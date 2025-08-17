UniversaUOL
Assine UOL
Sexo

Você usaria um acessório de dentistas no sexo oral? Conheça o 'dental dam'

De Universa, em São Paulo*
O 'dental dam' é uma folha de látex comum em consultórios odontológicos
O 'dental dam' é uma folha de látex comum em consultórios odontológicos Imagem: iStock

Você já deve ter visto este acessório durante uma visita ao dentista. E, provavelmente, não deve ter desconfiado de que ele também é utilizado para um procedimento bucal, digamos, mais íntimo.

O "dental dam" ("barreira dental", em tradução livre) é uma folha de látex, comum em consultórios odontológicos. Embora nada popular, o item é reconhecido oficialmente nos Estados Unidos como um dos métodos para não se contrair doenças sexualmente transmissíveis no sexo oral feito em mulheres.

O "dental dam" evita o contato direto da boca e a área genital da outra pessoa, seja a vulva ou o ânus (ou os dois). O látex fino transmite ainda um pouco de calor aos movimentos feitos para língua.

Um dos exemplos de dental dam erótico vendido nos Estados Unidos. Na foto, o sabor morango. Há também nos sabores baunilha e uva
Um dos exemplos de dental dam erótico vendido nos Estados Unidos. Na foto, o sabor morango. Há também nos sabores baunilha e uva Imagem: Reprodução

Há um passo a passo elaborado pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, que indica como se deve usar o "dam" durante a transa.

Embora não haja um estudo detalhado, o centro afirma que o "dam" é um método seguro para se evitar transmissão de infecções contraídas durante o sexo, entre elas a sífilis e a clamídia.

Mesmo sucesso de crítica, o público ainda não é bem inteirado ao assunto.

A publicitária B.*, 26, ficou espantada ao descobri-lo. "Estava respondendo a uma pesquisa de um novo aplicativo de ciclo menstrual. O questionário trazia perguntas sobre minha vida sexual. Quando me foi perguntado sobre a última vez que usei o 'dental dam', eu soltei um: 'usei o quê'?", relembra. Como desconhecia, nunca utilizou na cama. E ela não está sozinha.

Com sabores lá fora, nenhum por aqui

Nos Estados Unidos há marcas pequenas que produzem e vendem o produto para fins sexuais, em sabores como menta e frutas vermelhas.

Continua após a publicidade

Por aqui, porém, a companhia responsável pelas marcas Olla e Durex, duas das maiores fabricantes de preservativos no país, informou ao UOL que não produz produtos similares ao "dental dam". A sugestão das empresas é recortar e usar preservativo masculino, especialmente os modelos com sabores, para a prática do sexo oral.

Não à toa, cortar o preservativo masculino é uma alternativa reconhecida pelo centro de doenças norte-americano para o "dental dam" (veja abaixo).

Imagem
Imagem: Reprodução/CDC.gov

Recorte as duas pontas da camisinha masculina. Faça mais um corte ao meio e transforme a camisinha em quadradinho de látex, que deve ser colocado acima de toda a região.

Mesmo que de certa forma desengonçado, o "dam" se integra aos métodos diferenciados para estimular o uso e diminuir a propagação de doenças sexualmente transmissíveis, foco de laboratórios, empresas e agências de saúde em todo o mundo.

Por exemplo: o Ministério da Saúde diz ter constatado um aumento no número de Aids entre jovens de 15 a 24 anos, sendo que de 2006 e 2015 a taxa entre aqueles com 15 e 19 anos mais que triplicou, passando de 2,4 para 6,9 casos a cada 100 mil habitantes.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, as mulheres é que saem perdendo. Especialistas afirmam que ainda os métodos voltados à mulher para se evitar ISTs ainda são menos promovidos e comercializados, além da pesquisa médica sobre a sexualidade feminina ser escassa.

*Com matéria publicada em 29/12/2017

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.