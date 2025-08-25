Guilherme Weber foi fã devoto de Fernanda Montenegro: 'Eu era groupie dela'

Eu era groupie da Fernanda. Eu seguia a Fernanda. Eu ficava esperando ela na saída do hotel. Eu não sei como ela não tinha medo de mim. Eu podia dar uma facada nela a qualquer momento. Guilherme Weber

Weber lembrou que assistia repetidas vezes às peças de Montenegro e a esperava com presentes e flores na frente de hotéis em que ela se hospedava. Com o tempo, ela foi o conhecendo, até que ficaram próximos. Em 2018, a atriz lançou sua fotobiografia 'Fernanda Montenegro: Itinerário Fotobiográfico', e incluiu um retrato com Weber em uma das sessões do livro nomeada 'Afetos', para o ator este momento foi sua grande 'consagração' como fã.

Experiência sobrenatural: 'Espíritos querendo falar'

"Quem é ateu e viu milagres como eu", diz Guilherme Weber, parafraseando Jorge Amado para compartilhar uma experiência sobrenatural que viveu. A experiência aconteceu por meio de uma tábua de ouija, um tabuleiro místico em que um ponteiro se move sobre letras e palavras para formar mensagens. Acredita-se que através dela seja capaz de estabelecer contato com espíritos.

O ator contou que em uma noite, se reuniu entre amigos para utilizá-la até que de acordo com Weber, "o bicho começou a pegar". Segundo ele, o tabuleiro formou a frase: "sua filha chora". Na roda estava Denise, mãe de uma criança pequena, que confirmou: "Sim, ela chora o tempo todo". O tabuleiro, então, completou a mensagem: "alérgica ao amaciante". Guilherme contou que seguindo o 'conselho' do tabuleiro, a mãe da criança suspendeu o uso do produto e, para surpresa de todos, a filha deixou de chorar.

No entanto, dias depois, outras coisas estranhas passaram a acontecer na casa em que se reuniram. "As gavetas abriam [sozinhas], os armários abriam, o chuveiro ligava. Eram forças, espíritos querendo se manifestar, querendo falar", recordou o ator.