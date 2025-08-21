'Queremos libertar a moda': o que há por trás da chegada da H&M no Brasil

A chegada da H&M ao Brasil em 2025 encerra um longo ciclo de expectativas em torno da marca sueca. Considerada uma das maiores redes de fast-fashion do mundo, com presença em mais de 70 países, a empresa inaugura nas próximas semanas suas primeiras quatro lojas em São Paulo. A primeira delas, no luxuoso Shopping Iguatemi.
O movimento, no entanto, não é apenas uma expansão geográfica, reforçando o debate sobre consumo de moda em um mercado competitivo, onde nomes como Zara, Renner e C&A disputam espaço e relevância em torno de peças vendidas, em teoria, a preços acessíveis.
Em entrevista para Universa, Ann-Sofie Johansson, designer de moda da H&M, explica que o processo criativo da marca começa com antecedência de cerca de um ano, reunindo referências e analisando sinais culturais que apontam para tendências.
Sempre falamos sobre a importância de ser curioso, de observar a sociedade e a cultura pop, porque tudo pode impactar a moda. Quando você vê algo se repetir em três contextos diferentes, já percebe que há um movimento, afirmou ela durante conversa na Soho House.
A metodologia para a criação das peças traduz-se em "direções gerais" que guiam a coleção — da alfaiataria ao esportivo, passando por tons românticos ou tecnológicos. Mas, como reforça Johansson, a equação não é apenas estética: "É essencial pensar sempre no cliente: quem ele é, o que espera de nós e como podemos surpreendê-lo."
Essa lógica de adaptação não é exclusiva da H&M. A Zara, concorrente direta, está presente no Brasil há mais de vinte anos e consolidou, mundo afora, um modelo de produção veloz que transforma tendências em produto quase no mesmo fôlego em que surgem. Já as brasileiras Renner e Riachuelo, por exemplo, ocupam caminhos distintos, explorando a ideia de proximidade cultural.
Todas trabalham sobre a mesma equação de variedade e rapidez, mas também disputam sobretudo a legitimidade diante de um consumidor mais engajado socialmente. Dados do do WGSN Barometer, publicados em 2024, relataram que 40% da Geração Z recorre a brechós ou canais de revenda por não conseguirem encontrar o que querem nas varejistas tradicionais.
No caso da H&M, a decisão de entrar no mercado brasileiro não foi tomada de forma apressada. A marca estudou o país por anos, adiando a abertura algumas vezes, até consolidar a operação em São Paulo.
Abrir em um país grande como o Brasil exige muita pesquisa. É um investimento enorme estruturar escritórios, contratar pessoas e preparar o terreno. Agora sentimos que o momento é o certo, reflete Johansson.
Se o clima tropical interfere em questões de calendário, a aposta é em simultaneidade global. O público brasileiro receberá as mesmas coleções especiais lançadas em outros países. A estratégia busca reforçar o pertencimento a uma rede internacional, mas traz desafios de adaptação. Como conciliar a lógica homogênea do fast-fashion global com particularidades locais de consumo?
É nesse ponto que entram duas frentes decisivas: tecnologia e sustentabilidade. Johansson lembra que, no início da carreira, tudo era feito à mão, dos croquis aos moldes. Hoje, ferramentas digitais, 3D e inteligência artificial integram o processo criativo.
"Vejo a tecnologia como ferramenta, mas acredito que, quanto mais técnicos ficamos, mais precisamos do lado humano: ainda é preciso tocar o tecido, pensar no caimento. Continuamos fazendo roupas para pessoas reais", afirma ela, poucos meses após a H&M ter acendido discussões ao utilizar imagens de modelos geradas por IA para a divulgação de campanhas.
O discurso da sustentabilidade, por sua vez, é central para a imagem da H&M.
Trabalhamos com isso há 20 anos e temos metas ambiciosas. Tudo começa no design. Criar um produto durável, de qualidade, pensado para circularidade. É preciso desenhar roupas que serão usadas e reaproveitadas, e não algo descartável.
A fala toca em um dos pontos de maior tensão para o fast-fashion, sobre como equilibrar escala de produção com responsabilidade ambiental.
As colaborações com grandes nomes, que já renderam parcerias com a alta-costura, entre elas a Versace e a Mugler, podem reforçar a presença da marca por aqui, mas ainda não fazem parte dos planos imediatos.
"Neste momento, o foco é abrir as lojas e fazer com que os clientes conheçam nossa moda. O Brasil tem marcas incríveis, não só de moda praia, mas também de alta moda. Já conhecemos alguns estilistas locais e achamos superinteressante", comenta Johansson, lembrando que o time internacional já conta com designers brasileiros.
Ao falar sobre a identidade da H&M, por fim, a designer sublinha que a proposta da empresa é se diferenciar por um posicionamento inclusivo.
Somos uma empresa inclusiva, uma empresa de moda. Somos sobre diversidade. Não somos pretensiosos, não somos uma marca esnobe ou 'posh'. Queremos ser para muitas pessoas. Queremos libertar a moda, permitir que muitas pessoas possam aproveitá-la.
