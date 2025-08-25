Sob pressão, mulheres voam melhor: 'Necessidade de provar competência'

"Nosso estudo mostra que as mulheres podem ser melhores em manter o controle e tomar decisões em cenários de voo estressantes", afirma Naila Ayala, pesquisadora e autora principal do estudo.

Na prática, essa diferença já é percebida por muitas profissionais que atuam nos cockpits. "Percebo que muitas mulheres desenvolvem um foco e uma calma muito consistentes sob pressão. Isso pode vir tanto do treinamento rigoroso, que é igual para todos, quanto da necessidade de provar competência em um ambiente ainda majoritariamente masculino. Essa resiliência extra, somada a uma comunicação clara e atenção aos detalhes, pode favorecer o desempenho em situações críticas", diz a piloto comercial Caroline Emili Klein Acras, 37, de Curitiba.

Caroline diz que lidar com pressão faz parte da rotina —e que manter a calma é uma habilidade essencial. "Não ceder à correria, manter o foco e aumentar a consciência situacional são estratégias que sempre funcionam para mim", conta.

Com três anos de experiência na aviação comercial e mais de 1.300 horas de voo, Caroline celebra hoje o que jamais imaginou alcançar: estar na cabine de um Airbus. Ela já atuou em voos para o Mercosul e na região do Pantanal, onde enfrentou diversos desafios. "A experiência do dia a dia ajuda. À medida que vou ganhando vivência na cabine, as decisões se tornam mais naturais", diz.

Gabriela Neumann e Carolina Pereira fizeram juntas o treinamento Imagem: Arquivo pessoal

A experiência de Carolina Mendes Pereira, 38, do Rio de Janeiro, reforça essa percepção. Hoje piloto comercial em voos internacionais de Boeing 737, ela começou na aviação como comissária de bordo e explica que apesar de a aviação ser muito segura, sua rotina envolve momentos de alta pressão e tomada de decisões importantes. "Um exemplo é durante a aproximação e o pouso, quando enfrentamos condições meteorológicas adversas. Nessas situações, precisamos decidir rapidamente, sempre dentro dos parâmetros de segurança, se é possível seguir com o pouso ou se devemos arremeter", diz.