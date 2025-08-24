'Voltei a falar com meu amor de adolescência após 31 anos e estamos juntos'

Daniela Futemma, 53, não imaginava que reencontraria seu grande amor da adolescência, Luciano Futemma, 56, após 31 anos. Muito menos que deixaria o Brasil com ele para recomeçar a vida no Japão.
"Eu nunca pensei que nós iríamos nos reencontrar. Tanto que perdemos o contato e ficamos todo esse tempo sem nos vermos", conta Daniela.
Já Luciano confessa que, volta e meia, se lembrava da ex-namorada. "Sempre pensava em reencontrar o amor da minha vida, mas não tinha a expectativa de que isso fosse realmente acontecer."
Após mais de 30 anos de separação, o casal se reencontrou em 2019 e está junto desde então. Há dois anos, eles decidiram ir viver no Japão. "Tudo isso tem sido uma experiência ímpar para mim, desde o reencontro até a mudança de país", afirma ela.
'Foi amor à primeira vista'
Luciano e Daniela se conheceram nos anos 1980, ainda adolescentes, quando viviam em Belo Horizonte. Na época, ela tinha 13 anos e Luciano, que tinha 16, foi quem se interessou primeiro.
"Eu vi a Daniela pela primeira vez dentro de um ônibus e me apaixonei na hora. Sentei ao lado dela, mas ela não reparou em mim naquele momento", lembra Luciano.
Ele não fazia ideia se veria Daniela outra vez. Mas, para a surpresa dele, o destino colocou a jovem novamente em seu caminho. Dias depois do primeiro encontro, Luciano estava jogando vôlei com as irmãs na garagem do prédio em que morava, quando duas meninas apareceram no muro e perguntaram se podiam brincar também. As garotas eram Daniela e a irmã.
O fundo do prédio em que eu morava dava para a garagem do prédio dele. Daquele dia em diante, passei a jogar vôlei com o Luciano e as irmãs. Eu me interessei por ele logo de cara. Digo que foi amor à primeira vista para os dois, a diferença é que ele me viu primeiro.
Daniela Futemma
Em pouco tempo, os dois ficaram próximos e a amizade se tornou namoro. "Na época, o Luciano jogava tênis de mesa e eu cheguei a viajar com ele e com a família dele para acompanhar as competições. Apesar de ser um namoro de adolescentes, nossas famílias eram próximas e aceitavam o relacionamento numa boa", diz Daniela.
Após três anos de namoro, foi Daniela quem decidiu colocar um fim ao relacionamento —ela se achava jovem demais para um relacionamento sério. "Levava aquilo mais como uma coisa de adolescente. Então decidi terminar", explica.
Depois do fim do relacionamento, os dois seguiram com a vida: Luciano se casou duas vezes e teve quatro filhos. Já Daniela também se casou e teve uma filha.
"Cada um foi para um lado e tocamos nossas vidas, tivemos outros relacionamentos. Mas, por motivos diversos, tanto eu quanto ele acabamos nos separando."
O reencontro
Em 2019, depois de 31 anos sem terem notícias um do outro, Daniela e Luciano se reaproximaram por meio das redes sociais.
"Sabe quando o Instagram te mostra aquelas pessoas que talvez você conheça? Um dia, apareceu para mim a Ângela, uma das irmãs dele. Vi que era a minha amiga de infância e mandei uma mensagem para ela. Foi por acaso, eu não estava procurando nem por ele, nem por ela", conta Daniela.
Liguei para a irmã dele e ela sugeriu que eu entrasse em contato com o Luciano, disse que ele iria gostar de falar comigo. Foi só aí que o procurei no Instagram e mandei uma mensagem. Mais de 30 anos após o término, voltei a conversar com o meu amor de adolescência.
Daniela Futemma
Luciano conta o que sentiu quando recebeu a mensagem de Daniela. "Eu estava trabalhando. Só pensei: nossa, será que é a minha Daniela mesmo? E era. Na mesma hora, respondi a mensagem e perguntei se poderia ligar para ela. Ela disse que sim e passamos a nos falar todos os dias."
Na verdade, Luciano já tinha tentando entrar em contato com a amada uma vez, mas não teve coragem de falar com ela. "Ele me confessou que, um pouco antes de voltarmos a nos falar, ele tinha me encontrado nas redes sociais e chegou a ligar na minha casa, mas não teve coragem de falar nada", diz Daniela.
Entre a primeira troca de mensagens e o primeiro encontro do casal, se passaram duas semanas. "Quando começamos a nos falar de novo, voltou todo aquele sentimento que eu tinha por ela. Eu já sabia que a coisa ia desandar, mas de um jeito bom", brinca Luciano.
Nós nos vimos e sentimos em nossos corações todo o amor da adolescência. Ficamos juntos no mesmo dia. Em menos de um mês, já dividíamos o mesmo teto. Dois anos depois, agora mais maduros, finalmente nos casamos.
Daniela Futemma
Mudança para o Japão
Há dois anos, o casal que vivia na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, decidiu se mudar para o Japão. Os dois deixaram os empregos e a família no Brasil para viverem do outro lado do mundo.
"O Luciano é descendente de japoneses e fala japonês. Ele já tinha vivido alguns anos no país durante o tempo em que ficamos separados. Por isso, ele já tinha essa vivência que eu não tinha. Com o tempo, passei a ter a curiosidade de conhecer o Japão também. E aí veio uma vontade de recomeçar mesmo. Para mim, tudo aqui foi novidade", diz ela.
"A gente precisou ter esse amadurecimento para vir para o outro lado do mundo, porque a vida não é brincadeira. Como a gente está sozinho aqui, somos só nós por nós mesmos. Seja quando tem um problema ou quando está tudo bem, a gente só pode contar com a gente. Então tem de estar com a cabeça muito boa para dar esse passo", explica Luciano.
Para que pudessem ir morar no país asiático, os dois precisaram comprovar a veracidade do casamento. "Para atender às exigências estipuladas pelo consulado, tivemos de fazer coisas como enviar fotos das nossas famílias juntas e o Luciano também escreveu uma carta contando toda a nossa história", revela Daniela.
No Japão, o casal vive na cidade de Tsu, na província de Mie. Enquanto ela trabalha em uma fábrica de alimentos, ele é funcionário de uma fábrica de material de construção.
Eu nunca tinha trabalhado com mão de obra, em chão de fábrica, então o começo foi difícil para mim. Depois do meu primeiro dia de trabalho, eu falei para o Luciano que queria ir embora. Mas aí você começa a vivenciar coisas diferentes, começa a conhecer pessoas e as realidades das pessoas, a cultura, e vai se acostumando.
Daniela Futemma
Daniela e Luciano pretendem voltar a morar no Brasil, mas ainda não têm previsão de quando será o retorno. "O principal motivo é a saudades da família. No mundo ideal, a gente traria todo mundo para morar aqui, porque a qualidade de vida no Japão é muito melhor do que a gente tinha no Brasil. Mas, por enquanto, estamos bem e felizes vivendo aqui, só nós dois", diz ela.
