Furry Fandom: como funciona o fetiche de se vestir de animal no sexo

O universo do Furry Fandom, conhecido por reunir pessoas que se identificam com personagens de aparência animal e inteligência humana, também dá espaço a práticas sexuais que envolvem fantasia, liberdade e prazer. O fetiche, nesse caso, está ligado ao uso de fantasias de pelúcia chamadas fursuits, que quando adaptadas para o sexo recebem o nome de mursuits.

Essas roupas cobrem todo o corpo e possuem texturas macias, o que gera um estímulo sensorial direto. Muitas pessoas relatam que, ao assumir uma persona — ou fursona — se sentem mais confiantes, livres para explorar seus desejos e capazes de ousar de formas que não fariam sem a fantasia. A pelúcia, os elementos visuais e a encenação contribuem para intensificar o erotismo, especialmente para pessoas mais introvertidas ou com uma imaginação ativa.

Na prática

O uso da mursuit varia conforme o casal, podendo envolver jogos sexuais com as roupas parcialmente abertas ou retiradas, sempre com o consentimento mútuo. O aspecto lúdico e simbólico da prática permite criar roteiros sensuais baseados em personagens escolhidos pelos próprios usuários.