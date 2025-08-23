'Ouvia que seria quase impossível ter um bebê e engravidei do meu ficante'

A Universa, Joanna contou sua história.

'Precisaria de tratamento'

"Aos 15 anos, descobri que tinha síndrome do ovário policístico. O diagnóstico foi um choque, pois minha médica explicou que, se eu quisesse engravidar, precisaria passar por, pelo menos, um ano de tratamento antes de tentar.

Aos 18, fui diagnosticada também com a síndrome de Hashimoto. Entre outros sintomas, minha tireoide poderia ser um agravante na hora de engravidar. A endocrinologista questionou meu desejo de ser mãe e me alertou para as dificuldades que enfrentaria.

Com acompanhamento, segui com minha vida normalmente.

'Não queria um relacionamento'

Após terminar um relacionamento de quatro anos, decidi que não queria me envolver tão cedo. Meu plano era aproveitar a solteirice e fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Nesse período, conheci o pai do meu filho.