Assinar OnlyFans é traição? Como entender a fidelidade no mundo virtual

Traiu ou não traiu? Essa pergunta, tão icônica no universo literário, ganha cada vez mais camadas para interpretações diversas. É que o mundo virtual trouxe uma verdadeira renovação para a forma como nos relacionamos tanto com quem está ao nosso lado, como com quem está distante.
Consequentemente, a forma de consumir materiais que podem ser considerados como infidelidade também.
Afinal, a pornografia está a um toque de distância, literalmente, e as plataformas de conteúdo adulto tornam tudo mais personalizado — como é o caso do OnlyFans. Com isso, novos conflitos têm surgido nos relacionamentos amorosos.
Consumir conteúdo sexual pago é o mesmo que trair? Existe diferença entre a pornografia tradicional e as plataformas que permitem certo grau de relacionalidade a partir de um pagamento? Mensagens privadas, personalização do conteúdo e frequência de acesso podem configurar deslealdade?
Não é tão simples responder a esses questionamentos, visto que o conceito de fidelidade é uma construção individual. Embora tenhamos diretrizes sociais que nos levem a um certo consenso, cada pessoa vai entender, na sua vivência, o que fere seus sentimentos.
Na maioria das vezes, quando falamos de infidelidade, falamos de relação física. Essa é a forma de traição mais pensada socialmente. O segundo caso acontece no sentido subjetivo. Ou seja, uma traição emocional ou sem que a terceira pessoa precise estar presente, diz o psicólogo e escritor Victor Degasperi.
Construção da masculinidade
A construção da masculinidade tem um papel central no que se entende por fidelidade. Nos anos 90, não era raro encontrar nos lavabos revistas de nu feminino. Elas causavam uma certa imagem de luxúria e também de virilidade para o chefe da família, o que naturalizava o consumo de pornografia pelo homem.
A partir dos anos 2000, essa naturalidade foi dando espaço para queixas como "meu marido se esconde no banheiro para ver pornografia" e, hoje, mais de duas décadas depois, podemos substituir a palavra "revista" por "OnlyFans" e não é difícil encontrar conteúdos explícitos ao rolar o feed para cima.
Antes, dentro dessa cultura machista, não só era possível como era recomendado que o homem tivesse amantes como uma forma de se manter calmo e gentil dentro de casa. Como se fosse um animal que precisasse ser alimentado, enquanto as mulheres ficavam ofendidas, feridas e silenciadas, defende Victor.
Com o tempo, essa forma de pensar e refletir sobre as relações humanas mudou. Embora ainda exista a normalização desse comportamento, há cada vez mais espaço para críticas direcionadas ao que antes estava protegido de qualquer questionamento.
"Os homens ainda tendem a relativizar o consumo de conteúdo sexual, associando isso a um comportamento natural e desvinculado do emocional. Além disso, a grande maioria dos conteúdos são voltados para o público masculino. Já as mulheres tendem a sentir mais impacto emocional, principalmente ao perceberem que o parceiro está substituindo o vínculo por conteúdos terceirizados", diz a psicóloga e terapeuta de casais Bruna Pacheco.
Ela defende que esse comportamento muitas vezes não acontece de forma intencional. O OnlyFans e o uso excessivo de pornografia pode se tornar uma válvula de escape para quem está insatisfeito no relacionamento.
Em vez de enfrentar as conversas difíceis com o parceiro ou parceira, algumas pessoas escolhem caminhos mais fáceis e prazerosos a curto prazo. Porém, isso pode comprometer o vínculo e criar abismos com o tempo.
Mudança de comportamento
É importante destacar, porém, que a facilidade de acesso a plataformas de conteúdo adulto vem causando mudanças comportamentais inclusive nas mulheres.
A psicóloga Bruna Pacheco conta que o consumo de conteúdo sexual pelo público feminino aumentou muito nos últimos anos e diversos homens relatam incômodo quando suas parceiras consomem conteúdos de criadores masculinos.
Além disso, no caso do OnlyFans, a personalização do conteúdo pode criar uma falsa sensação de intimidade. O que, segundo Bruna, ativa certas áreas do cérebro relacionadas a vínculo emocional e reforço de dopamina.
Então, muitas vezes o assinante sente que está tendo acesso a uma versão mais íntima daquela pessoa, o que intensifica ainda mais o engajamento e estimula o vício pelo consumo, independentemente do gênero.
Victor Degasperi acrescenta que a pornografia tradicional é uma imagem fria e distante, em que personagens estão interagindo entre si. Não é o sujeito naquela cena. Isso alcança um nível de dopamina que é relativamente baixo quando comparado com a interação personalizada.
Quando o sujeito se inclui ativamente na narrativa, aumenta o nível de dopamina e, consequentemente, gera vício.
"Muitas vezes consumir conteúdo personalizado é uma forma de suprir carências ou satisfazer desejos que se supõe não serem possíveis dentro de uma relação estável", acredita Victor.
Mas e aí, traiu?
"Não entra na categoria 'traição' para mim, mas pessoalmente acho falta de respeito o parceiro consumir conteúdo personalizado no OnlyFans", diz Juliana, coordenadora de comunicação de 30 anos.
Já a redatora Carolina, de 32 anos, considera uma traição de confiança. "Acho que tudo que é feito sem o diálogo pode ser considerado desleal", acredita.
Essa dificuldade de entender o consumo de pornografia personalizada como traição pode acontecer porque, em muitos casos, a pessoa não se sente autorizada a validar o que está sentindo.
É algo que, para alguns, se aproxima do conceito de "microtraição" — não chega a ser entendido como uma infidelidade explícita, mas também não é visto como algo aceitável. Essa interpretação vai além dos acordos estabelecidos em cada relação, envolvendo o repertório emocional de cada indivíduo.
"O OnlyFans é traição para quem se sente traído, mas a pessoa só assume essa dor se assume o que doeu para si", diz Victor.
A psicanalista Ana Lisboa defende que sentir desejo por outras pessoas é totalmente normal. Porém, a partir do momento que essa pulsão leva o sujeito a criar um vínculo, pode, sim, ser considerado traição.
A traição emocional simbólica acontece no momento em que eu ultrapasso o contrato de responsabilidade afetiva que eu tenho com meu par. Quando aquilo sai da minha mente e começa a se expressar através dos meus atos. Por isso, é importante que cada casal saiba conversar sobre limites e definir acordos.
Acordos possíveis
A terapeuta de casais Bruna acredita que não só é possível, como extremamente necessário que casais conversem sobre isso entre si.
Para ela, o diálogo sobre o consumo de conteúdo erótico ou sexual deve fazer parte do que a gente chama de contrato relacional contínuo, um contrato em relação às expectativas de cada parte em relação a esse relacionamento.
Pergunte o que é traição para o outro, exponha o que é traição para si. Casais também podem usar plataformas como o OnlyFans de forma conjunta para estimular o relacionamento. Consumir conteúdo juntos pode abrir espaço para conversas sobre fantasias e desejos, fortalecendo a conexão. O mais importante é que a experiência seja consensual, leve e livre de pressões, aconselha.
Cada relacionamento vai ter um acordo diferente e não é raro que casais escolham se relacionar de forma mais livre, explorando a não monogamia ou as relações abertas.
Para que seja uma relação saudável, não é necessário se encaixar em um molde predefinido, mas, sim, fazer do diálogo o maior caminho para o entendimento.
