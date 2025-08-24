UniversaUOL
Assine UOL
Sexo

Tesão acumulado? 12 formas de gastar essa energia se está sem companhia

Colaboração para Universa*
Flertar online pode ser primeiro passo para se aventurar
Flertar online pode ser primeiro passo para se aventurar Imagem: tommaso79/iStock

Se você está sozinho, pode sentir que o desejo sexual tende a se acumular, mas isso não significa que precise ficar frustrado. O orgasmo libera substâncias que proporcionam prazer e bem-estar, ajudando a equilibrar o humor e aliviar tensões. A boa notícia é que existem diversas alternativas para canalizar essa energia sexual de forma saudável, divertida e prazerosa. Confira algumas ideias:

Explore uma sex shop online

Não é preciso comprar nada, mas navegar pelas categorias pode abrir novas possibilidades para o prazer solo. De cápsulas vibratórias a brinquedos que imitam o movimento da língua humana, passando por acessórios do universo BDSM, é possível descobrir novas formas de se estimular.

Invista em atividade física

Exercícios aeróbicos como corrida ou caminhada liberam as mesmas substâncias que o orgasmo. Em casa, a musculação ajuda a ativar a circulação e o sistema cardiovascular. Aplicativos ou vídeos guiados podem tornar a prática ainda mais eficiente e prazerosa.

Masturbe-se diante do espelho

Observar seu corpo pode aumentar o autoconhecimento e intensificar o prazer. Explore cada parte da vulva e experimente diferentes estímulos com os dedos ou sex toys. Um lubrificante à base de água torna a experiência mais confortável e prazerosa.

Flerte virtualmente

Trocar mensagens sensuais ou flertar em aplicativos de relacionamento pode ser uma forma de liberar a tensão sexual sem precisar de contato físico imediato.

Aumente sua imaginação

Enquanto está sozinho, você pode explorar fantasias sexuais para colocar em prática no futuro. Ouvir podcasts eróticos, ler contos picantes e assistir a séries e filmes com cenas tórridas ajuda a manter a mente ativa e criativa.

Continua após a publicidade

Medite

A meditação, especialmente do tipo mindfulness, ajuda a controlar a ansiedade, organizar os pensamentos e ampliar a consciência corporal, tornando a experiência de prazer mais intensa.

Dedique-se a hobbies

Atividades simples, como aprender algo novo online, cuidar de plantas, explorar referências de moda ou se aprofundar em algum interesse pessoal, ajudam a ocupar a mente e desviar a atenção do desejo acumulado.

Combine masturbação e meditação

Ao perceber cada parte do corpo com atenção plena, sem se focar apenas no orgasmo, é possível intensificar sensações e liberar dopamina, endorfina e serotonina.

Continua após a publicidade

Faça uma faxina na casa

Limpar e organizar o ambiente pode ajudar a aliviar tensões, trazendo sensação de controle e bem-estar. Aproveite para ouvir música, cantar e dançar enquanto realiza a tarefa.

Jogue videogame

Em doses moderadas, jogos podem ser uma forma de extravasar energia e estimular o cérebro com adrenalina e dopamina.

Cozinhe

Explorar texturas, aromas, cores e sabores na cozinha é uma forma criativa de canalizar a energia erótica em algo prazeroso e sensorial.

Continua após a publicidade

Fontes : Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp e terapeuta sexual pelo Inpasex (Instituto Paulista de Sexualidade); Giovane Oliveira, psicólogo, sexólogo e consultor em sexualidade da startup de terapia on line Vittude; Nina Taboada, psicóloga e autora do livro "Psicologia no Cotidiano" (Ed. Contexto); e Ricardo Desidério da Silva, sexólogo e docente do Mestrado em Educação Sexual da Unesp/Araraquara

*Com matéria publicada em 9/9/2020

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.