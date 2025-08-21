Campeã de jiu-jítsu aos 50: 'Me tratem como adversária, não como tia'

Para Jaqueline, o título foi a prova de que a idade e o gênero não limitam o potencial de quem treina com disciplina. "Se eu tivesse esperado 'ficar boa' para competir, talvez nunca tivesse subido naquele pódio. A gente só sabe se é capaz quando tenta."

'Alunos também podem viver disso'

A ideia de abrir uma academia nasceu de uma crise. Quando o marido, Márcio, perdeu o emprego, o casal não quis voltar ao trabalho formal. Venderam o carro, compraram tatames e, com ajuda de amigos, montaram a primeira academia num bairro próximo. "Não tínhamos nada. Foi tudo com a força de vontade e o apoio de quem acreditou na gente."

No início, os dois passavam o dia na academia, dividindo funções: ele ministrava aulas e Jaqueline treinava com os alunos, ajudando a atrair mais mulheres para o espaço. A presença feminina foi estratégica: "Quando as meninas veem que não tem mulher, não querem treinar. Eu estava lá para mostrar que o jiu-jítsu é para todas".

O crescimento foi gradual. Com o tempo, mudaram para um bairro mais movimentado e estruturado, o que aumentou a clientela. Hoje, o espaço é uma franquia da equipe de competição deles e sustenta o casal. "Vivemos de jiu-jítsu e mostramos aos alunos que eles também podem viver do esporte."

A academia é mais do que um lugar de treino: recebe crianças, idosos, mães solo, pessoas com depressão e dependentes químicos. Jaqueline e Márcio adaptam treinos para cada caso, inclusive para autistas. "O jiu-jítsu é uma terapia. É disciplina, autoestima e comunidade", resume.