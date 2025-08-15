Raquel Virgínia: 'Nossa história deve ser vista como potência nos negócios'
Sabe aquela ideia que você alimenta há tempos, mas ainda não teve coragem de tirar do papel? Pode ser que seja medo. É sobre como lidar com isso que Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!, startup voltada a incluir a comunidade LGBTQIAP+ na economia, vai falar durante o evento Empreendedorismo Feminino, que será realizado por Universa, no dia 30 de agosto, em São Paulo.
Patrocinado por PagBank, o encontro promoverá conversas e trocas de experiências com mulheres que se destacam por sua excelência no mundo dos negócios, como Dilma Campos, Raquel Virgínia, Emily Ewell, Karla Marques Felmanas, entre outras.
Em seu talk, a CEO da Nhaí vai falar sobre como ter coragem para tirar uma ideia do papel, seguir a intuição e ter sucesso nos negócios.
Espero que a criatividade e a história de cada pessoa sejam entendidas como potência. E que os boicotes da vida possam ser, em alguma medida, transformados em oportunidades. Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!
Um dia para potencializar e inspirar os negócios
A programação começará às 9h e se estenderá até as 13h, no Learning Village, localizado na rua Harmonia, 1250, no Sumarezinho. Nossa colunista Cris Guterres irá conduzir essa troca de experiências com convidadas especiais, como Alessandra Freixo, Dilma Campos, Raquel Virgínia, Emily Ewell e Karla Marques Felmanas.
O evento terá painéis e talks que proporcionarão ao público uma grande troca de experiência com as convidadas.
Para começar, Pollyana Félix, especialista em comunicação estratégica e CEO da Dominare Company, vai conversar sobre a força do empreendedorismo feminino com Dilma Campos, CEO e partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co, e Renata Malheiros, líder do Sebrae Delas, cofundadora do Instituto Alumna e especialista em empreendedorismo feminino.
É hora de perceber que investir em mulheres empreendedoras é uma estratégia poderosa para destravar novos mercados, potencializar talentos e gerar um retorno sobre o futuro que seja robusto e sustentável. Dilma Campos, CEO e Partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co.
Em seguida, o evento terá um talk especial, oferecido por PagBank, com a empresária Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed. Ela virou referência de comunicação de produtos ao se tornar o rosto de campanhas do hidratante labial da farmacêutica nas redes sociais, com vídeos que bateram recordes de visualização.
Descobri um talento com a comunicação que eu não conhecia. Ao me tornar protagonista nas redes e usar meu rosto para a comunicação de um produto, transformei meu olhar. Agora, quando vou desenvolver qualquer produto, já penso como vou comunicar. Karla Marques Felmanas, em entrevista ao Divã de CNPJ, programa do Canal UOL
Conexão e confiança
Estes são dois pilares importantes da relação entre marca e cliente. E serão o tema do talk comandado por Alessandra Freixo, fundadora do Olhar de Corretora, imobiliária boutique que se destaca no segmento de alto padrão. Para ela, é necessário sempre ir além das conversas superficiais.
Vender bem não é sobre convencer o cliente, e sim se conectar com ele. A partir da conversa e da escuta, conseguimos ser mais assertivos para entender aquilo que ele de fato quer e precisa. Principalmente no mercado imobiliário, onde a venda não é só um produto, mas um sonho de como serão os próximos anos ou décadas da vida de uma pessoa ou família. Alessandra Freixo, do Olhar de Corretora
Inovar é só o começo. E o que vem depois?
Para falar sobre como tornar um novo produto mais acessível e comum para todos os públicos, a convidada é Emily Ewell, CEO e co-fundadora da Pantys, marca de calcinhas absorventes, que revolucionou o mercado não apenas por se preocupar com o conforto e bem-estar das mulheres, mas também pelo seu olhar sustentável.
O nosso jeito de pensar foi importante para a geração de valor no mercado, não só no lado financeiro, mas também no lado social e ambiental. A gente tem muito essa visão de resolver problemas reais, de pessoas reais, e de fazer muita criação com a nossa comunidade. Então, ouvir as dores das pessoas que fazem parte da nossa comunidade e procurar soluções, ou criar soluções novas que atendam esses desafios. Emily Ewell, CEO e co-fundadora da Pantys
Como criar diferencial em um mercado que já tem de tudo?
Vender bolos pode parecer mais do mesmo, mas foi esse o negócio que mudou a vida de Cleusa Maria da Silva, ex-boia-fria que fundou a Sodiê Doces, maior franquia especializada em bolos artesanais do país.
Meu objetivo é poder compartilhar que nunca foi sorte, e sim trabalho, dia após dia. Nesta trajetória nunca me vitimei, sempre acreditei na minha força. Toda mulher que persistir e batalhar pelo que quer pode chegar lá. Cleusa Maria da Silva, fundadora e CEO da Sodiê Doces
Como colocar todo o aprendizado em prática?
Para encerrar, a jornalista Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina, conduz uma atividade dinâmica que convida as participantes a escrever, se expressar, trocar experiências e sair inspiradas a colocar tudo em prática.
Minha missão no evento é criar uma dinâmica especial para as participantes decantarem o que vão ouvir de tantas empreendedoras diferentes e transformar em motivação e atitudes práticas nos próprios negócios. Juntas, vamos mexer com a ancestral conexão mão-cérebro, e trabalhar a verbalização de metas. Estou empolgada pra conhecer cada uma. Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina
Mentorias para ir além
Conexões transformam, por isso reunimos um grupo poderoso de mulheres em um espaço exclusivo dedicado a trocas e mentorias.
Toda mulher tem uma história potente, mas, para que ela seja ouvida, é preciso saber comunicá-la de forma estratégica. Cada conquista da minha trajetória nasceu a partir de um entendimento profundo: a comunicação transforma realidades. Ela é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa que possuímos. Pollyana Félix, CEO da Dominare Company
Conheça alguns dos nomes que estarão lá:
- Vivi Duarte, empresária e empreendedora social, ideal para quem quer aprender a criar uma marca pessoal;
- Alcione Balbino, mentora de carreira para mulheres, para quem busca trilhar o caminho da autenticidade rumo ao sucesso;
- Ana Paula Pessoa, especialista em conteúdo, para bater um papo sobre como transformar as redes sociais no seu melhor cartão de visita;
- Evelyn Marques, fundadora da StarLive, com dicas valiosas sobre como transformar sua história em influência, vendas e conexão real;
- Pollyana Félix, CEO da Dominare Company, para conversar sobre pitch magnético: como apresentar seu trabalho de forma objetiva, atraente e impactante;
- Lais Macedo, presidente do Future is Now, para falar sobre como transformar conexões em capital social e oportunidades reais.
