'Tenho 25 anos e não beijei': elas rejeitam pressão para 'perder o BV'

O primeiro beijo quase nunca acontece debaixo de chuva, sob a luz das estrelas ou enquanto o sol se põe no horizonte, como nos filmes. Na vida real, a experiência pode ser estranha, acompanhada de medo, nervosismo e momentos constrangedores. Ainda assim, há quem fantasie com esse momento —e queira esperar o "tempo certo" para dar esse passo. É o caso de três mulheres que conversaram com Universa.
A publicitária e influenciadora digital Monick Gaspar, 23, de São Paulo, só recentemente "perdeu o BV", como dizem os adolescentes para se referir à "boca virgem". Foi durante uma festa em sua casa, no dia 13 de junho, exatamente às 23h44 —o tão esperado momento foi registrado em vídeo.
Era uma sexta-feira, 13, noite de lua cheia. Então, só pela brincadeira, Monick e as amigas procuraram no Chat GPT um ritual para atrair boas energias. Seguindo a orientação da inteligência artificial, as amigas disseram: "Que a fumaça leve o que é denso, que o vento traga o que é bênção". Na sequência, a jovem acendeu um incenso tirado de uma caixa em que se lia "paixão e sedução".
"Nesse momento, um amigo disse: 'E aí, nosso beijo não vai rolar nunca?' Então, num ato de coragem, levantei e o beijei", conta.
Meu primeiro beijo aconteceu com uma pessoa especial e num momento especial. O fato de a atitude ter partido de mim só mostra que tive essa experiência na hora que eu realmente quis, sem aquela pressão.
Monick Gaspar
Monick relata que, a partir da adolescência, teve diversas oportunidades de beijar —mas foi só naquele dia que se sentiu plenamente preparada. No início da puberdade, fazendo terapia, ela entendeu que estava no momento de se "entender como mulher", não de se relacionar. Quando se deu conta, anos já haviam se passado.
A jovem compartilhou o relato do seu primeiro beijo em um vídeo nas redes sociais, que recebeu mais de 800 mil visualizações: "Perdi o BV com 23 anos!", começa ela, entusiasmada. Nos comentários, recebeu apoio de outras mulheres que ainda não beijaram ou só beijaram depois de adultas.
@monickgaspar__ FINALMENTE VEIO AÍ MEUS AMORES A MAIOR BLOGUEIRA DO BRASIL NÃO É MAIS BV!!!! #fyp #bv #beijo #bvl ? som original - Monick Gaspar ?
"A diferença entre mim e ela é que ela posta", escreveu uma. "Vazou eu", brincou outra. "Pelo menos o dela foi especial. O meu foi com 24 anos, com uma pessoa que eu não gostava", lamentou uma terceira.
Peso do beijo 'tardio' é menor
Para a professora de sociologia e mídia Ana Roberta Alcântara, da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), se antes "perder o BV" tardiamente era motivo de vergonha, hoje o peso dessa escolha é menor.
Pessoas que antes se sentiam sozinhas em suas experiências hoje encontram conforto nas redes sociais, por meio de seus semelhantes. As redes operam dentro da lógica das "bolhas", conectando pessoas e formando pequenas redes de apoio.
"As redes sociais amplificam diversos minigrupos", afirma. "Pode ser que o número de mulheres com esse pensamento não seja tão expressivo, mas o fenômeno ganha dimensão a partir da possibilidade de se conectarem e se articularem pouco a pouco."
'Não vai ser por carência'
Ester Marins, do Rio de Janeiro, também publicitária e influenciadora digital, foi outra mulher que encontrou nas redes sociais um espaço seguro para falar sobre essa questão. Aos 25 anos, ela ainda não "perdeu o BV" —e não pretende fazê-lo num futuro próximo. Os motivos são os mesmos que afligiam Monick: ela não se sente pronta e ainda não encontrou uma pessoa com quem se sinta à vontade para dar esse passo.
Em novembro de 2022, Ester publicou um vídeo nas redes sociais sobre o assunto, ao som da música No (Não), da cantora norte-americana Meghan Trainor, que ficou famosa pelo refrão em que a palavra Untouchable (Intocável) se repete.
Ela escreveu: "22 anos: nunca namorei, sou BV porque sei o meu valor e não vou me entregar por carência". Quase três anos se passaram desde então e nada mudou.
@estermarinss Ja cai em cada cilada, gracas a Deus sou esperta. #bv #namoro #crista #escolhiesperar #jovemcrista #namorotiktok ? original sound - kay
"Acho que meu primeiro beijo vai ser algo muito especial para mim. Não quero que seja com alguém que conheci ao acaso e nuca mais verei na vida", conta.
As pessoas sempre me perguntam: 'Mas não teve nenhum pretendente?' Respondo que sim, que já conheci muitas pessoas. Mas não teve ninguém para quem eu olhasse e pensasse: 'Gosto dessa pessoa e quero beijá-la'.
Ester Marins
'Visão da corte'
Diferentemente de Monick, que "perdeu o BV" e, desde então, já beijou outras pessoas, sem compromisso, Ester espera que, a partir de seu primeiro beijo, surja um namoro ou um relacionamento mais sério. Quando chegar a hora de beijar, ela espera dar esse passo com alguém por quem já tenha um sentimento mais sólido, sem se deixar levar pelo calor do momento.
Esse também é o caso da estudante Mirela Fagundes, 18, de Goiânia. Evangélica, ela foi orientada pelo pastor da igreja a seguir a chamada "visão da corte". O conceito é caracterizado pela abstinência de sexo e de outros contatos íntimos antes do casamento e se baseia na construção de um relacionamento calcado em princípios e propósitos cristãos.
Mirela é filha de pais católicos, mas que não tinham o hábito de frequentar a igreja. Então, aos oito anos, ela começou a sentir vontade de "buscar Deus" e passou a visitar escolas dominicais —instituições cristãs, geralmente evangélicas, focadas no ensino da Bíblia e da doutrina cristã para jovens e crianças. Ela encontrou uma igreja com a qual se identificava e passou a frequentá-la.
"Aos 12 anos, depois de ouvir as pregações do pastor, decidi que seguiria a visão da corte. Pretendo dar meu primeiro beijo no altar", conta.
Quando se está apegada a alguém, no sentido carnal, acaba-se ignorando muitas questões que, racionalmente, não se ignoraria. Essa reflexão me levou a querer seguir esse estilo de vida.
Mirela Fagundes
Em maio de 2024, Mirela publicou um vídeo com os dizeres: "Nós, garotas cristã (sic) BV, que nunca tivemos nosso primeiro amor e que sonhamos em achar alguém que nos ame igual Cristo amou a igreja." Nos comentários, dezenas de mulheres e até homens afirmaram partilhar do mesmo sentimento.
"Quero muito que meu primeiro beijo seja com o futuro pai dos meus filhos e que ele ame a Jesus tanto quanto eu", escreveu uma mulher nos comentários. "Sonho", confessou outra.
Um jovem de 23 anos admitiu: "Ainda não dei meu primeiro beijo por propósito de guardar isso para a primeira e única mulher que irei amar como Cristo ama a igreja. Sei que ela está por aí orando para me encontrar também."
'Apego ao tradicional'
A professora Ana Roberta Alcântara expõe um paradoxo dos tempos atuais: se, por um lado, as pessoas ganharam mais liberdade de comportamento nas últimas décadas —sobretudo a partir da revolução sexual dos anos 1960—, por outro, um movimento mais conservador, em especial entre os jovens, tem ganhado destaque. Exemplo disso é a ascensão do movimento "tradwife", neologismo para "esposa tradicional".
O conceito, que surgiu por volta de 2010, nos Estados Unidos, diz respeito a mulheres que optam pela dedicação exclusiva ao lar e à família. A ideia vai na contramão do feminismo liberal, que tem como uma de suas principais pautas a divisão das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos.
O movimento resgata valores tradicionais e passa pela visão de que o grande sonho da mulher é encontrar um amor para a vida, casar e ter filhos. Esperar o momento certo para dar o primeiro beijo pode passar por essa idealização.
Ana Roberta Alcântara
"É como se os jovens estivessem dizendo: 'Isso está indo longe demais, não estou entendendo nada. Vou me apegar ao que é tradicional porque assim me sinto mais seguro'", acrescenta.
