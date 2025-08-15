'Escuta aqui o coração do teu marido': ele se apaixonou por viúva de doador

"A decisão de doar [os órgãos] foi dele, ainda em vida" contou Leila ao UOL. "Misticamente, Ademilson tomou essa decisão no dia 31 de agosto do mesmo ano, nove dias antes de sua morte, quando ele foi emitir a segunda via de seu RG. Na época, era recomendado especificar a vontade de ser doador."

Após a morte de Ademilson, Leila diz que ficou assustada ao avaliar se doaria os órgãos do então marido. "Não imaginava que realmente isso seria possível, sofri muitas represálias de pessoas que desconheciam o assunto."

Eu era contra [a doação de órgãos], mas tomei essa decisão no hospital, quando a equipe de acolhimento disse que poderia salvar um pouco dele, que o Ademilson poderia viver em outra pessoa.

Leila de Oliveira Mendes

Ao atender ao desejo do marido, Leila, então com 24 anos e dois filhos pequenos, possibilitou que cinco pessoas recebessem os órgãos que precisavam. E o coração de Ademilson foi destinado a Celeidino —ninguém poderia imaginar, mas começava ali um elo inesperado.

'Procurei a família por gratidão'

Com um novo coração, Celeidino passou a buscar a família de seu doador. Ele não conseguiu de imediato, mas insistiu.