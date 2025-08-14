Após luta por cuidados, mãe cria site que capacita pais com filhos autistas

Ele iniciou um acompanhamento com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e aos três anos recebeu o primeiro diagnóstico: Transtorno do Processamento Sensorial, uma condição em que o cérebro tem dificuldade para processar e responder adequadamente aos estímulos sensoriais do ambiente.

Ao longo dos anos foram surgindo outras questões, Matheus tinha um comportamento bastante rígido, se recusava a fazer as atividades escolares, não conseguia segurar o lápis, teve muitos desafios na alfabetização, não distinguia sons parecidos, como por exemplo, pato e prato, tinha uma necessidade intensa de organizar seus brinquedos e tinha dificuldade para lidar com mudanças, como por exemplo, mudar de escola.

Descobri o autismo do Matheus quando estava grávida do meu segundo filho.

Durante cinco anos e meio, meu filho passou com diversos especialistas e fez várias avaliações. Aos sete anos ele já acumulava quatro diagnósticos distintos: Transtorno do Processamento Sensorial; Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo; Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação e Transtorno do Processamento Auditivo Central. E em 2022, ele foi diagnosticado com TEA. Segundo o médico, os outros transtornos estavam englobados dentro do chamado "guarda-chuva do TEA.

O diagnóstico de autismo veio acompanhado de um processo de luto. É como se aquela criança que eu idealizei, que eu imaginava desde a gestação, desse lugar a uma nova realidade. Lembro que após a consulta com o neuropediatra, minha sogra ficou com um olhar de tristeza, como quem oferece os pêsames. Na época estava grávida do meu segundo filho e vivendo um turbilhão de emoções.