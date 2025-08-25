Sob pressão, mulheres voam melhor: 'Necessidade de provar competência'

Por muito tempo, o ambiente da aviação foi marcado por estereótipos e desigualdade de gênero. Mas uma nova pesquisa da Universidade de Waterloo, no Canadá, ajuda a derrubar esse tipo de preconceito com evidências concretas: em cenários estressantes, mulheres podem pilotar melhor do que seus colegas homens.
O estudo utilizou simuladores de voo de alta fidelidade e tecnologia de rastreamento ocular para avaliar o desempenho de 20 pilotos experientes —dez homens e dez mulheres — em situações normais e de emergência. Todos tiveram de lidar com problemas como falhas inesperadas de motor e desafios de pouso enquanto os pesquisadores analisavam para onde olhavam e como reagiam.
Embora homens e mulheres tenham demonstrado padrões de atenção visual semelhantes, as elas se destacaram quando a pressão aumentou: cometeram menos erros de controle de voo e mantiveram uma performance mais consistente.
"Nosso estudo mostra que as mulheres podem ser melhores em manter o controle e tomar decisões em cenários de voo estressantes", afirma Naila Ayala, pesquisadora e autora principal do estudo.
Na prática, essa diferença já é percebida por muitas profissionais que atuam nos cockpits. "Percebo que muitas mulheres desenvolvem um foco e uma calma muito consistentes sob pressão. Isso pode vir tanto do treinamento rigoroso, que é igual para todos, quanto da necessidade de provar competência em um ambiente ainda majoritariamente masculino. Essa resiliência extra, somada a uma comunicação clara e atenção aos detalhes, pode favorecer o desempenho em situações críticas", diz a piloto comercial Caroline Emili Klein Acras, 37, de Curitiba.
Caroline diz que lidar com pressão faz parte da rotina —e que manter a calma é uma habilidade essencial. "Não ceder à correria, manter o foco e aumentar a consciência situacional são estratégias que sempre funcionam para mim", conta.
Com três anos de experiência na aviação comercial e mais de 1.300 horas de voo, Caroline celebra hoje o que jamais imaginou alcançar: estar na cabine de um Airbus. Ela já atuou em voos para o Mercosul e na região do Pantanal, onde enfrentou diversos desafios. "A experiência do dia a dia ajuda. À medida que vou ganhando vivência na cabine, as decisões se tornam mais naturais", diz.
A experiência de Carolina Mendes Pereira, 38, do Rio de Janeiro, reforça essa percepção. Hoje piloto comercial em voos internacionais de Boeing 737, ela começou na aviação como comissária de bordo e explica que apesar de a aviação ser muito segura, sua rotina envolve momentos de alta pressão e tomada de decisões importantes. "Um exemplo é durante a aproximação e o pouso, quando enfrentamos condições meteorológicas adversas. Nessas situações, precisamos decidir rapidamente, sempre dentro dos parâmetros de segurança, se é possível seguir com o pouso ou se devemos arremeter", diz.
Para Carolina, a forma como as mulheres lidam com essas situações pode estar ligada às suas vivências. "Somos levadas a desenvolver força e resiliência em diversas áreas, e isso pode se refletir no trabalho. Não que o gênero defina a qualidade de um piloto, mas essa resiliência emocional pode, sim, fazer alguma diferença", ressalta.
Já a piloto Gabriela de Assumpção Neumann, 27, de Vitória, teve sua trajetória transformada pela inspiração de outras mulheres. Também ex-comissária de bordo, ela entrou na linha aérea movida pelo desejo de ocupar um espaço que antes parecia inatingível. "Achava que não era possível ser piloto, tanto por ser mulher quanto pelo lado financeiro. Mas fui incentivada por colegas e decidi tentar."
Com aproximadamente 500 horas de voo, Gabriela já enfrentou condições meteorológicas intensas, especialmente em pousos e decolagens. "Nesses momentos, manter a calma, atuar em equipe dentro da cabine e tomar decisões compartilhadas, aliadas ao conhecimento técnico, é fundamental para lidar com a situação de forma segura e tranquila", afirma.
Ela também vê fundamento nos dados do estudo canadense. "Acredito que, por questões fisiológicas e culturais, a mulher desenvolve uma força em aspectos que não se aplicam aos homens. Isso nos torna mais capazes de suportar a dor e ser resilientes. Por outro lado, a variação hormonal ao longo do ciclo traz períodos de maior sensibilidade física e emocional, o que representa um desafio extra em situações de pressão", diz.
Futuro mais inclusivo
Apesar dos avanços, as mulheres ainda são minoria nesse ambiente: segundo a International Society of Women Airline Pilots, apenas 5% dos pilotos comerciais no mundo são mulheres. Pesquisas como a da Universidade de Waterloo ajudam a romper paradigmas e dar mais visibilidade ao potencial feminino na aviação.
Para Suzanne Kearns, diretora do Instituto Waterloo para Aeronáutica Sustentável, o momento é crucial. "A indústria enfrenta uma escassez global de pilotos. Explorar todo o potencial de todos, independentemente do gênero, é mais importante do que nunca", disse em comunicado à imprensa.
Keams acredita que entender como diferentes pessoas se comportam sob pressão é essencial para desenvolver programas de treinamento mais eficazes, cockpits mais seguros e sistemas de aviação realmente inclusivos.
