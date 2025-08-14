Orgasmo ajuda na produção de leite materno. Como buscar prazer pós-parto?

Isso acontece porque o organismo não diferencia o contexto da liberação da ocitocina: seja durante a amamentação ou durante uma relação sexual, a resposta fisiológica é a mesma , pontua.

Queda de libido no puerpério

O puerpério costuma ser uma fase delicada e intensa para muitas mulheres. Do ponto de vista científico, ele começa imediatamente após o parto e, embora seja comumente associado a um período de oito semanas, sua duração não é exata e os impactos emocionais podem se estender por muito mais tempo, variando de mulher para mulher.

É nesse momento, após o nascimento do bebê, que a mulher tenta se encontrar novamente. As transformações no corpo e na mente durante esse período podem ser intensas e incluir, por exemplo, a queda da libido. Essa redução no desejo sexual não afeta apenas a vida íntima da mulher, mas também pode interferir diretamente na produção hormonal, influenciando o processo de amamentação.

A médica explica que enquanto a mulher está amamentando, especialmente durante os seis primeiros meses de amamentação exclusiva, o corpo entra em um estado de bloqueio. Os ovários não estão ativos nesse período. A prolactina, que é o principal hormônio da amamentação, fica em níveis muito altos, enquanto os hormônios sexuais, como testosterona, estrogênio e progesterona ficam reduzidos.

Segundo ela, resgatar o desejo, inclusive por meio do autoconhecimento, é importante para a saúde da mulher, além de colaborar efetivamente com a amamentação em si.