Alienação parental: mágoa da separação não pode afetar a criação os filhos

Separar ou divorciar do pai ou mãe dos filhos não é algo que ninguém costuma planejar durante a gestação, mas acontece. Só que a relação entre pais e filhos é um laço fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança e, com a nova dinâmica familiar, é preciso que os adultos se alinhem para educar a criança sem prejuízos.

Em meio a separações conturbadas ou conflitos familiares, é relativamente comum acabar dizendo ou fazendo coisas que podem gerar danos ao bem-estar infantil e na relação da criança com o genitor. Às vezes, você até sabe que não deveria agir de tal forma, mas é pego pelo estresse do momento e não realiza o quanto tais atitudes podem prejudicar a criança, a relação dela com o outro genitor e, por fim, até mesmo você.

Foi desse tipo de atitude que uma expressão ganhou força: alienação parental, que ocorre quando um dos pais interfere na formação psicológica da criança, prejudicando a relação entre o filho e o outro responsável. É quando há o ato de desqualificar o outro genitor, dificultar o contato ou criar uma visão negativa sobre ele.