Workshops sexuais são alternativa para esquentar o romance, mas funcionam?

Você já pensou em apimentar sua relação e descobrir novas formas de prazer por meio de um curso? Cada vez mais pessoas têm buscado workshops e aulas de sexualidade para se reconectar com o próprio corpo, explorar fantasias e fortalecer a intimidade com o parceiro. As opções são variadas: desde aulas teóricas de um final de semana até cursos mais longos, que combinam teoria e experiências práticas.
Alguns cursos funcionam com slides e apostilas em sala de treinamento. Há, também, cursos práticos, que podem ocorrer de forma privativa ou em grupo. Nas aulas privativas, apenas o casal e o instrutor permanecem na sala, enquanto nas aulas em grupo todos os participantes compartilham o mesmo espaço, mas não há troca de casais durante a execução das técnicas.
Nos workshops de massagem tântrica, a dinâmica segue a mesma lógica, com opções de aulas individuais ou em grupo. Os participantes são conduzidos por técnicas sensoriais, inicialmente vestidos, e depois despidos para exercitar movimento, respiração e som, finalizando com a prática de receber e aplicar a massagem.
Como funciona
As aulas são geralmente ministradas por terapeutas tântricos, psicoterapeutas e coaches especializados em sexualidade. Escolher o profissional ideal exige pesquisa e referências. Muitas pessoas buscam informações na internet, seguem professores nas redes sociais e participam de grupos fechados para conversar com quem já participou de cursos similares.
Os cursos podem abordar o corpo de forma prática, usando próteses para ensinar técnicas que aumentem o prazer e a intimidade entre os participantes. Em grupo, é possível aprender a estimular diferentes sentidos e regiões do corpo, o que contribui para quebrar tabus, aumentar a autoconfiança e melhorar a relação com a própria sexualidade.
Os benefícios podem ser muitos: casais que participam juntos de workshops relatam aumento do apetite sexual e maior qualidade nos orgasmos. A prática das técnicas aprendidas em casa ajuda a prolongar o prazer e a consolidar o autoconhecimento do corpo e da relação.
*Com matéria publicada em 12/10/2018
