Desculpa Alguma Coisa

Júlia Rabello tem duas décadas de história com peça 'Agora É Que São Elas'

Colaboração para Universa, em São Paulo

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Júlia Rabello comentou sua história com a peça "Agora É Que São Elas", que estrela há dois anos.

No espetáculo, dirigido por Fábio Porchat, Júlia vive diversas personagens ao lado de Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco. Embora a peça tenha material novo, parte dela começou a ser concebida duas décadas antes, numa versão do projeto em que Júlia quase trabalhou como produtora.

"É aquele tipo de peça que é um oásis, as pessoas vão, dão risada. Não é uma releitura, mas pelo menos 40% dela foi a primeira peça profissional do Fábio Porchat e do Paulo Gustavo", relembra.

Júlia conta que conheceu Paulo Gustavo em outra peça, e que, na época, o humorista a convidou para produzir o projeto com Porchat. "Só que naquela época não deu pra produzir, então a gente seguiu em frente. 20 anos depois, o Fábio me chama pra fazer como atriz a peça. Que doida a vida, né?"

Júlia Rabello 'desistiu' de atuar por duas semanas: 'Estudei pra concurso'

Júlia revelou ter pensado em desistir da carreira de atriz no início. "Assim que eu me formei na escola de teatro, você se forma e ganha um diploma de desempregado. Aí foi produzir, pra poder levantar os meus negócios. Nunca fui o tipo de pessoa que chamavam pra testes. Teve uma hora que parei de ser produtora, estava ficando inviável. Fui estudar pra concurso público, por duas semanas. Aí falei: 'Não é a minha'. E abracei até a parte difícil da profissão."

Júlia Rabello começou no humor graças a Jô Soares: 'Aceitei papel sem ler'

A atriz contou como se descobriu na comédia. "De repente, a comédia caiu na minha vida. Naquela época, eu estava casada com o Marcos Veras e ele sempre foi da comédia. Acompanhei ele numa entrevista com o Jô Soares e o Jô chamou a gente pra fazer uma peça dele. A gente aceitou o papel sem ler o texto. E aí, do nada, eu estava dentro da casa do Jô e ele me ensinando como fazer tudo."

Júlia Rabello conheceu namorado holandês em avião: 'Comédia romântica'

Júlia contou como conheceu o namorado, o engenheiro holandês Bart. Eles estão juntos há três anos. "Brinco que tô vivendo uma comédia romântica. Meu irmão mora na Holanda e eu fui visitá-lo. Só que eu sempre tive um inglês muito ruim. Na volta, sentei e falei: 'Graças a Deus tô indo pro Brasil, só português'. Passou um homem, sentou do meu lado, puxando assunto e falei só um 'hi' e cortei, porque não tinha mais inglês. E ele foi puxando assunto, 12 horas de vôo e a gente ficou conversando. A gente saiu de lá e dei meu telefone pra ele."

