'Ouvia que seria quase impossível ter um bebê e engravidei do meu ficante'

A esteticista Joanna Dias, 26, ouve desde os 15 anos que teria dificuldade para engravidar. Diagnosticada com síndrome do ovário policístico e síndrome de Hashimoto, acreditava que precisaria de longos tratamentos e várias tentativas para ser mãe.
Mas o destino tinha outros planos. Após uma relação sem preservativo com seu ficante, ela engravidou. A descoberta foi um susto, mas acabou resultando no nascimento de uma família que agora aguarda a chegada de Arthur Miguel. "Engravidei do meu ficante", resumiu ela em um vídeo no TikTok.
- ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.
A Universa, Joanna contou sua história.
'Precisaria de tratamento'
"Aos 15 anos, descobri que tinha síndrome do ovário policístico. O diagnóstico foi um choque, pois minha médica explicou que, se eu quisesse engravidar, precisaria passar por, pelo menos, um ano de tratamento antes de tentar.
Aos 18, fui diagnosticada também com a síndrome de Hashimoto. Entre outros sintomas, minha tireoide poderia ser um agravante na hora de engravidar. A endocrinologista questionou meu desejo de ser mãe e me alertou para as dificuldades que enfrentaria.
Com acompanhamento, segui com minha vida normalmente.
'Não queria um relacionamento'
Após terminar um relacionamento de quatro anos, decidi que não queria me envolver tão cedo. Meu plano era aproveitar a solteirice e fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Nesse período, conheci o pai do meu filho.
Eu e Paulo Sérgio começamos a ficar. No início, era sem exclusividade. Depois se tornou algo mais sério. Mas eu sabia que iria para o exterior e queria aproveitar festas, viajar e me dedicar à minha carreira. Não queria um relacionamento.
Durante o Carnaval, tivemos uma relação sem proteção. Ficamos preocupados, mas sabíamos que a chance de eu engravidar era pequena. Mesmo assim, estávamos atentos.
'Deu positivo'
Minha menstruação atrasou e, todos os dias, Paulo perguntava como eu estava. Achei que fosse ansiedade o motivo do atraso. No quinto dia, ele me incentivou a fazer o teste.
Quando deu positivo, não acreditei. Desde os 15 anos ouvia que seria quase impossível engravidar. Foi assustador: eu estava grávida de alguém com quem eu nem namorava. Já comecei a me preparar para ser mãe solo, imaginando os piores cenários.
Contei para Paulo e conversamos muito. Naquele dia, algo me marcou profundamente. Ele disse que estaríamos juntos nessa jornada e que, a partir dali, seríamos um time: eu, ele e nosso bebê. Garantiu que faria de tudo para ver nossa família feliz.
Ali percebi que não era apenas mais uma ficada.
'Minha gestação foi considerada de risco'
No início do pré-natal, descobri que vários índices estavam alterados: meu TSH (hormônio estimulante da tireoide), por exemplo, estava muito alto. O quadro era perigoso, segundos os médicos, pois poderia causar má formação no bebê ou até provocar um aborto.
Desde a sétima semana, minha gestação foi considerada de alto risco. Me senti culpada por não ter me preparado como sempre ouvi que deveria, e agora meu filho estava em perigo. Foi um período muito difícil.
Devido a esse estresse, o primeiro exame morfológico foi extremamente emocionante. Passei noites sem dormir, com medo de que algo desse errado. Quando o médico disse que o bebê estava perfeito e ouvimos os batimentos, chorei.
'Decidimos morar juntos'
Com a chegada do nosso filho se aproximando, eu e Paulo decidimos morar juntos —agora namoramos oficialmente. No próximo mês, começo a mudança —continuo na casa da minha mãe— e vamos montar o quartinho dele.
Deus age no momento certo. Meu filho veio na hora exata. Apesar do medo inicial, é uma felicidade indescritível gerar uma vida e sentir que existe alguém crescendo dentro de mim."
Síndromes x gravidez
A síndrome do ovário policístico é um descontrole hormonal que pode levar à formação de pequenos cistos no ovário. Isso pode impactar a produção dos hormônios e, consequentemente, a fertilidade.
Entre os sintomas estão a dificuldade de ovular --ou a interrupção da ovulação--, o aumento de pelos pelo corpo, acne e ciclos menstruais irregulares. Algumas mulheres só conseguem ovular com estímulo hormonal. E sem óvulos não há gestação. Isso causa um impacto direto na fertilidade.
Karina Belickas, ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Santa Joana
A síndrome de Hashimoto é uma doença autoimune que ataca a tireoide, causando inflamação na glândula e levando ao hipotireoidismo. Quando o hipotireoidismo não está controlado, aumenta o risco de aborto e diminui a fertilidade da mulher.
A paciente que tem tireoidite de Hashimoto tem mais risco de desenvolver falência ovariana primária, que é a interrupção da menstruação antes dos 40 anos. Sem ovulação, não existe gestação. Há também a possibilidade de a mulher desenvolver uma doença chamada ooforite autoimune, que ocorre quando o corpo produz anticorpos contra o ovário.
André Camara, endocrinologista
Preservativo é importante não só para prevenir gravidez
A história de Joanna, apesar de ter tido um final feliz, também é um alerta. Além de prevenir a gravidez, o uso de preservativos evita doenças sexualmente transmissíveis. O sexo desprotegido, sem o uso de camisinha, aumenta significativamente o risco de contrair e transmitir doenças como sífilis e gonorreia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.