'Tem de casar todos os dias': os 'segredos' de um casal junto há 48 anos

Manter um relacionamento por tanto tempo pode ser mesmo um desafio —e Sônia e Renato têm os "segredos" deles. A Universa, eles dão dicas de como manter um casamento por tanto tempo.

O começo de tudo

Sônia e Renato se casaram em 1985 Imagem: Arquivo pessoal

A história de Renato Ferreira, 65, e Sônia Moreno, 63, começou no baile de formatura dela. O engenheiro, hoje aposentado, foi ao evento interessado em Sônia. "Minha melhor amiga disse que estava a fim de um rapaz e que o tinha convidado. E ela achava que iria, enfim, conseguir namorá-lo", lembra a professora.

Esse rapaz era o Renato, que já estava de olho na Sônia. Na época, os dois não sabiam, mas moravam perto um do outro. "Ficava olhando a Sônia jogar vôlei e já gostava dela. Cheguei nesse baile, convidado pela amiga dela, mas estava interessado na Sônia", diz.

"Foi como amor à primeira vista e estou com ele até hoje", conta a professora. Os dois tiveram três filhos, sendo duas filhas (gêmeas) e um filho.