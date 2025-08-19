Adultização ameaça infância e saúde mental das crianças; como protegê-las?

A recente repercussão do vídeo do influenciador Felca, que denunciou casos de sexualização de crianças nas redes sociais, reacendeu um debate urgente: o da adultização infantil.

Com milhões de visualizações e impacto no Congresso, que já discute projetos de lei sobre o tema, o conteúdo expôs como a exposição online, muitas vezes promovida pelos próprios pais, pode colocar crianças em risco físico, emocional e psicológico.

O que é adultização?

A adultização ocorre quando uma criança é exposta a contextos próprios do mundo adulto. "Adultizar uma criança é expô-la, de forma precoce, a comportamentos, linguagens, responsabilidades e padrões estéticos do mundo adulto, especialmente envolvendo sexualidade, aparência e papéis sociais", explica a pediatra Cecilia Gama, da Clínica Mantelli. Isso pode envolver roupas e maquiagem, mas também formas de falar, interagir e se apresentar que antecipam experiências que deveriam ser vividas de forma gradual e segura.