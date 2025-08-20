'Se ninguém sabe, ninguém estraga': por que jovens não postam vida a dois

A última foto postada por Vandriele Barbosa, 26, no Instagram foi em 2023. O namorado, Wesley Costa, analista de dados de 27 anos, não publica nada no feed desde 2020. Nesse intervalo, eles decidiram morar juntos, mudaram de cidade duas vezes e já somam oito anos de relacionamento. Mas nada disso aparece no feed, que tem apenas algumas poucas fotos de paisagens e dos animais de estimação. Para eles, está tudo bem assim.
"Não gosto de textão, não é para mim. Se tenho algo a dizer, ou mesmo elogios para fazer, prefiro dizer direto para ele", conta Vandriele, que trabalha como engenheira de dados. Wesley concorda: "A gente acredita muito naquele ditado: se ninguém sabe, ninguém estraga. Evitamos expor o que está dando certo, para preservar. Guardar silêncio virou nosso jeito de cuidar do que importa".
Essa escolha tem ganhado força entre jovens da geração Z, nascidos entre 1995 e 2009. Em vez de assumir o relacionamento nas redes, muitos preferem vivê-lo no "off": nada de status de namoro, fotos de casal ou legendas românticas.
Para Gisela Castro, professora de comunicação e consumo da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), essa mudança de comportamento está ligada a uma transformação cultural mais ampla. "Está se tornando mais bacana, mais cool, não expor tudo. Mostrar demais está começando a ser visto como cafona. Entre parte da geração Z, preservar a intimidade virou sinal de sofisticação", diz.
Castro observa que, embora ainda seja um grupo minoritário, esse conjunto de jovens discretos está crescendo. "A geração Z é diversa. Nem todos querem se mostrar. Os que se consideram mais antenados já entenderam que o silêncio comunica e protege", destaca a pesquisadora.
Quando postar virou pressão
Para muitos jovens adultos que cresceram no auge das redes sociais, houve um momento em que postar virou obrigação. Hoje, para parte deles, o silêncio parece mais confortável. A superexposição, o medo do julgamento e a constante necessidade de agradar formaram o pano de fundo para um movimento que agora ganha corpo: o de simplesmente não mostrar.
A jovem aprendiz Letícia Guerra, 20, namora há cinco meses e nunca sentiu necessidade de compartilhar publicamente a relação. "Desde o começo a gente priorizou viver o momento, não o registro dele", conta. "Às vezes pensamos que seria legal ter fotos, mas esquecemos. E rimos disso depois", relata.
Ela se afastou das redes após perceber como o uso constante alimentava um ciclo de comparação. "Eu me cobrava muito, comparava minha vida com a dos outros. Hoje, ver as coisas com meus próprios olhos, sem filtro, me faz muito melhor", afirma.
A psicóloga Márcia Stengel, professora da PUC Minas e pesquisadora das juventudes, redes sociais e relações afetivas, explica que meninas, em especial, são mais afetadas por essa lógica. "Elas ficam mais tempo conectadas, postam mais, observam mais. E isso tem gerado efeitos importantes na subjetividade, como ansiedade, baixa autoestima e sensação de inadequação", diz.
Segundo a professora, o ciclo costuma ser silencioso. "A jovem posta, espera curtidas, observa o que os outros compartilham e, sem perceber, começa a se comparar. A vida dos outros sempre parece mais interessante. O relacionamento alheio, mais feliz. Isso mina a confiança, inclusive nas relações reais."
Para Vandriele, a escolha de manter o namoro fora do Instagram também tem raízes nessas vivências. "Minha geração cresceu em meio a muita exposição e cancelamento. E a melhor forma de não ser cancelado é ficar quieto, para não se ver em uma situação em que você pode acabar exposto, tipo para fora da sua bolha", diz.
Já Wesley brinca que até hoje recebe notificações de fotos antigas postadas por uma ex. "Fico lá me desmarcando. É muito chato isso".
Privado, mas não secreto
Entre os casais que optam por não postar, essa escolha funciona como uma espécie de antídoto. Uma forma de se blindar do que vem de fora ou, ao menos, de reduzir o volume da interferência.
A analista de sistemas Karenn Mendes, 27, conta que no início do namoro, há três anos, postava com mais frequência. Com o tempo, sentiu que aquilo deixou de fazer sentido. "Hoje, se compartilho algo, é em datas comemorativas e com muita discrição. A gente vive nossos momentos fora da tela." Ela diz que não se identifica com a ideia de que "quem ama posta" —que virou até música. "Nosso amor é discreto, mas nunca foi ausente. A gente só não precisa da validação dos outros para saber que está tudo bem", diz Karenn.
A psicóloga Gabriella Dantas Menezes, de Aracaju, reforça que, quando a decisão de não expor é compartilhada e respeitada por ambos, tende a fortalecer o vínculo. "O que protege é o sentido da escolha. Se for uma forma de cuidar da relação, de preservá-la do ruído externo, pode ser extremamente saudável. Mas se houver ambiguidade, insegurança ou desequilíbrio, o silêncio pode virar ruído", diz.
Carolina*, 33, editora de livros, vive essa dinâmica na prática. Ela está em um relacionamento há cinco anos, mora com o parceiro e, ainda assim, nenhuma foto dos dois aparece em suas redes sociais. "No começo ele ficou um pouco inseguro, quis entender por que eu não postava nada. Mas, depois de conversarmos, entendeu que a nossa verdade está no nosso dia a dia, não no feed", conta. Para ela, manter a relação fora da vitrine digital trouxe mais liberdade. "Fiquei noiva e só quem sabe são meus familiares e amigos próximos", comemora.
Entre a superexposição e o total apagamento, muitos casais da geração Z têm adotado o que se convencionou chamar de soft launch, uma espécie de lançamento sutil do relacionamento nas redes. Nada explícito, apenas pistas discretas: uma mão na foto, dois pratos na mesa, uma silhueta ao fundo. É o bastante para sinalizar que há alguém, sem escancarar detalhes para julgamentos externos.
Wesley Costa, por exemplo, optou por usar como perfil em seu Instagram um avatar em estilo anime de uma foto dele com a namorada. "É uma forma sutil de mostrar que estou em um relacionamento. Isso já evita qualquer mal-entendido", explica.
Dados científicos também reforçam o valor da discrição
De acordo com um estudo publicado em 2014 na revista Society for Personality and Social Psychology, casais que se mantêm afastados das redes sociais costumam aproveitar melhor os momentos juntos. Já uma pesquisa de 2023 associou a exposição frequente do relacionamento a níveis mais baixos de satisfação geral e a um padrão de apego mais ansioso entre os parceiros. Em outras palavras: menos likes, mais conexão real.
Nas plataformas digitais, o assunto também ganha espaço. No TikTok, vídeos sobre relacionamentos "silenciosos" ou "privados" acumulam milhões de visualizações. A criadora @nwttyoliveira, por exemplo, publicou um vídeo dizendo que, depois de reatar com o ex, decidiu que não postaria mais nada sobre os dois para "evitar olho gordo". "Eu postava muito, tinha até foto no feed com ele. Quando terminei, fiquei sabendo de um tanto de gente que falava da gente. Infelizmente, existe gente maldosa. Acredito muito em energia pesada", disse na rede social.
*Nome alterado a pedido da entrevistada
