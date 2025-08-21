Transformar inspiração em ação: Bruna Fioreti ajuda a impulsionar negócios

Como colocar o aprendizado em prática? Às vezes pode parecer difícil fazer essa conexão, principalmente quando se trata de negócios. A jornalista Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina, conduzirá uma dinâmica super potente durante o evento Empreendedorismo Feminino, que será realizado por Universa, no dia 30 de agosto, em São Paulo.

Patrocinado por PagBank, o encontro promoverá conversas e trocas de experiências com mulheres que se destacam por sua excelência no mundo dos negócios, como Dilma Campos, Raquel Virgínia, Emily Ewell, Karla Marques Felmanas, entre outras.