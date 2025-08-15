Raquel Virgínia: 'Nossa história deve ser vista como potência nos negócios'

Sabe aquela ideia que você alimenta há tempos, mas ainda não teve coragem de tirar do papel? Pode ser que seja medo. É sobre como lidar com isso que Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!, startup voltada a incluir a comunidade LGBTQIAP+ na economia, vai falar durante o evento Empreendedorismo Feminino, que será realizado por Universa, no dia 30 de agosto, em São Paulo.



Patrocinado por PagBank, o encontro promoverá conversas e trocas de experiências com mulheres que se destacam por sua excelência no mundo dos negócios, como Dilma Campos, Raquel Virgínia, Emily Ewell, Karla Marques Felmanas, Raquel Virgínia, entre outras.

Em seu talk, a CEO da Nhaí vai falar sobre como ter coragem para tirar uma ideia do papel, seguir a intuição e ter sucesso nos negócios.