Alienação parental: mágoa da separação não pode afetar a criação os filhos

Separar ou divorciar do pai ou mãe dos filhos não é algo que ninguém costuma planejar durante a gestação, mas acontece. Só que a relação entre pais e filhos é um laço fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança e, com a nova dinâmica familiar, é preciso que os adultos se alinhem para educar a criança sem prejuízos.
Em meio a separações conturbadas ou conflitos familiares, é relativamente comum acabar dizendo ou fazendo coisas que podem gerar danos ao bem-estar infantil e na relação da criança com o genitor. Às vezes, você até sabe que não deveria agir de tal forma, mas é pego pelo estresse do momento e não realiza o quanto tais atitudes podem prejudicar a criança, a relação dela com o outro genitor e, por fim, até mesmo você.
Foi desse tipo de atitude que uma expressão ganhou força: alienação parental, que ocorre quando um dos pais interfere na formação psicológica da criança, prejudicando a relação entre o filho e o outro responsável. É quando há o ato de desqualificar o outro genitor, dificultar o contato ou criar uma visão negativa sobre ele.
"Alienação parental é tudo que faz a criança perceber ou sentir que a mãe está contra o pai, ou vice-versa. Aí ela começa a ficar perdida, como se precisasse escolher um lado, quando na verdade ela veio da soma dos dois", esclarece Michelle Occiuzzi, terapeuta integrativa e educadora parental.
Pode acontecer de várias maneiras e nem sempre com o intuito de prejudicar. É aí que mora o alerta: "Muitas vezes os pais acreditam estar protegendo a criança, mas na realidade, estão gerando um impacto negativo profundo", explica a advogada Barbara Heliodora, especialista em Direito de Família.
Pequenos gestos, grandes impactos
Existem comentários que cumprem o papel de minar a relação entre pai ou mãe e filho de forma bem nítida. "Seu pai não se importa com você" ou "eu sou o único que cuida de você". Outros podem parecer inofensivos, mas para a criança criam uma imagem distorcida de um genitor.
Além disso, dificultar ligações, visitas ou encontros também são formas de alienação parental. Até expressões faciais e gestos podem contribuir para esse afastamento. "Suspirar ao ouvir o nome do ex-companheiro ou rolar os olhos quando a criança fala sobre ele pode parecer insignificante para o adulto, mas para o pequeno, isso envia uma mensagem clara de rejeição", diz Barbara.
Para a educadora parental Michelle Occiuzzi, especialista em comportamento materno, a alienação é fruto da mágoa da pessoa adulta que, as vezes até sem perceber, despeja o incômodo nos filhos. "É normal que o adulto esqueça que ele pode escolher outro companheiro, mas que para os filhos será sempre um pai e uma mãe".
Na cabeça dos pequenos, fica um conflito: mesmo amando pai e mãe, eles se sentem forçados a escolher um lado para proteger e não gerar embate maior entre as partes.
"Os adultos acabam, de uma forma muito egoísta, olhando para sua própria dor, e esquecem que a criança tem o direito de amar essa figura parental sem a interferência da outra figura", diz Michelle.
Sabe o que pode acontecer? Ao invés de criar repulsa pelo pai que está sendo mal falado, a criança passa, mesmo que inconscientemente, a não gostar de uma parte dela mesma e a ter raiva de quem promoveu a alienação, ela começa a entender que o sentimento que sente por um foi determinado pelo outro e não pelas percepções próprias.
Identificando e evitando a alienação parental
Para ajudar na reflexão, a advogada propõe um teste simples. Reflita se você já teve atitudes como:
- Dizer algo como "seu pai/mãe não te ama como eu" ou "ele(a) só pensa em si";
- Perguntar coisas como "por que você prefere ficar lá?";
- Fazer chantagem emocional para que o filho não queira ir para a casa do outro;
- Criar dificuldades para visitas ou desmarcar sem uma razão séria;
- Falar mal do ex-companheiro na presença da criança;
- Deixar de informar o outro genitor sobre eventos escolares ou consultas médicas;
- Ignora chamadas ou mensagens.
Se respondeu sim a alguma das perguntas, pode ser importante repensar. "A maioria dos pais não age por maldade, mas por frustração ou falta de informação", enfatiza a advogada Barbara Heliodora. Mas é possível reverter esse comportamento para que a relação entre criança e pais seja saudável. Veja sugestões de atuação:
- Evitar desqualificar o outro genitor: a criança precisa sentir que ambos são importantes e confiáveis;
- Facilitar o contato: permitir ligações, visitas e momentos de convívio é essencial para a saúde emocional dos filhos;
- Separar os conflitos conjugais da parentalidade: desentendimentos entre os pais não devem afetar o relacionamento da criança com nenhum deles;
- Manter uma comunicação respeitosa: caso o relacionamento entre os pais seja difícil, o ideal é optar por uma comunicação objetiva e centrada nos interesses da criança.
Pode ser difícil se segurar, pois você já tem uma opinião formada sobre o outro, mas, lembre-se: é o filho quem deve formar a própria opinião. Ele precisa conhecer e lidar com o pai e com a mãe que tem (salvo casos de violências, é claro), e você não deve evitar, gerenciar, interferir.
Para além da polêmica
O tema é levado a sério pelo sistema judiciário: no Brasil, a Lei da Alienação Parental (Lei 12.318/2010) prevê medidas legais para combater a prática. Dependendo da gravidade do caso, o juiz pode advertir o genitor alienador, estabelecer multa, determinar acompanhamento psicológico ou modificar a guarda da criança.
O mais importante é que os pais compreendam que a separação conjugal não significa o fim do papel parental. Ambos continuam sendo responsáveis pelo bem-estar e desenvolvimento da criança.Barbara Heliodora, advogada especialista em Direito das famílias
Se você identificou comportamentos semelhantes da sua parte, não hesite em buscar ajuda especializada, como uma boa terapia. Se identificar do outro lado, também é preciso buscar ajuda especializada, como um psicólogo que pode ajudar a mediar os conflitos e um advogado para intervir judicialmente.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cerca de 4,5 mil ações de alienação parental são apresentadas à Justiça a cada ano, com uma crescente durante a pandemia de Covid. A lei da alienação, porém, recebe tanto elogios quanto críticas no Brasil, e o conceito foi proibido na Espanha e na Colômbia. Segundo alguns especialistas, ela tem sido usada contra mulheres que denunciam homens por violência doméstica ou abuso dos filhos.
Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 7352/17, que terá nova votação para estipular que será proibido ao juiz conceder alteração da guarda ou determinar guarda compartilhada que favoreça genitor investigado ou com processo em andamento pela prática de crime contra a criança ou o adolescente, ou violência doméstica.
Independente da lei, especialistas são categóricos: o diálogo, a consciência e a disposição para mudar - de ambos os genitores - podem transformar a relação com os filhos e garantir um futuro emocionalmente muito melhor para eles. Barbara Heliodora reforça que reconhecer esses comportamentos, de qualquer um dos lados, é o primeiro passo para a mudança. "Promover um ambiente de co-parentalidade saudável exige esforço mútuo, priorizando o bem-estar da criança e o respeito ao papel do outro na vida do menor", orienta.
