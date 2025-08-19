De boia-fria a CEO da Sodiê: Cleusa Maria fará talk em evento de Universa

Com tantas lojas de bolo espalhadas pelo Brasil, é comum pensar que não há muito espaço para uma empresa crescer neste ramo. Mas não é isso que Cleusa Maria da Silva, fundadora e CEO da Sodiê Doces, demonstra ano a ano.

A ex-boia-fria, que abriu sua primeira loja em 1997, no interior de São Paulo, hoje é dona de uma rede de franquias com 400 unidades no país. Nos últimos cinco anos, o faturamento da rede teve um crescimento anual acima de 10%, alcançando R$ 740 milhões em 2024 (cerca de 15% a mais que 2023, quando o faturamento também cresceu 15%).

Como brilhar em uma área que parece saturada? Cleusa Maria da Silva irá falar sobre isso em seu talk no evento Empreendedorismo Feminino, que será realizado por Universa em 30 de agosto, em São Paulo. Com patrocínio de PagBank, o encontro terá painéis, mentorias e talks para quem deseja se destacar no mundo dos negócios.