'Se ninguém sabe, ninguém estraga': por que jovens não postam vida a dois

Privado, mas não secreto

Entre os casais que optam por não postar, essa escolha funciona como uma espécie de antídoto. Uma forma de se blindar do que vem de fora ou, ao menos, de reduzir o volume da interferência.

A analista de sistemas Karenn Mendes, 27, conta que no início do namoro, há três anos, postava com mais frequência. Com o tempo, sentiu que aquilo deixou de fazer sentido. "Hoje, se compartilho algo, é em datas comemorativas e com muita discrição. A gente vive nossos momentos fora da tela." Ela diz que não se identifica com a ideia de que "quem ama posta" —que virou até música. "Nosso amor é discreto, mas nunca foi ausente. A gente só não precisa da validação dos outros para saber que está tudo bem", diz Karenn.

Karenn Mendes diz que só compartilha algo em datas comemorativas Imagem: Arquivo pessoal

A psicóloga Gabriella Dantas Menezes, de Aracaju, reforça que, quando a decisão de não expor é compartilhada e respeitada por ambos, tende a fortalecer o vínculo. "O que protege é o sentido da escolha. Se for uma forma de cuidar da relação, de preservá-la do ruído externo, pode ser extremamente saudável. Mas se houver ambiguidade, insegurança ou desequilíbrio, o silêncio pode virar ruído", diz.

Carolina*, 33, editora de livros, vive essa dinâmica na prática. Ela está em um relacionamento há cinco anos, mora com o parceiro e, ainda assim, nenhuma foto dos dois aparece em suas redes sociais. "No começo ele ficou um pouco inseguro, quis entender por que eu não postava nada. Mas, depois de conversarmos, entendeu que a nossa verdade está no nosso dia a dia, não no feed", conta. Para ela, manter a relação fora da vitrine digital trouxe mais liberdade. "Fiquei noiva e só quem sabe são meus familiares e amigos próximos", comemora.