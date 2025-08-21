Guilherme Weber relata experiência sobrenatural: 'Espíritos querendo falar'

"Quem é ateu e viu milagres como eu", diz Guilherme Weber, parafraseando Jorge Amado para compartilhar uma experiência sobrenatural no Maria Vai com os Outros, de Maria Ribeiro no Canal UOL.
A experiência aconteceu por meio de uma tábua de ouija, um tabuleiro místico em que um ponteiro se move sobre letras e palavras para formar mensagens. Acredita-se que através dela seja capaz de estabelecer contato com espíritos.
O ator contou que em uma noite, se reuniu entre amigos para utilizá-la até que de acordo com Weber, "o bicho começou a pegar". Segundo ele, o tabuleiro formou a frase: "sua filha chora". Na roda estava Denise, mãe de uma criança pequena, que confirmou: "Sim, ela chora o tempo todo". O tabuleiro, então, completou a mensagem: "alérgica ao amaciante". Guilherme contou que seguindo o 'conselho' do tabuleiro, a mãe da criança suspendeu o uso do produto e, para surpresa de todos, a filha deixou de chorar.
No entanto, dias depois, outras coisas estranhas passaram a acontecer na casa em que se reuniram. "As gavetas abriam [sozinhas], os armários abriam, o chuveiro ligava. Eram forças, espíritos querendo se manifestar, querendo falar", recordou o ator.
Na tentativa de resolver a situação, a dona da casa convidou uma médium, que pediu que todos os participantes do jogo estivessem presentes para ouvi-la. Segundo Weber, a sensitiva falou para ele sobre a atriz consagrada do teatro, Cacilda Becker, apontando-a como uma espécie de guia para o caminho artístico que ele deveria seguir. "Disse que era o meu caminho pras artes cênicas, que eu podia seguir esse caminho. Eu tinha 14 anos. Nem pensava tanto em fazer carreira [na época]"
O encontro terminou com uma revelação inesperada: a história de um amor que atravessaria diferentes vidas.
A médium virou para mim e falou: 'Guilherme, sabe essa tristeza, essa nostalgia que você sente, essa melancolia que você sente de vez em quando? Você teve um grande amor na sua vida, e vocês passaram diversas gerações juntos, em diferentes situações, e você está nessa encarnação e ela/ele, que foi homem em uma vida, mulher em outra, ele não encarnou mais. Então é saudade dele que você sente.' Na hora que ela falou isso, eu senti a minha perna inteira formigando. Ela olhou pra perna e falou assim: 'ele tá jogando amor perfeito no teu colo'. E aí o triângulo [do tabuleiro] fez assim: 'goodbye', pá, caiu da mesa. Guilherme Weber
Fã devoto de Fernanda Montenegro: 'Eu era groupie dela'
"Pessoas são salvas por pessoas", a frase que reflete a importância do encontro e acolhimento humano, faz parte do espetáculo 'Os realistas', dirigido por Guilherme Weber.
Provocado por Maria Ribeiro, sobre quem seria a sua pessoa salvadora, Weber logo respondeu: Fernanda Montenegro. "A minha devoção à Fernanda como fã me salvou, manteve esse entusiasmo vivo", afirmou o ator.
O ator contou que, antes de iniciar um novo trabalho, tem como ritual assistir a uma obra de Montenegro. "É como se eu estivesse acendendo um incenso ou sacrificando um carneiro num altar", explicou. Ele ainda revelou que foi 'groupie' da atriz, expressão utilizada para se referir a fãs devotos ou obsessivos de um artista e/ou famoso.
Eu era groupie da Fernanda. Eu seguia a Fernanda. Eu ficava esperando ela na saída do hotel. Eu não sei como ela não tinha medo de mim. Eu podia dar uma facada nela a qualquer momento. Guilherme Weber
Weber lembrou que assistia repetidas vezes às peças de Montenegro e a esperava com presentes e flores na frente de hotéis em que ela se hospedava. Com o tempo, ela foi o conhecendo, até que ficaram próximos. Em 2018, a atriz lançou sua fotobiografia 'Fernanda Montenegro: Itinerário Fotobiográfico', e incluiu um retrato com Weber em uma das sessões do livro nomeada 'Afetos', para o ator este momento foi sua grande 'consagração' como fã.
