Assinar OnlyFans é traição? Como entender a fidelidade no mundo virtual

A partir dos anos 2000, essa naturalidade foi dando espaço para queixas como "meu marido se esconde no banheiro para ver pornografia" e, hoje, mais de duas décadas depois, podemos substituir a palavra "revista" por "OnlyFans" e não é difícil encontrar conteúdos explícitos ao rolar o feed para cima.

Antes, dentro dessa cultura machista, não só era possível como era recomendado que o homem tivesse amantes como uma forma de se manter calmo e gentil dentro de casa. Como se fosse um animal que precisasse ser alimentado, enquanto as mulheres ficavam ofendidas, feridas e silenciadas , defende Victor.

Com o tempo, essa forma de pensar e refletir sobre as relações humanas mudou. Embora ainda exista a normalização desse comportamento, há cada vez mais espaço para críticas direcionadas ao que antes estava protegido de qualquer questionamento.

"Os homens ainda tendem a relativizar o consumo de conteúdo sexual, associando isso a um comportamento natural e desvinculado do emocional. Além disso, a grande maioria dos conteúdos são voltados para o público masculino. Já as mulheres tendem a sentir mais impacto emocional, principalmente ao perceberem que o parceiro está substituindo o vínculo por conteúdos terceirizados", diz a psicóloga e terapeuta de casais Bruna Pacheco.

Ela defende que esse comportamento muitas vezes não acontece de forma intencional. O OnlyFans e o uso excessivo de pornografia pode se tornar uma válvula de escape para quem está insatisfeito no relacionamento.