Você usaria um acessório de dentistas no sexo oral? Conheça o 'dental dam'

Você já deve ter visto este acessório durante uma visita ao dentista. E, provavelmente, não deve ter desconfiado de que ele também é utilizado para um procedimento bucal, digamos, mais íntimo.

O "dental dam" ("barreira dental", em tradução livre) é uma folha de látex, comum em consultórios odontológicos. Embora nada popular, o item é reconhecido oficialmente nos Estados Unidos como um dos métodos para não se contrair doenças sexualmente transmissíveis no sexo oral feito em mulheres.

O "dental dam" evita o contato direto da boca e a área genital da outra pessoa, seja a vulva ou o ânus (ou os dois). O látex fino transmite ainda um pouco de calor aos movimentos feitos para língua.