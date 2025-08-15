'Passei a ver beleza onde não via antes', diz Gio Ewbank sobre maturidade

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos na renovação dos votos de casamento Imagem: Reprodução/Instagram

Universa: Você tem dois filhos meninos que ainda são crianças e a Titi, que está entrando na adolescência. Como equilibrar essa dinâmica em casa?

Giovanna Ewbank: É uma montanha-russa de sentimentos. É bonito ver o florescer da criança se tornando menina e abrindo caminho para ser mulher. Ao mesmo tempo, dá uma dor no coração perceber que estamos perdendo aquela menininha. Temos orgulho do que ela está se tornando: amorosa, generosa, preocupada com o próximo. Eu e o Bruno choramos o tempo todo por causa disso. O Zyan ainda é bebê, e o Bless, bem criança.

É desafiador equilibrar tudo, ainda mais em um mundo com tantas possibilidades e acesso à internet. Temos que ficar atentos a muitos detalhes e manter uma conversa ativa com as crianças. É para isso que os pais existem: para orientar e proteger. Fazemos com todo o nosso amor.

Qual a maior mudança que a maternidade trouxe para sua vida?

Sempre fui o centro da minha vida. Meu foco eram meus sonhos, minhas conquistas, onde eu queria chegar. Isso desaparece com a maternidade --no início, completamente.

Com o tempo, aprendemos a resgatar nossos desejos para além dos filhos. As coisas se equilibram e entendemos nosso lugar como mulher, mãe e profissional. Nessa etapa, queremos que o mundo seja mais gentil, para que nossos filhos vivam da melhor forma, com mais amor. Ainda mais eu, que tenho dois filhos pretos, passei a enxergar o mundo de forma completamente diferente, desejando mudança.

Você teve que se preparar para enfrentar o racismo?

Eu não tinha dimensão. Sabia que existia, mas não compreendia o olhar do outro. Fui percebendo aos poucos --foi um processo de construção. Isso me transformou como mulher e como ser humano. Fomos crescendo, eu e o Bruno. Temos uma parceria muito grande. Quando um cai, o outro levanta.