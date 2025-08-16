Bárbara Paz dirigiu filme sobre enchentes no RS: 'Vi minha terra devorada'

Ventos, ruas alagadas, árvores caídas, escombros, chuva, moradores de uma pequena ilha, sobreviventes. Ao fundo, ecoa o som da sirene de um carro de bombeiros. O cenário de destruição é o enredo de "Rua do Pescador, nº 6" documentário dirigido por Bárbara Paz sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024.
"O documentário do pescador foi uma daquelas coisas urgentes que a gente tem que fazer", afirma a atriz e diretora Bárbara Paz no 'Maria vai com os Outros', programa apresentado por Maria Ribeiro no Canal UOL.
Estima-se que o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul afetou cerca de 2,4 milhões de pessoas em 478 municípios, causando 183 mortes e prejuízos econômicos na casa dos bilhões de reais.
Com imagens em preto e branco e poucos diálogos, Bárbara Paz traz um ensaio poético em meio à tragédia. O longa documental acompanha os desdobramentos da enchente em uma comunidade ribeirinha, na Ilha da Pintada, e traz um chamado para a urgência climática.
Paz, que é natural da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, estava em Lisboa em cartaz com a exposição 'auto-acusação' quando soube do desastre no seu estado natal. Diante da situação, rapidamente decidiu voltar ao Brasil. "Eu não conseguia dormir, vendo aquilo tudo, minha terra alagada, devorada, tipo, um tsunami", relembrou a atriz.
Acompanhada de uma pequena equipe, a diretora saiu em busca de histórias, chegando à rua dos Pescadores, nº 6, que dá o nome do longa documental. "Quando eu voltei, no dia seguinte, a gente já tinha preparado uma pequena equipe de seis pessoas, todos gaúchos, e eu peguei estrada com o meu cachorro, porque o aeroporto estava fechado, não tinha como entrar, só chegava pela estrada", contou.
'Meu maior medo é ficar sozinha; perdi todo mundo muito cedo'
"A vida me encarregou de ser sozinha desde sempre", refletiu a atriz e diretora Bárbara Paz. Viúva do cineasta argentino Hector Babenco, Bárbara perdeu o pai ainda na infância e a mãe na juventude. Na conversa com Maria Ribeiro, a atriz relembra os diferentes lutos da sua vida. "Tive que lidar [com a solidão], não quer dizer que eu goste. Meu maior medo é ficar sozinha", diz.
Eu gosto de gente, eu preciso de gente, preciso de família, de um lugar de aquecimento, de abraço. Tenho falta disso, perdi todo mundo muito cedo. E amizade serve para isso, acho que amizade te dá esse conforto. Bárbara Paz
Participação no reality show Casa dos Artistas
Segundo a atriz, o convite para o reality veio quando ela estava na casa de Maria Ribeiro. Bárbara afirmou que, naquele momento, não tinha ideia do que significava participar de um reality show, mas decidiu aceitar, motivada, em parte, pela necessidade financeira e pela curiosidade.
"Eu achava que as pessoas só iam me aceitar se soubesse minha história, né? E aí vem um convite como esse [..] acabei ficando conhecida antes dos meus personagens", disse Bárbara Paz.
Passados 24 anos, Paz conta que ainda é reconhecida por sua participação no programa. "Eu sou que nem Odete Roitman, ninguém esquece. 'A menina da Casa dos Artistas', mas acho bonito isso", brincou.
Já passou mais de duas vidas depois disso, e tudo bem, porque aquele público acompanhou minha trajetória como se eu fosse filha e viram que é possível vencer, que é possível você ser você mesmo nesse universo. E acho que é isso que me cativa e me diz, não tem problema eu ser a menina da Casa dos Artistas. Bárbara Paz
Após o fim do programa, Paz lembra que levou uma década para consolidar sua credibilidade como atriz. Hoje, com mais de 20 anos de carreira, soma papéis de destaque no teatro, cinema e novelas como "Amor à Vida" (2013), "A Regra do Jogo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2018).
'Falam que fiz plásticas; se pudesse, teria feito'
Na noite de Natal de 1992, Bárbara Paz, então com 17 anos, voltava de uma festa com amigas quando sofreu um grave acidente de carro que quase lhe tirou a vida. 33 anos depois, a atriz revive essa memória na exposição 'auto-acusação', que esteve em cartaz em Lisboa, São Paulo e Rio de Janeiro, onde apresenta obras feitas com cacos de vidro, pontos de sutura e cabelos, explorando as cicatrizes físicas e emocionais deixadas pelo trágico episódio.
Com o cenário da mostra como plano de fundo, Bárbara Paz recebeu a colunista de universa, Maria Ribeiro para entrevista. Durante a visita de Maria, Bárbara mostrou um estilhaço que permaneceu nela por anos. "Isso aqui é um pequeno vidrinho que morou em mim durante 10 anos. Esse vidrinho ficava aqui [no canto do olho], eu nunca tinha tirado", contou apontando para o objeto.
Uma foto da atriz adolescente exibe a cicatriz que se estendia dos lábios até próximo aos ouvidos, nos dois lados. Em outra ocasião, nas redes sociais, Bárbara relatou o atendimento médico que recebeu na época do ocorrido:
Morri dia 25 de dezembro de 1992, num Chevette branco ao som de Erotica de Madonna. (...) 434 pontos , espessura.- tamanho. pó de vidro. Rasgo. Corte. Fratura. Exposta. Dentes, mandíbula. Traumatismo craniano. perda da consciência/desmaio; dor de cabeça intensa; sangramento na cabeça, pela boca, pelo nariz ou pelo ouvido; diminuição da força muscular; sonolência; dificuldade na fala; alterações a visão e na audição; perda da memória; Tento medir o tamanho . Rasgo de orelha direita até a boca . Pele suspensa por um nervo . Dentes expostos . Do lado esquerdo?. Rasgo do olho até a boca . Pó de vidro . Música .Raio x./Vamos rezar uma novena . Ela perdeu a mãe , não não tem pai . Morreu também . Diz que é modelo. Não para de falar. Tagarela. Ela precisa parar para não rasgar mais a pele. Bárbara Paz
Hoje, a cicatriz de Bárbara é quase imperceptível, o que alimenta comentários de que a atriz teria passado por muitas cirurgias plásticas, algo que ela nega. "[O cirurgião] me disse 'eu não posso te operar de novo', então eu nunca operei de novo (...) Todo mundo fala várias coisas depois que você vira uma pessoa pública, né? Falaram que eu fiz várias plásticas. Eu não fiz. Se eu pudesse, eu teria feito", afirmou Paz.
