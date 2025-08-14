Vanessa Rozan corrige blogueira e mostra técnica 'sunkissed'

No Lab da Beleza desta semana, Vanessa Rozan se deparou com uma mais uma trend maluca vinda diretamente das timelines das redes sociais. No vídeo original, a blogueira mostra como fazer uma técnica chamada "sunkissed", que consiste basicamente em criar um efeito de quem tomou um pouquinho de sol, sabe?
No entanto, a influencer exagerou no bronzer e acabou aplicando o produto em lugares que não deram aspecto natural à técnica, segundo nossa especialista.
"Você vai passar o bronzer nos pontos altos do seu rosto. É bem pouquinho, é pouco produto", diz Vanessa, que inicia o processo aplicando na parte alta da testa e nas maçãs do rosto. Além de recomendar o uso do protetor solar sempre, a maquiadora lembra que é preciso usar uma quantidade pequena do produto para não ter que espalhar muito bronzer na pele.
"Tem que esfumar mesmo, não tem solução. Com batidinhas também. E pode colocar um pouquinho no nariz, que tem essa projeção e acaba bronzeando também porque recebe mais sol", explica.
Para dar um glow a mais, Vanessa indica escolher um blush que tenha um pouco de vermelho na sua composição para aplicar levemente sobre o bronzer: "É o vermelhinho do sol".
Desta maneira, você consegue atingir essa técnica "beijada pelo sol", mas de maneira mais natural. "Com respaldo científico", brinca Vanessa. "São os lugares que você tomaria sol mesmo".
