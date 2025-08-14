Empreender é para todas: Ana Fontes lança programa de apoio a mulheres
Empreender tem sido o caminho que muitas brasileiras encontram para alcançar o desenvolvimento socioeconômico que, à medida que avançam, se estende também para suas famílias.
Pensando nisso, o Irme (Instituto Rede Mulher Empreendedora), fundado por Ana Fontes , lançou o programa Renda e Futuro para incentivar a autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do empreendedorismo.
O projeto foi apresentado oficialmente no dia 5 de agosto, em Brasília (DF), em parceria com o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). O Renda e Futuro terá início em setembro e deve impactar 120 mulheres inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), em São Luís (MA) --as interessadas podem se inscrever neste link até dia 20 de agosto. As vagas são exclusivas para residentes da capital do Maranhão.
O programa será estruturado em três fases principais:
- Capacitação em grupo para as 120 participantes;
- Mentorias individuais para 20 mulheres selecionadas;
- Aporte financeiro para apoiar o desenvolvimento de 20 negócios locais.
Ana, que é empreendedora, conselheira do Pacto Global da ONU Brasil e de grandes empresas, destaca a importância da iniciativa. "O Renda e Futuro nasce com a missão de oferecer ferramentas reais para que mulheres em situação de vulnerabilidade possam sonhar, planejar e conquistar sua autonomia financeira", afirma.
A gente acredita que quando uma mulher prospera, todo mundo em volta prospera junto. Ana Fontes, empreendedora e fundadora do Renda e Futuro
Empreendedorismo feminino no Brasil
O empreendedorismo feminino no Brasil atingiu um marco histórico em 2024, segundo o Sebrae, com 10,35 milhões de brasileiras donas de negócio, o que representa 34% dos empreendedores do país. O número é emblemático pois marca uma retomada importante após a crise econômica desencadeada pela pandemia de covid-19.
Apesar do cenário positivo, os dados também indicam a desigualdade de gênero como obstáculo para o crescimento econômico das empreendedoras brasileiras: no final de 2024, elas ganhavam, em média, 24,4% menos que os homens.
Quando o recorte inclui a raça, a situação é ainda mais desigual: a renda das empreendedoras negras é 47,5% menor que a das mulheres brancas e 60,8% menor que a dos homens brancos.
"A gente sabe que muitas começam a empreender por necessidade, com renda apertada e, muitas vezes, sozinhas, sustentando suas famílias. Começar o Renda e Futuro por São Luís, uma cidade incrível e cheia de desafios, mas também de potência, é estratégico e simbólico", afirma Fontes.
Universa traz conversas para inspirar os negócios
Em 30 de agosto, Universa vai reunir um time de mulheres que se destacam por sua excelência no mundo dos negócios, que irão trocar experiências com o público em painéis, talks e mentorias.
Com patrocínio de PagBank, o evento Empreendedorismo Feminino será realizado em São Paulo e terá entrada gratuita, mas as vagas são limitadas. Garanta seu ingresso neste link.
A programação começará às 09h, no Learning Village, localizado na Rua Harmonia, 1250, no Sumarezinho. A colunista de Universa Cris Guterres irá conduzir essa troca de experiências com convidadas especiais, como Alessandra Freixo, Dilma Campos, Raquel Virgínia, Emily Ewell e Karla Marques Felmanas.
