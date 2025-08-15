Sexo vegano? Mercado sexual se adapta para se tornar mais sustentável

A preocupação com o meio ambiente tem influenciado até mesmo a forma como consumidores escolhem seus produtos de uso íntimo. Lubrificantes, preservativos e sex toys agora também entram na lista de escolhas mais conscientes. Segundo uma pesquisa da Nielsen realizada em 2019, 42% dos brasileiros afirmam estar mudando seus hábitos de consumo para reduzir o impacto ambiental.
Essa tendência tem impulsionado o surgimento de marcas voltadas para o bem-estar íntimo com foco em sustentabilidade, ingredientes naturais e fórmulas veganas. Algumas delas já nascem com esse propósito, enquanto outras mais tradicionais têm reformulado produtos e embalagens para se alinhar a essas novas demandas do consumidor.
No caso da Feel, femtech especializada em bem-estar íntimo feminino, a ideia surgiu após pesquisas de mercado indicarem que havia um espaço crescente para produtos naturais voltados à saúde íntima. A fundadora, Marina Ratton, percebeu que muitas mulheres já buscavam alternativas caseiras, como o uso de óleo de coco, por considerarem opções mais naturais.
Já a Lubs, marca sem gênero e vegana voltada para sexual-care, nasceu com o compromisso de sustentabilidade como pilar central. A empresa aposta em fórmulas naturais, embalagens ecologicamente corretas e em uma abordagem inclusiva. Para a CEO Chiara Luzzati, o futuro do mercado está justamente na combinação entre tecnologia, responsabilidade ambiental e saúde íntima.
Até mesmo empresas com décadas de mercado, como a Reckitt Health & Nutrition — responsável pelas marcas Olla e Jontex —, têm investido em inovações sustentáveis. Em 2020, a empresa lançou um lubrificante com ingredientes 100% naturais, livre de parabenos, corantes e fragrâncias, e com pH neutro, ideal para uso íntimo. A embalagem também é 100% reciclável, reforçando o compromisso com o meio ambiente.
Sustentabilidade além da fórmula
A sustentabilidade, no entanto, vai além da fórmula. As marcas vêm se preocupando com o ciclo completo dos produtos, da produção à reciclagem. A Lubs, por exemplo, utiliza bisnagas de plástico verde, feito a partir da cana-de-açúcar e patenteado pela Braskem. A empresa também prioriza fornecedores que oferecem alternativas sustentáveis.
A Feel, por sua vez, tem uma parceria com uma startup de reciclagem para desenvolver soluções sustentáveis viáveis para negócios de menor porte. Os produtos são embalados em plástico 100% reciclável e, segundo a fundadora, é preciso que a responsabilidade ambiental vá além das empresas e seja compartilhada com o poder público.
Resposta do consumidor
A resposta do público a essas iniciativas tem sido positiva. Em pouco mais de um ano e meio de operação, a Feel passou a crescer 20% ao mês em vendas. A demanda foi tão alta que antecipou a captação de recursos para dar conta da produção. O boca a boca também teve um papel relevante: muitas mulheres indicaram os produtos para filhas, amigas e conhecidas.
A Lubs também atribui o sucesso da marca ao apelo sustentável e inclusivo. Embora a empresa não tenha revelado números de faturamento, destaca que seu posicionamento inovador tem gerado boa aceitação.
Ainda assim, há resistências: algumas pessoas desconfiam da eficácia dos produtos naturais. Para lidar com isso, a empresa aposta em tecnologia para garantir performance sem abrir mão de ingredientes veganos.
Camisinha x latex
O debate sobre sustentabilidade também chega aos preservativos. Embora essenciais para a prevenção de ISTs, esses produtos ainda representam um desafio do ponto de vista ambiental. Feitos de látex, não podem ser descartados no lixo reciclável.
Por isso, a Reckitt Health & Nutrition tem investido em melhorias nas embalagens. A secundária já é feita de BOPP (polipropileno biorientado), material reciclável. Estudos estão em andamento para aplicar soluções semelhantes às embalagens primárias, além de melhorias na logística para reduzir o uso de plásticos e as emissões de carbono.
Fontes: Chiara Luzzati, CEO da Lubs; Livia de Cicco, analista sênior de P&D de embalagens da Reckitt Health & Nutrition; Marina Ratton, fundadora e CEO da Feel; e Ricardo Monteiro, gerente de marca
*Com matéria publicada em 24/5/2022
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.