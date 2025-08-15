'Escuta aqui o coração do teu marido': ele se apaixonou por viúva de doador

A história de amor de Leila de Oliveira Mendes, 51, e Celeidino Vieira Fernandes, 65, teve um início inusitado. Diagnosticado com cardiomiopatia dilatada, doença que provoca dilatação dos ventrículos do coração, Celeidino recebeu dos médicos uma expectativa de vida de apenas mais seis meses. Para sobreviver, ele precisaria de um transplante de coração.
O órgão que Celeidino receberia era de Ademilson Souza Batista, então marido de Leila. Após ser atingido por um tiro na cabeça, Ademilson teve morte encefálica em setembro de 1998, aos 26 anos.
- ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.
"A decisão de doar [os órgãos] foi dele, ainda em vida" contou Leila ao UOL. "Misticamente, Ademilson tomou essa decisão no dia 31 de agosto do mesmo ano, nove dias antes de sua morte, quando ele foi emitir a segunda via de seu RG. Na época, era recomendado especificar a vontade de ser doador."
Após a morte de Ademilson, Leila diz que ficou assustada ao avaliar se doaria os órgãos do então marido. "Não imaginava que realmente isso seria possível, sofri muitas represálias de pessoas que desconheciam o assunto."
Eu era contra [a doação de órgãos], mas tomei essa decisão no hospital, quando a equipe de acolhimento disse que poderia salvar um pouco dele, que o Ademilson poderia viver em outra pessoa.
Leila de Oliveira Mendes
Ao atender ao desejo do marido, Leila, então com 24 anos e dois filhos pequenos, possibilitou que cinco pessoas recebessem os órgãos que precisavam. E o coração de Ademilson foi destinado a Celeidino —ninguém poderia imaginar, mas começava ali um elo inesperado.
'Procurei a família por gratidão'
Com um novo coração, Celeidino passou a buscar a família de seu doador. Ele não conseguiu de imediato, mas insistiu.
"Na época, ele fez muitas amizades no hospital, e uma pessoa de lá, que tinha acesso à ficha [do caso envolvendo o transplante] e que era amiga dele, conseguiu o número de telefone em que ele poderia me achar. A partir daí, ele começou uma investigação —e conseguiu [hoje, uma regra impede a divulgação desses dados; leia mais abaixo]", explica Leila.
Celeidino estava determinado a encontrar aqueles que o ajudaram a ter uma segunda chance. "Procurei a família por gratidão, eu precisava de um coração e queria agradecer", disse Celeidino ao UOL.
Um ano depois do transplante, ele bateu no portão de Leila. "Celeidino me puxou, me abraçou e falou: 'escuta aqui o coração do teu marido'", lembra ela, que diz ter ficado surpresa e levado um grande susto ao ouvir, de fato, o coração do marido que morreu.
Embora sentisse profunda gratidão, ele não imaginava se apaixonar pela viúva de seu doador, mas disse que o amor floresceu com a convivência.
Ela me encantou por sua garra, determinação e honestidade, além de ter dois filhos que amei logo que conheci. Naturalmente, a amizade foi virando amor.
Celeidino Vieira Fernandes
Leila, por outro lado, teve mais resistência. Foram dois anos entre o momento em que se conheceram e a oficialização do relacionamento.
Percebi que gostava dele por acaso e ele me venceu por insistência. Confesso que não queria muita aproximação com ele, de uma maneira estranha eu achava pecado, não sei por quê. Um dia, nós nos despedimos com um beijo que sem querer pegou nos lábios. Aí pronto, fiquei pensativa por 4 dias (risos).
Leila de Oliveira Mendes
Moradores de Jardim (MS), Leila e Celeidino estão juntos desde então.
Hoje aposentados e com mais de 20 anos de relacionamento, eles buscam conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos.
Em 2019, Celeidino precisou de um novo transplante, desta vez de rim. Devido ao uso de um medicamento imunossupressor após receber o coração, as funções renais foram prejudicadas. Depois de seis anos de hemodiálise, Celeidino voltou à fila de transplantes. Assim como a cirurgia do coração, a do rim também foi um sucesso e deu a ele uma nova chance.
Por mais difícil que seja o momento da perda, seja doador [de órgãos]. Além de salvar uma vida, o doador salva também a mãe, o filho, o pai, o irmão de alguém. Salva a vida e salva a felicidade de outra família
Dá para conhecer quem doou o órgão?
Apesar de o caso entre eles ter tido um desfecho positivo, a identidade dos doadores em relação aos seus receptores e dos receptores em relação à família dos doadores deve ser resguardada, em caso de transplante após a morte.
A previsão está no artigo 52 do Decreto nº 9.175/2017, que dispõe sobre a Lei de Transplantes no Brasil.
"O anonimato e a ausência de contato entre as famílias do doador e do receptor têm como objetivo principal garantir a ética de todo o processo, segurança e a tranquilidade dos envolvidos", explica a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A exceção ocorre quando o doador está vivo e é parente, de até quarto grau, do receptor.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.