguir qualquer outra profissão dita masculina. É preciso incentivar a tolerância e o respeito. A construção democrática tem a ver com discussão de gênero.
Identifica quando há violência sexual
Muitas questões sobre sexualidade são colocadas pelas próprias crianças e é nesse momento que o professor ajuda a turma a identificar uma possível violência sexual. São vários os relatos de crianças pequenas que sofrem abuso sexual em casa e não sabem. Os professores podem explicar o que pode e o que não pode, onde não se deve colocar a mão. Neste momento, o aluno vai contar o que está acontecendo e a escola vai agir para proteger essa criança. Assim se previne gravidez precoce, abuso, violência. Educação sexual não é discutir como se faz, mas colocar valores.
Combate a doenças
Quando lembramos do aumento no número de casos de sífilis, entendemos que, quando a escola oferece campanhas para falar sobre ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), ajuda na prevenção.
Para todas as idades
Não há uma idade para se falar sobre sexualidade e gênero. O que determina a hora de falar sobre o assunto são as perguntas e elas chegarão. A questão é como trabalhar o tema com cada uma das idades. Não existe discurso ideológico, mas a abertura de um canal de conversa a partir da demanda da criança. O que não pode é ignorar o assunto a partir do momento em que eles demonstram curiosidade.
Estratégia pedagógica
Restringir o debate sobre gênero e sexualidade à família é transformar isso em tabu. Como em muitas casas não existe abertura para se conversar sobre sexualidade, o próprio filho não quer discutir com os pais porque existe um constrangimento. Entra, aí, o papel da escola: por ser um ambiente em que o jovem está com seus pares, e com pessoas formadas, há uma abertura ao diálogo. E quando a escola se mostra aberta, passa a amparar o aluno sob outros aspectos, construindo uma estratégia pedagógica para evitar, por exemplo, o fracasso escolar.
Fontes: Helena Altmann, professora associada da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Jane Felipe de Souza, professora titular aposentada da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), atua como colaboradora na Linha de Pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero; e Marília Pinto de Carvalho, professora da Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo), autora do livros 'No coração da sala de aula: Gênero e trabalho docente nas séries iniciais' (Xamã, 1999)
*Com matéria publicada em 4/12/2018 e atualizada em 19/8/2025
