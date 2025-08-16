'Tenho 25 anos e não beijei': elas rejeitam pressão para 'perder o BV'

Era uma sexta-feira, 13, noite de lua cheia. Então, só pela brincadeira, Monick e as amigas procuraram no Chat GPT um ritual para atrair boas energias. Seguindo a orientação da inteligência artificial, as amigas disseram: "Que a fumaça leve o que é denso, que o vento traga o que é bênção". Na sequência, a jovem acendeu um incenso tirado de uma caixa em que se lia "paixão e sedução".

"Nesse momento, um amigo disse: 'E aí, nosso beijo não vai rolar nunca?' Então, num ato de coragem, levantei e o beijei", conta.

Meu primeiro beijo aconteceu com uma pessoa especial e num momento especial. O fato de a atitude ter partido de mim só mostra que tive essa experiência na hora que eu realmente quis, sem aquela pressão.

Monick Gaspar

Monick relata que, a partir da adolescência, teve diversas oportunidades de beijar —mas foi só naquele dia que se sentiu plenamente preparada. No início da puberdade, fazendo terapia, ela entendeu que estava no momento de se "entender como mulher", não de se relacionar. Quando se deu conta, anos já haviam se passado.

A jovem compartilhou o relato do seu primeiro beijo em um vídeo nas redes sociais, que recebeu mais de 800 mil visualizações: "Perdi o BV com 23 anos!", começa ela, entusiasmada. Nos comentários, recebeu apoio de outras mulheres que ainda não beijaram ou só beijaram depois de adultas.