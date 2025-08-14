UniversaUOL
Assine UOL

Empreender é para todas: Ana Fontes lança programa de apoio a mulheres

Hysa Conrado
Colaboração para Universa
Ana Fontes
Ana Fontes Imagem: Arquivo pessoal

Empreender tem sido o caminho que muitas brasileiras encontram para alcançar o desenvolvimento socioeconômico que, à medida que avançam, se estende também para suas famílias.

Pensando nisso, o Irme (Instituto Rede Mulher Empreendedora), fundado por Ana Fontes , lançou o programa Renda e Futuro para incentivar a autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do empreendedorismo.

O projeto foi apresentado oficialmente no dia 5 de agosto, em Brasília (DF), em parceria com o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). O Renda e Futuro terá início em setembro e deve impactar 120 mulheres inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), em São Luís (MA) --as interessadas podem se inscrever neste link até dia 20 de agosto. As vagas são exclusivas para residentes da capital do Maranhão.

O programa será estruturado em três fases principais:

  • Capacitação em grupo para as 120 participantes;
  • Mentorias individuais para 20 mulheres selecionadas;
  • Aporte financeiro para apoiar o desenvolvimento de 20 negócios locais.

Ana, que é empreendedora, conselheira do Pacto Global da ONU Brasil e de grandes empresas, destaca a importância da iniciativa. "O Renda e Futuro nasce com a missão de oferecer ferramentas reais para que mulheres em situação de vulnerabilidade possam sonhar, planejar e conquistar sua autonomia financeira", afirma.

A gente acredita que quando uma mulher prospera, todo mundo em volta prospera junto. Ana Fontes, empreendedora e fundadora do Renda e Futuro

Empreendedorismo feminino no Brasil

Ana Fontes no lançamento do programa Renda e Futuro, em Brasília (DF).
Ana Fontes no lançamento do programa Renda e Futuro, em Brasília (DF). Imagem: Divulgação

O empreendedorismo feminino no Brasil atingiu um marco histórico em 2024, segundo o Sebrae, com 10,35 milhões de brasileiras donas de negócio, o que representa 34% dos empreendedores do país. O número é emblemático pois marca uma retomada importante após a crise econômica desencadeada pela pandemia de covid-19.

Continua após a publicidade

Apesar do cenário positivo, os dados também indicam a desigualdade de gênero como obstáculo para o crescimento econômico das empreendedoras brasileiras: no final de 2024, elas ganhavam, em média, 24,4% menos que os homens.

Quando o recorte inclui a raça, a situação é ainda mais desigual: a renda das empreendedoras negras é 47,5% menor que a das mulheres brancas e 60,8% menor que a dos homens brancos.

"A gente sabe que muitas começam a empreender por necessidade, com renda apertada e, muitas vezes, sozinhas, sustentando suas famílias. Começar o Renda e Futuro por São Luís, uma cidade incrível e cheia de desafios, mas também de potência, é estratégico e simbólico", afirma Fontes.

Universa traz conversas para inspirar os negócios

Imagem
Imagem: UOL

Em 30 de agosto, Universa vai reunir um time de mulheres que se destacam por sua excelência no mundo dos negócios, que irão trocar experiências com o público em painéis, talks e mentorias.

Continua após a publicidade

Com patrocínio de PagBank, o evento Empreendedorismo Feminino será realizado em São Paulo e terá entrada gratuita, mas as vagas são limitadas. Garanta seu ingresso neste link.

A programação começará às 09h, no Learning Village, localizado na Rua Harmonia, 1250, no Sumarezinho. A colunista de Universa Cris Guterres irá conduzir essa troca de experiências com convidadas especiais, como Alessandra Freixo, Dilma Campos, Raquel Virgínia, Emily Ewell e Karla Marques Felmanas.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.