Sexo vegano? Mercado sexual se adapta para se tornar mais sustentável

Já a Lubs, marca sem gênero e vegana voltada para sexual-care, nasceu com o compromisso de sustentabilidade como pilar central. A empresa aposta em fórmulas naturais, embalagens ecologicamente corretas e em uma abordagem inclusiva. Para a CEO Chiara Luzzati, o futuro do mercado está justamente na combinação entre tecnologia, responsabilidade ambiental e saúde íntima.

Até mesmo empresas com décadas de mercado, como a Reckitt Health & Nutrition — responsável pelas marcas Olla e Jontex —, têm investido em inovações sustentáveis. Em 2020, a empresa lançou um lubrificante com ingredientes 100% naturais, livre de parabenos, corantes e fragrâncias, e com pH neutro, ideal para uso íntimo. A embalagem também é 100% reciclável, reforçando o compromisso com o meio ambiente.

Sustentabilidade além da fórmula

A sustentabilidade, no entanto, vai além da fórmula. As marcas vêm se preocupando com o ciclo completo dos produtos, da produção à reciclagem. A Lubs, por exemplo, utiliza bisnagas de plástico verde, feito a partir da cana-de-açúcar e patenteado pela Braskem. A empresa também prioriza fornecedores que oferecem alternativas sustentáveis.

A Feel, por sua vez, tem uma parceria com uma startup de reciclagem para desenvolver soluções sustentáveis viáveis para negócios de menor porte. Os produtos são embalados em plástico 100% reciclável e, segundo a fundadora, é preciso que a responsabilidade ambiental vá além das empresas e seja compartilhada com o poder público.

Resposta do consumidor

A resposta do público a essas iniciativas tem sido positiva. Em pouco mais de um ano e meio de operação, a Feel passou a crescer 20% ao mês em vendas. A demanda foi tão alta que antecipou a captação de recursos para dar conta da produção. O boca a boca também teve um papel relevante: muitas mulheres indicaram os produtos para filhas, amigas e conhecidas.