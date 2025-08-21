Guilherme Weber relata experiência sobrenatural: 'Espíritos querendo falar'

No entanto, dias depois, outras coisas estranhas passaram a acontecer na casa em que se reuniram. "As gavetas abriam [sozinhas], os armários abriam, o chuveiro ligava. Eram forças, espíritos querendo se manifestar, querendo falar", recordou o ator.

Na tentativa de resolver a situação, a dona da casa convidou uma médium, que pediu que todos os participantes do jogo estivessem presentes para ouvi-la. Segundo Weber, a sensitiva falou para ele sobre a atriz consagrada do teatro, Cacilda Becker, apontando-a como uma espécie de guia para o caminho artístico que ele deveria seguir. "Disse que era o meu caminho pras artes cênicas, que eu podia seguir esse caminho. Eu tinha 14 anos. Nem pensava tanto em fazer carreira [na época]"

O encontro terminou com uma revelação inesperada: a história de um amor que atravessaria diferentes vidas.

A médium virou para mim e falou: 'Guilherme, sabe essa tristeza, essa nostalgia que você sente, essa melancolia que você sente de vez em quando? Você teve um grande amor na sua vida, e vocês passaram diversas gerações juntos, em diferentes situações, e você está nessa encarnação e ela/ele, que foi homem em uma vida, mulher em outra, ele não encarnou mais. Então é saudade dele que você sente.' Na hora que ela falou isso, eu senti a minha perna inteira formigando. Ela olhou pra perna e falou assim: 'ele tá jogando amor perfeito no teu colo'. E aí o triângulo [do tabuleiro] fez assim: 'goodbye', pá, caiu da mesa. Guilherme Weber

