BDSM: conheça os switchers, que variam entre mandar e obedecer no sexo

Uma prática mais empática

A prática do switcher contribui para a empatia dentro do BDSM, já que experimentar ambos os papéis permite que o participante entenda melhor as sensações do parceiro ou parceira, bem como os desafios e limites de cada função. Além disso, alternar papéis pode enriquecer a experiência sexual e emocional, oferecendo variedade e aprofundamento das relações, sem que haja prejuízo físico ou emocional, desde que todas as práticas sejam consensuais.

Apesar da liberdade de exploração, ainda existe certo preconceito dentro do meio BDSM em relação aos switchers. Alguns praticantes acreditam que quem alterna os papéis não teria firmeza suficiente para dominar, mas profissionais da área destacam que essa percepção é equivocada.

Pelo contrário, o switcher desenvolve uma consciência mais completa da dinâmica do BDSM, compreendendo tanto a perspectiva de quem domina quanto a de quem se submete, o que pode fortalecer a prática e trazer mais segurança e confiança para todos os envolvidos.

Vontades mutáveis

A psicologia considera o switcher não como um transtorno, mas como uma preferência sexual que envolve diferentes vontades em momentos distintos. A prática, quando feita de forma consensual e segura, permite explorar a sexualidade de maneira saudável, abrir espaço para novas experiências e fortalecer a comunicação entre parceiros.