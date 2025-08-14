Vanessa Rozan corrige blogueira e mostra técnica 'sunkissed'

No Lab da Beleza desta semana, Vanessa Rozan se deparou com uma mais uma trend maluca vinda diretamente das timelines das redes sociais. No vídeo original, a blogueira mostra como fazer uma técnica chamada "sunkissed", que consiste basicamente em criar um efeito de quem tomou um pouquinho de sol, sabe?

No entanto, a influencer exagerou no bronzer e acabou aplicando o produto em lugares que não deram aspecto natural à técnica, segundo nossa especialista.

"Você vai passar o bronzer nos pontos altos do seu rosto. É bem pouquinho, é pouco produto", diz Vanessa, que inicia o processo aplicando na parte alta da testa e nas maçãs do rosto. Além de recomendar o uso do protetor solar sempre, a maquiadora lembra que é preciso usar uma quantidade pequena do produto para não ter que espalhar muito bronzer na pele.