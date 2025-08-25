Transe mais com a ajuda desses filmes e séries para esquentar a vida sexual

A população mundial está transando menos, segundo as pesquisas. Os motivos são muitos. Entre eles, vida corrida e cheia de tarefas, excesso de medicamentos, uso exagerado de redes sociais, falta de disponibilidade para o outro e por aí vai.

Se um dos seus objetivos é melhorar sua vida sexual, é preciso tomar algumas atitudes. Afinal, o desejo e o sexo não são espontâneos — especialmente em relacionamentos longos. Por isso é preciso ser ativa, trabalhar para resgatar sua libido e o erotismo com o parceiro ou parceira.

Universa separou dicas de filmes e séries que refletem sobre sexo e relacionamento e são bons instrumentos para viver melhor sua sexualidade. Anote!