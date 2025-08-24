Tesão acumulado? 12 formas de gastar essa energia se está sem companhia

Se você está sozinho, pode sentir que o desejo sexual tende a se acumular, mas isso não significa que precise ficar frustrado. O orgasmo libera substâncias que proporcionam prazer e bem-estar, ajudando a equilibrar o humor e aliviar tensões. A boa notícia é que existem diversas alternativas para canalizar essa energia sexual de forma saudável, divertida e prazerosa. Confira algumas ideias:
Explore uma sex shop online
Não é preciso comprar nada, mas navegar pelas categorias pode abrir novas possibilidades para o prazer solo. De cápsulas vibratórias a brinquedos que imitam o movimento da língua humana, passando por acessórios do universo BDSM, é possível descobrir novas formas de se estimular.
Invista em atividade física
Exercícios aeróbicos como corrida ou caminhada liberam as mesmas substâncias que o orgasmo. Em casa, a musculação ajuda a ativar a circulação e o sistema cardiovascular. Aplicativos ou vídeos guiados podem tornar a prática ainda mais eficiente e prazerosa.
Masturbe-se diante do espelho
Observar seu corpo pode aumentar o autoconhecimento e intensificar o prazer. Explore cada parte da vulva e experimente diferentes estímulos com os dedos ou sex toys. Um lubrificante à base de água torna a experiência mais confortável e prazerosa.
Flerte virtualmente
Trocar mensagens sensuais ou flertar em aplicativos de relacionamento pode ser uma forma de liberar a tensão sexual sem precisar de contato físico imediato.
Aumente sua imaginação
Enquanto está sozinho, você pode explorar fantasias sexuais para colocar em prática no futuro. Ouvir podcasts eróticos, ler contos picantes e assistir a séries e filmes com cenas tórridas ajuda a manter a mente ativa e criativa.
Medite
A meditação, especialmente do tipo mindfulness, ajuda a controlar a ansiedade, organizar os pensamentos e ampliar a consciência corporal, tornando a experiência de prazer mais intensa.
Dedique-se a hobbies
Atividades simples, como aprender algo novo online, cuidar de plantas, explorar referências de moda ou se aprofundar em algum interesse pessoal, ajudam a ocupar a mente e desviar a atenção do desejo acumulado.
Combine masturbação e meditação
Ao perceber cada parte do corpo com atenção plena, sem se focar apenas no orgasmo, é possível intensificar sensações e liberar dopamina, endorfina e serotonina.
Faça uma faxina na casa
Limpar e organizar o ambiente pode ajudar a aliviar tensões, trazendo sensação de controle e bem-estar. Aproveite para ouvir música, cantar e dançar enquanto realiza a tarefa.
Jogue videogame
Em doses moderadas, jogos podem ser uma forma de extravasar energia e estimular o cérebro com adrenalina e dopamina.
Cozinhe
Explorar texturas, aromas, cores e sabores na cozinha é uma forma criativa de canalizar a energia erótica em algo prazeroso e sensorial.
Fontes : Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp e terapeuta sexual pelo Inpasex (Instituto Paulista de Sexualidade); Giovane Oliveira, psicólogo, sexólogo e consultor em sexualidade da startup de terapia on line Vittude; Nina Taboada, psicóloga e autora do livro "Psicologia no Cotidiano" (Ed. Contexto); e Ricardo Desidério da Silva, sexólogo e docente do Mestrado em Educação Sexual da Unesp/Araraquara
*Com matéria publicada em 9/9/2020
