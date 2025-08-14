Orgasmo ajuda na produção de leite materno. Como buscar prazer pós-parto?

Entre o prazer e o instinto de nutrir, há uma ponte invisível construída pelos hormônios. O orgasmo feminino, muitas vezes associado apenas ao desejo sexual, também pode influenciar a produção de leite materno e se revelar um inesperado aliado da amamentação, mesmo em meio ao cansaço e às exigências do aleitamento.
A ciência comprova: há uma conexão fisiológica entre o clímax sexual e o ato de alimentar um bebê. No centro dessa ligação, está a ocitocina, o chamado "hormônio do amor", que transita entre os dois momentos.
Para esclarecer a ligação entre o ápice do prazer feminino e o aumento da produção de leite materno, a ginecologista, mastologista e obstetra Monique Novaceck, de São Paulo, apontou a Universa o ponto central dessa conexão.
O próprio reflexo de amamentar estimula a produção da ocitocina. No orgasmo feminino, esse hormônio promove sensações de prazer, relaxamento, conexão com o(a) parceiro(a) e fortalecimento dos vínculos. Já na amamentação, a ocitocina é a responsável pela 'descida' do leite — chamada de apojadura. Ou seja, ela faz com que o leite armazenado nas glândulas mamárias seja liberado pelos ductos até o mamilo, permitindo não só que o bebê se alimente, mas também que esse momento favoreça a conexão com a mãe, explica.
Ocitocina: muito além do amor
Estudos publicados pela National Library of Medicine (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos) reforçam que o aumento significativo dos níveis de ocitocina após o orgasmo contribui diretamente para a produção do leite materno.
Um artigo intitulado "Sex and Breastfeeding: An Educational Perspective" (Sexo e Amamentação: Uma Perspectiva Educacional, na tradução livre), destaca que a ocitocina é produzida pela hipófise posterior, onde os hormônios produzidos pelo hipotálamo são armazenados e liberados na corrente sanguínea, apresentando, de fato, um papel crucial durante a amamentação e no orgasmo.
O resultado é que, ao amamentar, muitas mulheres experimentam não apenas prazer físico, mas também uma profunda satisfação emocional e afetiva.
Novaceck acrescenta que algumas mulheres relatam um pequeno vazamento de leite durante o orgasmo — o que pode ocorrer justamente porque se trata do mesmo hormônio atuando no corpo.
Isso acontece porque o organismo não diferencia o contexto da liberação da ocitocina: seja durante a amamentação ou durante uma relação sexual, a resposta fisiológica é a mesma, pontua.
Queda de libido no puerpério
O puerpério costuma ser uma fase delicada e intensa para muitas mulheres. Do ponto de vista científico, ele começa imediatamente após o parto e, embora seja comumente associado a um período de oito semanas, sua duração não é exata e os impactos emocionais podem se estender por muito mais tempo, variando de mulher para mulher.
É nesse momento, após o nascimento do bebê, que a mulher tenta se encontrar novamente. As transformações no corpo e na mente durante esse período podem ser intensas e incluir, por exemplo, a queda da libido. Essa redução no desejo sexual não afeta apenas a vida íntima da mulher, mas também pode interferir diretamente na produção hormonal, influenciando o processo de amamentação.
A médica explica que enquanto a mulher está amamentando, especialmente durante os seis primeiros meses de amamentação exclusiva, o corpo entra em um estado de bloqueio. Os ovários não estão ativos nesse período. A prolactina, que é o principal hormônio da amamentação, fica em níveis muito altos, enquanto os hormônios sexuais, como testosterona, estrogênio e progesterona ficam reduzidos.
Segundo ela, resgatar o desejo, inclusive por meio do autoconhecimento, é importante para a saúde da mulher, além de colaborar efetivamente com a amamentação em si.
Esse desequilíbrio faz com que a mulher se sinta, de fato, assexuada. Por isso, é importante que, diante do seu próprio tempo, cada mulher tente encontrar formas de se reconectar com o próprio prazer e com a libido. Mesmo com as barreiras fisiológicas, é possível se estimular e manter o vínculo com o(a) parceiro(a).
Amamentar não é só físico, mas também emocional
É importante reforçar que amamentar não é um processo automático, portanto, nenhuma mulher nasce sabendo como fazê-lo. É um aprendizado que exige tempo, técnica, prática adequada e, acima de tudo, uma rede de apoio que acolha, oriente e acompanhe esse percurso.
É justamente por isso que o prazer pode se tornar um aliado poderoso nesse contexto. Estar conectada com o próprio corpo, com o desejo e com o(a) parceiro(a) pode favorecer a produção de leite, fortalecer o vínculo com o bebê e contribuir para a saúde mental da mãe.
"O clímax pode ajudar a mulher a lembrar que ela não é apenas mãe, já que ela continua sendo uma mulher, uma esposa, alguém que tem desejos e que merece vivenciar o prazer. Isso está diretamente ligado à autoestima e precisa ser valorizado, para que ela não se perca apenas no papel da maternidade e acabe se esquecendo dos outros aspectos da sua identidade", reforça a profissional.
Corpos que alimentam também têm fome de prazer. Para romper tabus, é importante lembrar: quem nutre merece, também, ser nutrida, seja de afeto, desejo ou acolhimento.
Cada mulher tem o seu tempo, e tudo isso envolve diálogo, intimidade, apoio emocional e, quando necessário, ajuda profissional. Se esse assunto for deixado de lado, pode se tornar cada vez mais difícil retomar uma rotina sexual satisfatória. Por isso, é importante falar sobre o tema com carinho e sem culpa: o sexo com orgasmo é, sim, seguro e saudável para a mulher que está amamentando, conclui.
