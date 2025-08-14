Empreender é para todas: Ana Fontes lança programa de apoio a mulheres

Empreender tem sido o caminho que muitas brasileiras encontram para alcançar o desenvolvimento socioeconômico que, à medida que avançam, se estende também para suas famílias.

Pensando nisso, o Irme (Instituto Rede Mulher Empreendedora), fundado por Ana Fontes , lançou o programa Renda e Futuro para incentivar a autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do empreendedorismo.

O projeto foi apresentado oficialmente no dia 5 de agosto, em Brasília (DF), em parceria com o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). O Renda e Futuro terá início em setembro e deve impactar 120 mulheres inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), em São Luís (MA) --as interessadas podem se inscrever neste link até dia 20 de agosto. As vagas são exclusivas para residentes da capital do Maranhão.



O programa será estruturado em três fases principais: