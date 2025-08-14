Golden shower é perigoso? Entenda o fetiche, seus riscos e recomendações

O termo golden shower — que em inglês significa "banho dourado" — refere-se à prática sexual em que há envolvimento com urina. Pode incluir urinar sobre o parceiro, ser urinado por ele ou simplesmente observar o ato. A urofilia, termo técnico usado por terapeutas sexuais para designar o golden shower, é uma parafilia — ou seja figura entre práticas sexuais consideradas incomuns e que, desde 2013, não são mais consideradas doenças segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais.

Essa prática é tecnicamente chamada de urofilia e está dentro do grupo das parafilias — comportamentos sexuais considerados não convencionais. Entram nessa lista de parafilias outros fetiches como o BDSM, a hipoxifilia (tesão por asfixiar o parceiro) e a coprofilia (defecar ou manusear as fezes durante o sexo).

Ainda há certo tabu ao redor do tema, especialmente em países de cultura mais conservadora, como o Brasil, onde práticas sexuais fora do modelo tradicional ainda são pouco discutidas abertamente. Isso dificulta estimativas sobre o número de adeptos do golden shower, mas especialistas observam que a adesão costuma ser maior entre homens.