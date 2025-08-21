'Queremos libertar a moda': o que há por trás da chegada da H&M no Brasil

Sempre falamos sobre a importância de ser curioso, de observar a sociedade e a cultura pop, porque tudo pode impactar a moda. Quando você vê algo se repetir em três contextos diferentes, já percebe que há um movimento , afirmou ela durante conversa na Soho House.

A metodologia para a criação das peças traduz-se em "direções gerais" que guiam a coleção — da alfaiataria ao esportivo, passando por tons românticos ou tecnológicos. Mas, como reforça Johansson, a equação não é apenas estética: "É essencial pensar sempre no cliente: quem ele é, o que espera de nós e como podemos surpreendê-lo."

Ann-Sofie Johansson, designer de moda da H&M Imagem: Franklin Almeida/Divulgação

Essa lógica de adaptação não é exclusiva da H&M. A Zara, concorrente direta, está presente no Brasil há mais de vinte anos e consolidou, mundo afora, um modelo de produção veloz que transforma tendências em produto quase no mesmo fôlego em que surgem. Já as brasileiras Renner e Riachuelo, por exemplo, ocupam caminhos distintos, explorando a ideia de proximidade cultural.

Todas trabalham sobre a mesma equação de variedade e rapidez, mas também disputam sobretudo a legitimidade diante de um consumidor mais engajado socialmente. Dados do do WGSN Barometer, publicados em 2024, relataram que 40% da Geração Z recorre a brechós ou canais de revenda por não conseguirem encontrar o que querem nas varejistas tradicionais.

No caso da H&M, a decisão de entrar no mercado brasileiro não foi tomada de forma apressada. A marca estudou o país por anos, adiando a abertura algumas vezes, até consolidar a operação em São Paulo.