Bárbara Paz dirigiu filme sobre enchentes no RS: 'Vi minha terra devorada'

Com imagens em preto e branco e poucos diálogos, Bárbara Paz traz um ensaio poético em meio à tragédia. O longa documental acompanha os desdobramentos da enchente em uma comunidade ribeirinha, na Ilha da Pintada, e traz um chamado para a urgência climática.

Paz, que é natural da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, estava em Lisboa em cartaz com a exposição 'auto-acusação' quando soube do desastre no seu estado natal. Diante da situação, rapidamente decidiu voltar ao Brasil. "Eu não conseguia dormir, vendo aquilo tudo, minha terra alagada, devorada, tipo, um tsunami", relembrou a atriz.

Acompanhada de uma pequena equipe, a diretora saiu em busca de histórias, chegando à rua dos Pescadores, nº 6, que dá o nome do longa documental. "Quando eu voltei, no dia seguinte, a gente já tinha preparado uma pequena equipe de seis pessoas, todos gaúchos, e eu peguei estrada com o meu cachorro, porque o aeroporto estava fechado, não tinha como entrar, só chegava pela estrada", contou.

