Júlia Rabello começou no humor graças a Jô Soares: 'Aceitei papel sem ler'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Júlia Rabello contou como foi seu início dentro do gênero da comédia.
Júlia revelou que entrou na comédia após ser convidada por Jô Soares para uma peça. "De repente, a comédia caiu na minha vida. Naquela época, eu estava casada com o Marcos Veras e ele sempre foi da comédia. Acompanhei ele numa entrevista com o Jô Soares."
A atriz, que ficou conhecida nas esquetes de comédia do Porta dos Fundos, contou que se descobriu no humor depois de um convite do apresentador para estrelar uma peça dele. "A gente aceitou o papel sem ler o texto", contou a atriz.
"De repente a comédia cai na minha vida e eu recebo de braços abertos. [...] E aí, do nada, eu estava dentro da casa do Jô e ele me ensinando como fazer tudo", finalizou.
Júlia Rabello 'desistiu' de atuar por duas semanas: 'Estudei pra concurso'
Júlia revelou ter pensado em desistir da carreira de atriz no início. "Assim que eu me formei na escola de teatro, você se forma e ganha um diploma de desempregado. Aí fui produzir, pra poder levantar os meus negócios. Nunca fui o tipo de pessoa que chamavam pra testes", conta.
"Fiquei muito tempo produzindo, só que chega uma hora que eles te esquecem como atriz e você vira só produtora, e aquilo também foi me dando angústia. Teve uma hora que parei de ser produtora, estava ficando inviável", continua a atriz.
Diante disso, ela decidiu fazer uma mudança radical na carreira e foi estudar para prestar um concurso. "Tem coisas que achei interessantíssimas, mas falei: 'Cara, não é a minha'. E aí abracei a profissão [de atriz], até a parte difícil, e de repente as coisas começaram a andar", completa.
Júlia Rabello tem duas décadas de história com peça 'Agora É Que São Elas'
A atriz comentou sua história com a peça "Agora É Que São Elas", que estrela há dois anos. "É aquele tipo de peça que é um oásis, as pessoas vão, dão risada. Essa peça, pelo menos 40%, foi a primeira peça profissional do Fábio Porchat e do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo na época me chamou pra produzir, mas não deu. 20 anos depois, o Fábio me chama pra fazer como atriz a peça. Que doido."
Júlia Rabello conheceu namorado holandês em avião: 'Comédia romântica'
Júlia contou como conheceu o namorado, o engenheiro holandês Bart. Eles estão juntos há três anos. "Brinco que tô vivendo uma comédia romântica. Meu irmão mora na Holanda e eu fui visitá-lo. Só que eu sempre tive um inglês muito ruim. Na volta, sentei e falei: 'Graças a Deus tô indo pro Brasil, só português'. Passou um homem, sentou do meu lado, puxando assunto e falei só um 'hi' e cortei, porque não tinha mais inglês. E ele foi puxando assunto, 12 horas de voo e a gente ficou conversando. A gente saiu de lá e dei meu telefone pra ele."
