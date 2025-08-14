Golden shower é perigoso? Entenda o fetiche, seus riscos e recomendações

O termo golden shower — que em inglês significa "banho dourado" — refere-se à prática sexual em que há envolvimento com urina. Pode incluir urinar sobre o parceiro, ser urinado por ele ou simplesmente observar o ato. A urofilia, termo técnico usado por terapeutas sexuais para designar o golden shower, é uma parafilia — ou seja figura entre práticas sexuais consideradas incomuns e que, desde 2013, não são mais consideradas doenças segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais.
Essa prática é tecnicamente chamada de urofilia e está dentro do grupo das parafilias — comportamentos sexuais considerados não convencionais. Entram nessa lista de parafilias outros fetiches como o BDSM, a hipoxifilia (tesão por asfixiar o parceiro) e a coprofilia (defecar ou manusear as fezes durante o sexo).
Ainda há certo tabu ao redor do tema, especialmente em países de cultura mais conservadora, como o Brasil, onde práticas sexuais fora do modelo tradicional ainda são pouco discutidas abertamente. Isso dificulta estimativas sobre o número de adeptos do golden shower, mas especialistas observam que a adesão costuma ser maior entre homens.
A explicação pode estar ligada a fatores anatômicos, culturais e educacionais: homens desde cedo aprendem a manusear o próprio órgão genital ao urinar, o que facilita o controle e a experimentação. Mulheres, por outro lado, têm menos liberdade nesse sentido, e também são mais frequentemente reprimidas em relação ao próprio corpo e à sexualidade.
Por que é um fetiche?
Quanto às motivações para o fetiche, há duas principais explicações psicológicas. A primeira está relacionada à transgressão de normas: como urina e fezes são tradicionalmente vistos como sujos e vergonhosos, envolvê-los em práticas sexuais representa uma quebra de regras sociais, o que pode ser excitante para algumas pessoas.
A segunda explicação remete ao inconsciente e à infância. O ato de urinar diante de alguém pode ser associado, ainda que de forma inconsciente, à busca por atenção e afeto, como quando crianças fazem xixi na cama e recebem cuidados dos pais ou responsáveis.
Como praticar de forma segura?
Para quem deseja explorar esse fetiche, é essencial que a prática seja baseada no consenso e na comunicação clara entre os envolvidos. Tudo deve ser acordado previamente, para evitar surpresas ou desconfortos. Também é importante prestar atenção à higiene e evitar áreas sensíveis como boca, vagina e ânus, pois essas regiões estão mais suscetíveis a irritações ou infecções.
Ainda que a urina possa ser considerada estéril em alguns contextos, ela contém substâncias rejeitadas pelo corpo, como o ácido úrico, e seu contato com mucosas pode causar reações adversas.
Vale lembrar que, quando esse tipo de fetiche se torna uma condição indispensável para a excitação sexual, há risco de impactos psicológicos. Dependência da prática pode dificultar o envolvimento com parceiros que não compartilham do mesmo interesse, o que pode gerar frustrações, problemas de autoestima e dificuldades de relacionamento.
Fonte: Paulo Tessarioli, sexólogo e fundador da Abrasex (Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual)
*Com matéria publicada em 6/3/2019
