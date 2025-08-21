Flávia Alessandra relembra separação de Marcos Paulo: 'Eu ouvia absurdos'

Flávia Alessandra conta como conheceu Otaviano: 'Vivi uma Ilha da Tentação'

Flávia e Otaviano Costa assumiram o relacionamento em maio de 2006 e se casaram em outubro do mesmo ano. Os dois são pais de Olívia, que nasceu em 2010.

A atriz contou como conheceu o atual marido, em uma viagem de navio a trabalho. "A gente se conheceu num evento que a gente foi apresentar. Eu estava pra me casar com outra pessoa. Chegamos no aeroporto, conheci ele e quando a gente chegou, tinha alguém com uma placa: 'senhor e senhora Costa'", contou a atriz, que já tinha o mesmo sobrenome de Otaviano.

"A gente teve que conviver por dez dias. Era conversa que não parava mais. Eu vivi uma Ilha da Tentação. Quando eu cheguei, a certeza foi que não era pra me casar [com a outra pessoa] e comecei a sentir falta do Otaviano. E a gente nunca mais se separou."

