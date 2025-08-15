Júlia Rabello começou no humor graças a Jô Soares: 'Aceitei papel sem ler'

"De repente a comédia cai na minha vida e eu recebo de braços abertos. [...] E aí, do nada, eu estava dentro da casa do Jô e ele me ensinando como fazer tudo", finalizou.

Júlia Rabello 'desistiu' de atuar por duas semanas: 'Estudei pra concurso'

Júlia revelou ter pensado em desistir da carreira de atriz no início. "Assim que eu me formei na escola de teatro, você se forma e ganha um diploma de desempregado. Aí fui produzir, pra poder levantar os meus negócios. Nunca fui o tipo de pessoa que chamavam pra testes", conta.

"Fiquei muito tempo produzindo, só que chega uma hora que eles te esquecem como atriz e você vira só produtora, e aquilo também foi me dando angústia. Teve uma hora que parei de ser produtora, estava ficando inviável", continua a atriz.

Diante disso, ela decidiu fazer uma mudança radical na carreira e foi estudar para prestar um concurso. "Tem coisas que achei interessantíssimas, mas falei: 'Cara, não é a minha'. E aí abracei a profissão [de atriz], até a parte difícil, e de repente as coisas começaram a andar", completa.