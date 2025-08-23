Flávia Alessandra conta como conheceu Otaviano: 'Vivi uma Ilha da Tentação'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Flávia Alessandra falou sobre o relacionamento com o marido, Otaviano Costa.
Flávia e Otaviano assumiram o relacionamento em maio de 2006 e se casaram em outubro do mesmo ano. Os dois são pais de Olívia, que nasceu em 2010.
A atriz contou como conheceu o atual marido, em uma viagem de navio a trabalho. "A gente se conheceu num evento que a gente foi apresentar. Eu estava pra me casar com outra pessoa. Chegamos no aeroporto, conheci ele e quando a gente chegou, tinha alguém com uma placa: 'senhor e senhora Costa'. Todo lugar que a gente ia tinha isso", conta a atriz, que já tinha o mesmo sobrenome de Otaviano.
Hoje, Flávia e Otaviano apresentam a versão brasileira do reality show Ilha da Tentação, no qual casais colocam a fidelidade à prova em uma ilha paradisíaca.
A gente teve que conviver por dez dias. Era conversa que não parava mais. Eu vivi uma Ilha da Tentação. Flávia Alessandra
Ao voltar para o Brasil, Flávia terminou o noivado e começou a namorar o ator. "Quando eu cheguei, a certeza foi que não era pra me casar e comecei a sentir falta do Otaviano. E a gente nunca mais se separou."
Flávia Alessandra estreou na TV após protestar na Globo: 'Cadê meu papel?'
Em 1989, Flávia foi a vencedora do concurso Top Model, realizado no Domingão do Faustão. A competição escolheria uma atriz para um papel na novela das 19h, "Top Model". Flávia chegou à final com Adriana Esteves e Gabriela Duarte, e venceu o concurso.
No entanto, a atriz precisou cobrar para conseguir seu papel. "Passei no teste e falei: 'alguém vai me chamar'. Passou um mês e estranhei. Achei que ia dar ruim. Fiz um cartaz e passei a fazer plantão na porta da Globo. O cartaz era: 'Sou a menina que passou no teste do Faustão, cadê meu papel?'. Um jornalista me viu, fez uma matéria. Só aí eles me chamaram, mas entrei na novela depois, do segundo mês pra frente."
Flávia Alessandra relembra separação de Marcos Paulo: 'Eu ouvia absurdos'
Flávia foi casada por uma década com o ator e diretor Marcos Paulo. Do relacionamento, que durou de 1992 a 2002, nasceu Giulia, primeira filha da atriz, em 2000.
A atriz comentou a separação. "Só eu de fato queria me separar, então no início, nos dois primeiros anos, foi complicado. Depois de dois anos, a gente conseguiu ir se falando. Quando eu conheci o Marcos, ele era ator e diretor. Depois, ele virou diretor geral. Ele virou uma pessoa poderosa e eu ainda era uma mera atriz. Nossa separação foi complicada. A quantidade de absurdos que eu ouvia na época... Foi bem delicado. Mas a gente superou e deu tudo certo."
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.
