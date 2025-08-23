Flávia Alessandra conta como conheceu Otaviano: 'Vivi uma Ilha da Tentação'

No entanto, a atriz precisou cobrar para conseguir seu papel. "Passei no teste e falei: 'alguém vai me chamar'. Passou um mês e estranhei. Achei que ia dar ruim. Fiz um cartaz e passei a fazer plantão na porta da Globo. O cartaz era: 'Sou a menina que passou no teste do Faustão, cadê meu papel?'. Um jornalista me viu, fez uma matéria. Só aí eles me chamaram, mas entrei na novela depois, do segundo mês pra frente."

Flávia Alessandra relembra separação de Marcos Paulo: 'Eu ouvia absurdos'

Flávia foi casada por uma década com o ator e diretor Marcos Paulo. Do relacionamento, que durou de 1992 a 2002, nasceu Giulia, primeira filha da atriz, em 2000.

A atriz comentou a separação. "Só eu de fato queria me separar, então no início, nos dois primeiros anos, foi complicado. Depois de dois anos, a gente conseguiu ir se falando. Quando eu conheci o Marcos, ele era ator e diretor. Depois, ele virou diretor geral. Ele virou uma pessoa poderosa e eu ainda era uma mera atriz. Nossa separação foi complicada. A quantidade de absurdos que eu ouvia na época... Foi bem delicado. Mas a gente superou e deu tudo certo."

