'Passei a ver beleza onde não via antes', diz Gio Ewbank sobre maturidade

"Prometo encontrar mais maneiras de amá-lo nos próximos anos." Essa frase foi parte dos votos de Giovanna Ewbank, 38, para Bruno Gagliasso, 43. O casal fez uma cerimônia para celebrar a família e os 15 anos de relacionamento em seu rancho, em Membeca, no interior do Rio de Janeiro, no dia 9 de agosto.
Ainda se recuperando da festa, Gio falou com Universa de dentro de seu quarto no rancho. Bruno, vez ou outra, fez uma participação especial. Com os fios descoloridos, apareceu no vídeo pedindo um novo estoque de produtos de cabelo para Seda. Giovanna acaba de ser anunciada como nova embaixadora da marca.
Em uma conversa franca, de mãe que conhece os desafios na criação dos filhos (Titi, 12; Bless, 10; e Zyan, 5), Ewbank falou sobre como a maternidade a transformou e a maturidade a fez enxergar beleza em lugares diferentes.
Universa: Você tem dois filhos meninos que ainda são crianças e a Titi, que está entrando na adolescência. Como equilibrar essa dinâmica em casa?
Giovanna Ewbank: É uma montanha-russa de sentimentos. É bonito ver o florescer da criança se tornando menina e abrindo caminho para ser mulher. Ao mesmo tempo, dá uma dor no coração perceber que estamos perdendo aquela menininha. Temos orgulho do que ela está se tornando: amorosa, generosa, preocupada com o próximo. Eu e o Bruno choramos o tempo todo por causa disso. O Zyan ainda é bebê, e o Bless, bem criança.
É desafiador equilibrar tudo, ainda mais em um mundo com tantas possibilidades e acesso à internet. Temos que ficar atentos a muitos detalhes e manter uma conversa ativa com as crianças. É para isso que os pais existem: para orientar e proteger. Fazemos com todo o nosso amor.
Qual a maior mudança que a maternidade trouxe para sua vida?
Sempre fui o centro da minha vida. Meu foco eram meus sonhos, minhas conquistas, onde eu queria chegar. Isso desaparece com a maternidade --no início, completamente.
Com o tempo, aprendemos a resgatar nossos desejos para além dos filhos. As coisas se equilibram e entendemos nosso lugar como mulher, mãe e profissional. Nessa etapa, queremos que o mundo seja mais gentil, para que nossos filhos vivam da melhor forma, com mais amor. Ainda mais eu, que tenho dois filhos pretos, passei a enxergar o mundo de forma completamente diferente, desejando mudança.
Você teve que se preparar para enfrentar o racismo?
Eu não tinha dimensão. Sabia que existia, mas não compreendia o olhar do outro. Fui percebendo aos poucos --foi um processo de construção. Isso me transformou como mulher e como ser humano. Fomos crescendo, eu e o Bruno. Temos uma parceria muito grande. Quando um cai, o outro levanta.
Lutar por Justiça se tornou fundamental em nossa vida. O racismo é algo que vamos combater até o fim dos nossos dias. É parte da nossa história, não tem negociação. Queremos que as crianças saibam se proteger e nos vejam como exemplo nessa luta. Assim, terão forças e se sentirão seguras para fazer o que for preciso.
Após 15 anos de relacionamento, você e o Bruno resolveram renovar os votos. O que a Giovanna de hoje diria para a Giovanna que disse "sim" pela primeira vez?
Nossa, muitas coisas. Eu era tão jovem, tinha 22 anos. Acho que minha versão daquela época não fazia ideia do que a vida prepararia para mim. No fim das contas, a cerimônia não foi uma renovação de votos do casal, mas, sim, da família. Estávamos ali pelos nossos filhos.
Nossa família é o que há de mais importante na nossa vida. A cerimônia foi para celebrar o caminho que construímos juntos até aqui. O Zyan não entendia bem as palavras e ficava me chamando para dizer que a Titi e o Bless estavam chorando. Eu explicava que era emoção. Foi muito bonitinho.
Acredita que o amor mudou --ou pelo menos se transformou-- nesses 15 anos?
Ah, sim. O amor muda o tempo todo. Cada fase é diferente, mas toda forma de amar é válida. Nos meus votos, prometi ao Bruno que encontraria novas maneiras de amá-lo nos próximos anos. Amor é uma construção que se transforma, e a gente se adapta. De repente, é outro amor.
Como você protege sua saúde mental, não só dos haters online, mas na vida?
Ano passado, enfrentei muitas crises de ansiedade. Estava trabalhando demais com podcast, programas, campanhas. Percebi que não posso entrar nesse ritmo tão intenso, focada só no trabalho. Preciso de tempo para mim; caso contrário, minha saúde mental sofre.
Tenho que reservar momentos para me dedicar apenas aos meus filhos e me desligar nos fins de semana, no rancho. Com o tempo, aprendemos a não pirar. Não olho muito as redes sociais, nem comentários e críticas sobre mim. O importante é o que a gente sabe sobre si. Às vezes, não é fácil —quando percebo, já foi, já estou perdida no meio do processo. Por isso, presto atenção no momento de dar um passo atrás. Tenho conseguido. Estou orgulhosa de mim.
Seus filhos já nasceram famosos. Você e o Bruno estão acostumados, mas como preparam as crianças para esse mundo?
Eles nem sabem o que é viver sem serem conhecidos. Desde sempre veem eu e o Bruno sendo abordados na rua para fotos. As pessoas nos reconhecem, querem abraçar. Eles recebem muito carinho e já se acostumaram. Sobre redes sociais, não sei ainda como será.
Quero evitar ao máximo que tenham perfis —que isso demore. Mas uma hora não será possível evitar. Temos conversas francas e damos exemplo no dia a dia. Quando chegar o momento, vamos precisar estar atentos e ensinar aos poucos sobre limites. Dá medo, mas ainda não chegou a hora.
Mudando de assunto, Gio: você sempre foi loira e agora está ruiva. Tem uma filha com cabelo diferente do seu. Sua lista de cuidados e truques é infinita?
Ah, sim. Nunca acaba, porque estou sempre mudando. A Titi também adora mexer no cabelo. Mulher gosta de mudar, né? Faz parte dos nossos rituais de beleza -- e tenho vários, que adoro. Com o tempo, passei a entender a beleza de forma diferente, percebendo que ela vem de dentro, diferente da visão que temos quando somos jovens.
É difícil manter o ruivo sem desbotar?
Estou achando mais fácil do que o loiro. Meu cabelo está muito saudável e gosto de praticidade. Uso a linha amino-silk, da Seda, que dá muito brilho.
Com três filhos e uma profissão que me leva a vários lugares, preciso de praticidade no dia a dia. Sou vaidosa, trabalho com a imagem e não consigo me desligar dos cuidados com pele e cabelo.
O Bruno está com os fios descoloridos. Ele rouba seus produtos?
Todo mundo usa meus produtos em casa, inclusive a Titi. Nós, mulheres, compramos e o pessoal usa o que está no banheiro. Eu e a Titi compartilhamos alguns, mesmo ela tendo cabelo crespo 4C e eu fios lisos. Os meninos têm curiosidade e pedem para tomar banho no nosso banheiro. Lugar de mãe e pai é sempre mais gostoso.
Sua relação com a imagem mudou com os anos? A Giovanna de 20 se via diferente da Giovanna de 38?
Totalmente. A autocrítica muda. Trabalho com a imagem, então sou sempre criticada ou elogiada pelo que as pessoas veem. Vivo exposta. Já fui muito mais dura comigo e ouvia muito os outros.
Hoje, com maturidade e terapia, entendo o que realmente importa pra mim. Passei a ver beleza onde não via antes. É um processo de aceitação.
E o que diria para a Giovanna de 20 anos?
Nossa, difícil. Com essa idade, temos tantas questões que vão além da beleza. Ainda estamos procurando nosso lugar no mundo, tentando entender quem somos e onde queremos chegar. Acho que diria para ter paciência e ser mais gentil consigo mesma. Ela vai encontrar o lugar dela.
