Tesão acumulado? 12 formas de gastar essa energia se está sem companhia

Se você está sozinho, pode sentir que o desejo sexual tende a se acumular, mas isso não significa que precise ficar frustrado. O orgasmo libera substâncias que proporcionam prazer e bem-estar, ajudando a equilibrar o humor e aliviar tensões. A boa notícia é que existem diversas alternativas para canalizar essa energia sexual de forma saudável, divertida e prazerosa. Confira algumas ideias:

Explore uma sex shop online

Não é preciso comprar nada, mas navegar pelas categorias pode abrir novas possibilidades para o prazer solo. De cápsulas vibratórias a brinquedos que imitam o movimento da língua humana, passando por acessórios do universo BDSM, é possível descobrir novas formas de se estimular.

Invista em atividade física

Exercícios aeróbicos como corrida ou caminhada liberam as mesmas substâncias que o orgasmo. Em casa, a musculação ajuda a ativar a circulação e o sistema cardiovascular. Aplicativos ou vídeos guiados podem tornar a prática ainda mais eficiente e prazerosa.