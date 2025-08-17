'Tem de casar todos os dias': os 'segredos' de um casal junto há 48 anos

Juntos há quase 50 anos, Renato e Sônia sabem que são exceção. Para eles, o casamento é uma escolha diária: acordar e decidir estar com aquela pessoa todos os dias. Nisso, já são 40 anos de casamento e mais oito incluindo o namoro.
O casal vai na contramão do que acontece no Brasil: as pessoas estão se casando cada vez menos e se divorciando cada vez mais, de acordo com uma pesquisa do IBGE do ano passado. O tempo médio de casamento caiu. Em 2010, por exemplo, era cerca de 16 anos. Em 2022, estava em 13,8 anos.
Manter um relacionamento por tanto tempo pode ser mesmo um desafio —e Sônia e Renato têm os "segredos" deles. A Universa, eles dão dicas de como manter um casamento por tanto tempo.
O começo de tudo
A história de Renato Ferreira, 65, e Sônia Moreno, 63, começou no baile de formatura dela. O engenheiro, hoje aposentado, foi ao evento interessado em Sônia. "Minha melhor amiga disse que estava a fim de um rapaz e que o tinha convidado. E ela achava que iria, enfim, conseguir namorá-lo", lembra a professora.
Esse rapaz era o Renato, que já estava de olho na Sônia. Na época, os dois não sabiam, mas moravam perto um do outro. "Ficava olhando a Sônia jogar vôlei e já gostava dela. Cheguei nesse baile, convidado pela amiga dela, mas estava interessado na Sônia", diz.
"Foi como amor à primeira vista e estou com ele até hoje", conta a professora. Os dois tiveram três filhos, sendo duas filhas (gêmeas) e um filho.
'Nunca dormimos brigados'
Para eles, são coisas "simples" que ajudam a ressignificar uma relação. "Você tem de decidir, todos os dias, casar com a sua esposa", afirma Renato.
O engenheiro sabe que as brigas sempre vão existir entre qualquer casal, então os dois têm uma regra muito importante: não podem dormir sem resolver as coisas.
Nesses momentos, tem de ter muita compreensão. A nossa regra sempre foi: não dormir com ressentimentos, sem pedir perdão. A gente nunca faz isso, sabe? Na nossa forma de pensar, posso não chegar amanhã. A gente sabe que é a vida é finita.
Renato Ferreira
Mesmo quando a situação é mais sensível, preferem sinalizar: "Às vezes, avisamos que é um momento que, se falarmos algo, pode ser pior, então o melhor é esperar e só abraçar."
Quando o atrito aparecer, precisamos ter empatia, compreensão e saber perdoar. Tão difícil quanto pedir perdão é perdoar. São duas coisas muito difíceis, mas importantes. Renato Ferreira
'Tem de namorar'
Sônia acrescenta o que acha ser um fator importante no casamento: namorar, se curtir e ter um tempo a dois. Quando os filhos eram pequenos, davam um jeito de deixá-los com os avós por alguns dias e, assim, aproveitar o tempo juntos.
Atualmente, com os filhos casados, eles seguem fazendo isso —sempre que dá, vão viajar. "É bom para mudar a rotina", conta Sônia.
Tem de namorar, sabe? Somos eternos namorados. Vejo que muitos casais vão se acomodando e ficam mais amigos do que namorados. Aí começam a dormir em quartos separados. É importante continuar namorando. Sônia Moreno
Aliás, os dois adoram fazer surpresas românticas. "Cultivamos muito isso. Deixo bilhetes para ele antes de sair de casa e ele sempre traz flores para mim", diz a mulher.
"Sabemos quando estamos nervosos e cansados. É nessa hora que decidimos parar um pouco, nem que seja um fim de semana apenas entre nós", comenta Renato. "E também nunca discutimos na frente dos nossos filhos", complementa.
Com os 40 anos de casados, os dois também aprenderam a tomar decisões importantes em família. Quando eram só os dois, eles sentavam e debatiam. Com os filhos e os parceiros, a coisa mudou.
"Sempre que temos de decidir algo, é no almoço de domingo", explica o engenheiro. "Estamos passando por um momento inusitado agora, envolvendo um processo judicial, então abrimos a situação com eles para saber como podemos agir", diz Renato.
E o oposto também acontece: os filhos, atualmente, estão interessados em comprar imóveis, por exemplo. A família participa da decisão, e mais, vai até o lugar visitar junto, se preciso: "A nossa vida sempre foi assim. Quando íamos comprar frango assado, ia a família inteira", diz o homem.
7 dicas do casal para manter um relacionamento duradouro
Decida amar todo dia: O amor, para eles, não é sentimento espontâneo, mas uma construção contínua.
Não durma brigado: A reconciliação antes de dormir é regra de ouro.
Surpreenda: Bilhetes, flores, viagens a dois — pequenos gestos fazem grande diferença.
Ouça antes de reagir: Saber quando se calar evita discussões maiores.
Tome decisões em conjunto: Dividir responsabilidades cria união.
Evite expor os filhos a brigas: Preservar o ambiente familiar fortalece a base.
Valorize a convivência: Sorrisos, abraços e presença não têm substituto.
