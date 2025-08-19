Adultização ameaça infância e saúde mental das crianças; como protegê-las?

A recente repercussão do vídeo do influenciador Felca, que denunciou casos de sexualização de crianças nas redes sociais, reacendeu um debate urgente: o da adultização infantil.
Com milhões de visualizações e impacto no Congresso, que já discute projetos de lei sobre o tema, o conteúdo expôs como a exposição online, muitas vezes promovida pelos próprios pais, pode colocar crianças em risco físico, emocional e psicológico.
O que é adultização?
A adultização ocorre quando uma criança é exposta a contextos próprios do mundo adulto. "Adultizar uma criança é expô-la, de forma precoce, a comportamentos, linguagens, responsabilidades e padrões estéticos do mundo adulto, especialmente envolvendo sexualidade, aparência e papéis sociais", explica a pediatra Cecilia Gama, da Clínica Mantelli. Isso pode envolver roupas e maquiagem, mas também formas de falar, interagir e se apresentar que antecipam experiências que deveriam ser vividas de forma gradual e segura.
"Isso faz com que a criança não viva plenamente a infância que ela tem direito de viver", completa Nelson Douglas Ejzenbaum, médico pediatra e neonatologista. "Criança tem que ser criança, adulto tem que ser adulto. Um comportamento hipersexualizado, por exemplo, não é um comportamento de criança", diz.
O psiquiatra Wimer Bottura enfatiza que o problema está nos adultos, e não na criança, e que isso deve ser avaliado seriamente pelos cuidadores. "A discussão precisa mirar no comportamento adulto", diz.
Riscos para o desenvolvimento
A adultização infantil traz riscos sérios, que vão de ansiedade e baixa autoestima a maior vulnerabilidade a abusos. A pediatra alerta que a pressão para "performar" padrões adultos pode levar à hipersexualização precoce, prejudicando a percepção saudável do próprio corpo e comprometendo o desenvolvimento emocional. "Nas redes sociais, essa prática é muitas vezes disfarçada de 'conteúdo fofo' ou 'inocente', mas carrega riscos profundos", diz.
Pular etapas da infância traz riscos exatamente porque fragiliza a formação da personalidade. Bottura compara o desenvolvimento emocional a uma construção: "Imagine um edifício que vai construir e não faz o alicerce. O alicerce é mal fundamentado, consequentemente, toda a estrutura vai ficar fragilizada ao longo do tempo."
Segundo o psiquiatra, a adultização infantil compromete de forma significativa o desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Ao serem expostas precocemente a padrões de comportamento, estética ou sexualidade próprios de adultos, as crianças passam a carregar expectativas para as quais não estão preparadas, o que pode gerar ansiedade, baixa autoestima, depressão, transtornos alimentares e insegurança constante.
O resultado é uma criança que cresce sem consolidar habilidades emocionais essenciais em um momento crítico do seu desenvolvimento, mais vulnerável a abusos e menos preparada para lidar com frustrações, limites e responsabilidades na vida adulta.
Como evitar a exposição nociva nas redes?
Cecília Gama orienta que pais e cuidadores preservem a privacidade e a segurança das crianças. Isso implica não publicar fotos com uniforme, evitar mostrar localizações em tempo real e não expor imagens em trajes íntimos ou em situações constrangedoras.
A médica também recomenda reduzir o chamado sharenting (excesso de postagens sobre a vida dos filhos) e sempre considerar o consentimento, adaptado à idade. "Respeitar o tempo da criança é mais que cuidado, é um ato de amor e responsabilidade", afirma.
Ejzenbaum reforça a importância da supervisão ativa. "Uma criança deve acessar a internet sob supervisão dos pais, que devem controlar o acesso, saber o que seu filho está acessando e, na dúvida, expor apenas aquilo que é próprio para a idade ou indicado."
Mas é preciso cautela para não passar dos limites e perder a confiança. O excesso de vigilância, com ar controlador, gera mentiras, subterfúgios. "As crianças vão burlar isso de alguma maneira. Portanto, o essencial é se interessar pelo que a criança se interessa. Nada é mais saudável do que crescer percebendo que seus pais se interessam por você", diz o pediatra.
Em vez de proibir o uso e o acesso, o especialista recomenda transformar a curiosidade da criança sobre a tecnologia em oportunidade para criar vínculos e ensinar sobre segurança digital, em vez de apenas impor restrições.
Supervisão por faixa etária
De acordo com Cecília Gama, a introdução ao uso da internet deve ser gradual e adequada à maturidade da criança:
Antes dos 2 anos: evitar totalmente telas conectadas à internet. Uso eventual apenas para chamadas de vídeo, com supervisão.
Dos 2 aos 5 anos: no máximo 1 hora por dia, com conteúdo educativo e filtrado. Navegação sempre acompanhada por um adulto.
Dos 6 aos 9 anos: uso de contas infantis, com filtros e bloqueio de redes sociais abertas. Histórico de navegação sempre visível aos pais.
Dos 10 aos 12 anos: uso de apps de mensagens e redes sociais apenas com privacidade rigorosa e contatos restritos. Supervisão contínua e conversas frequentes sobre segurança online.
A partir dos 13 anos: liberdade maior, mas com orientação sobre reputação digital e privacidade. Supervisão proporcional à maturidade, mantendo diálogo constante.
"Essa supervisão deve existir até que o jovem demonstre maturidade, responsabilidade e pensamento crítico suficientes para lidar sozinho com conteúdos e interações online. Na prática, isso costuma acontecer por volta dos 16 ou 17 anos — e mesmo assim, manter diálogo e interesse pelo que ele faz na internet é fundamental", completa a pediatra.
Diálogo e oportunidades de proteção
Apesar de grandes riscos virem do acesso inapropriado às redes sociais, o psiquiatra Wimer Bottura alerta que a discussão não deve se limitar apenas a restringir ou adiar o acesso, mas também focar na forma como os pais se envolvem com as redes.
Ele defende que as mídias sociais e o uso do celular podem ser um instrumento para pais dialogarem com os filhos. "O papel dos adultos é de estimular o diálogo através das mídias, usando-as como meio intermediário, e demonstrar interesse pelo que as crianças estão se interessando."
Ele lembra que a internet não criou crimes como pedofilia ou abuso, mas ampliou sua visibilidade, permitindo identificar agressores e criar barreiras. Para o especialista, a solução está em usar a rede como aliada, um espaço onde seja possível detectar riscos, proteger as crianças e responsabilizar quem age de forma criminosa. "A internet tem a grande vantagem de tornar possível que a gente debata e que possamos instrumentar as crianças para se protegerem", diz Bottura.
Fontes: Cecília Gama, pediatra da Clínica Mantelli, é pediatra neonatologista e pediatra integrativa e humanizada graduada pela Unifeso - Faculdade de medicina de Teresópolis e com pós-graduação em pediatria integrativa pela Isbrae-SP; Nelson Douglas Ejzenbaum, médico pediatra e neonatologista, membro da Academia Americana de Pediatria; Wimer Bottura, psiquiatra e psicoterapeuta, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, presidente do comitê de adolescência da Associação Paulista de Medicina, fundador da Universidade de Pais.
