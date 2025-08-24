'Voltei a falar com meu amor de adolescência após 31 anos e estamos juntos'

"O Luciano é descendente de japoneses e fala japonês. Ele já tinha vivido alguns anos no país durante o tempo em que ficamos separados. Por isso, ele já tinha essa vivência que eu não tinha. Com o tempo, passei a ter a curiosidade de conhecer o Japão também. E aí veio uma vontade de recomeçar mesmo. Para mim, tudo aqui foi novidade", diz ela.

"A gente precisou ter esse amadurecimento para vir para o outro lado do mundo, porque a vida não é brincadeira. Como a gente está sozinho aqui, somos só nós por nós mesmos. Seja quando tem um problema ou quando está tudo bem, a gente só pode contar com a gente. Então tem de estar com a cabeça muito boa para dar esse passo", explica Luciano.

Para que pudessem ir morar no país asiático, os dois precisaram comprovar a veracidade do casamento. "Para atender às exigências estipuladas pelo consulado, tivemos de fazer coisas como enviar fotos das nossas famílias juntas e o Luciano também escreveu uma carta contando toda a nossa história", revela Daniela.

No Japão, o casal vive na cidade de Tsu, na província de Mie. Enquanto ela trabalha em uma fábrica de alimentos, ele é funcionário de uma fábrica de material de construção.

Eu nunca tinha trabalhado com mão de obra, em chão de fábrica, então o começo foi difícil para mim. Depois do meu primeiro dia de trabalho, eu falei para o Luciano que queria ir embora. Mas aí você começa a vivenciar coisas diferentes, começa a conhecer pessoas e as realidades das pessoas, a cultura, e vai se acostumando.

Daniela Futemma

Daniela e Luciano pretendem voltar a morar no Brasil, mas ainda não têm previsão de quando será o retorno. "O principal motivo é a saudades da família. No mundo ideal, a gente traria todo mundo para morar aqui, porque a qualidade de vida no Japão é muito melhor do que a gente tinha no Brasil. Mas, por enquanto, estamos bem e felizes vivendo aqui, só nós dois", diz ela.