Após luta por cuidados, mãe cria site que capacita pais com filhos autistas

Christiane Alves Alvarenga, 41, trabalhava havia quase 20 anos como advogada quando mudou de carreira e se tornou empreendedora. Mãe do *Matheus, diagnosticado com autismo, Christiane criou uma plataforma digital que capacita pais e cuidadores de crianças com TEA (Transtorno do espectro autista) e TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) e outros transtornos de neurodesenvolvimento.
A Apite nasceu para preencher uma lacuna, levar informação qualificada e acessível a quem mais precisa, especialmente em regiões onde faltam profissionais especializados ou onde os custos das terapias são inviáveis.Christiane Alvarenga
"Meu filho sempre alcançou os marcos do desenvolvimento esperados para cada faixa etária, mas durante a introdução alimentar, notei uma dificuldade significativa. Por volta dos dois anos de idade, ele teve uma regressão alimentar completa e passou a recusar todos os alimentos, só aceitava o leite.
Ele iniciou um acompanhamento com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e aos três anos recebeu o primeiro diagnóstico: Transtorno do Processamento Sensorial, uma condição em que o cérebro tem dificuldade para processar e responder adequadamente aos estímulos sensoriais do ambiente.
Ao longo dos anos foram surgindo outras questões, Matheus tinha um comportamento bastante rígido, se recusava a fazer as atividades escolares, não conseguia segurar o lápis, teve muitos desafios na alfabetização, não distinguia sons parecidos, como por exemplo, pato e prato, tinha uma necessidade intensa de organizar seus brinquedos e tinha dificuldade para lidar com mudanças, como por exemplo, mudar de escola.
Descobri o autismo do Matheus quando estava grávida do meu segundo filho.
Durante cinco anos e meio, meu filho passou com diversos especialistas e fez várias avaliações. Aos sete anos ele já acumulava quatro diagnósticos distintos: Transtorno do Processamento Sensorial; Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo; Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação e Transtorno do Processamento Auditivo Central. E em 2022, ele foi diagnosticado com TEA. Segundo o médico, os outros transtornos estavam englobados dentro do chamado "guarda-chuva do TEA.
O diagnóstico de autismo veio acompanhado de um processo de luto. É como se aquela criança que eu idealizei, que eu imaginava desde a gestação, desse lugar a uma nova realidade. Lembro que após a consulta com o neuropediatra, minha sogra ficou com um olhar de tristeza, como quem oferece os pêsames. Na época estava grávida do meu segundo filho e vivendo um turbilhão de emoções.
Por outro lado, fiquei aliviada. Após anos de incertezas, avaliações e diagnósticos fragmentados, finalmente tinha uma resposta que conectava todos os pontos. Ao saber o que Matheus tinha, poderia compreendê-lo melhor e garantir o suporte para o seu pleno desenvolvimento.
Em fevereiro de 2024, um ano após o meu retorno da licença-maternidade do meu segundo filho, fui desligada do trabalho. A justificativa foi vaga: 'Apesar da sua competência técnica, você não está no momento de carreira que esperávamos que estivesse'.
É difícil afirmar se sofri preconceito, mas o fato é que eu não participava mais das atividades sociais do escritório para cuidar dos meus filhos. Foi um choque. Após essa ruptura forçada e com 19 anos na advocacia, repensei meu caminho.
Comecei a fazer uma pós-graduação voltada para a inclusão escolar de crianças autistas, mas percebi que ele era direcionado a professores e que faltavam formações específicas e acessíveis para pais atípicos. Lembrei da proposta de uma outra advogada e mãe atípica, a Carla Latansio, que me convidou para criar um negócio que apoiasse mães de crianças com TEA. E assim nasceu a Apite, de um sonho de mães que passaram pela dor, pela luta e que queriam transformar conhecimento em inclusão real.
Empreendi para mudar a realidade de outras mães
Ao me tornar empreendedora, me inscrevi no Programa Criação, da plataforma TD Impacta, que apoia ideias inovadoras com alto potencial de impacto social, especialmente nas áreas de educação e inclusão.
Fui selecionada entre mais de 800 pessoas para participar do programa, que oferece mentoria especializada, capacitação e investimento semente. Durante essa fase, entrevistei mães de diferentes regiões do Brasil que relatavam dificuldades de acesso a terapias para os filhos atípicos devido à falta de profissionais qualificados em suas cidades e ao alto custo dos atendimentos particulares.
Em janeiro de 2025, lançamos a plataforma digital da Apite, cujo propósito é capacitar pais, mães, cuidadores e professores de crianças com necessidades relacionadas ao desenvolvimento infantil, como TEA, TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento.
Nosso objetivo é garantir que famílias e educadores tenham acesso à informação de qualidade, acessível e prática, para que possam oferecer suporte adequado e oportunidades reais de desenvolvimento para seus filhos, mesmo com poucos recursos financeiros.
Na Apite, oferecemos dois formatos de capacitação. A Apiteflix, que dispõe de cursos online ilimitados com conteúdo produzido por especialistas das áreas de saúde, educação e inclusão. As aulas são voltadas para quem não tem formação técnica, mas que precisa agir no dia a dia com a criança.
A outra formação inclui webinars mensais, workshops e acesso a orientação parental online com especialistas. Também disponibilizamos ferramentas de triagem com questionários gratuitos para identificação precoce de sinais de autismo e TDAH, guias educativos sobre esses transtornos e conteúdos sobre políticas públicas, direitos da criança e inclusão escolar.
Além disso, vale lembrar que a rotina de pais atípicos é desgastante, solitária e invisível aos olhos do mundo. Somos cobrados por produtividade, presença, eficiência — mas pouco se fala sobre o que isso custa para o cuidador. Por isso, na Apite também temos conteúdos voltados para o bem-estar físico e emocional dos pais.
O acesso à Apite é feito pelo site: www.apite.com.br, não é necessário baixar nenhum aplicativo."
*A reportagem utilizou um nome fictício para preservar a identidade do filho.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.