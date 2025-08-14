Bárbara Paz: 'Meu maior medo é ficar sozinha; perdi todo mundo muito cedo'

Com o cenário da mostra como plano de fundo, Bárbara Paz recebeu a colunista de universa, Maria Ribeiro para entrevista. Durante a visita de Maria, Bárbara mostrou um estilhaço que permaneceu nela por longos anos sem que soubesse ou notasse sua presença. "Isso aqui é um pequeno vidrinho que morou em mim durante 10 anos. Esse vidrinho ficava aqui [no canto do olho], eu nunca tinha tirado", contou apontando para o objeto.

Uma foto da atriz adolescente mostra a cicatriz que se estendia dos lábios até próximo aos ouvidos, nos dois lados. Em outra ocasião, nas redes sociais, Bárbara relatou o atendimento médico que recebeu na época do ocorrido:

Morri dia 25 de dezembro de 1992, num Chevette branco ao som de Erotica de Madonna. (...) 434 pontos , espessura.- tamanho. pó de vidro. Rasgo. Corte. Fratura. Exposta. Dentes, mandíbula. Traumatismo craniano. perda da consciência/desmaio; dor de cabeça intensa; sangramento na cabeça, pela boca, pelo nariz ou pelo ouvido; diminuição da força muscular; sonolência; dificuldade na fala; alterações a visão e na audição; perda da memória; Tento medir o tamanho . Rasgo de orelha direita até a boca . Pele suspensa por um nervo . Dentes expostos . Do lado esquerdo?. Rasgo do olho até a boca . Pó de vidro . Música .Raio x./Vamos rezar uma novena . Ela perdeu a mãe , não não tem pai . Morreu também . Diz que é modelo. Não para de falar. Tagarela. Ela precisa parar para não rasgar mais a pele. Bárbara Paz

Hoje, a cicatriz de Bárbara é quase imperceptível, o que alimenta comentários de que a atriz teria passado por muitas cirurgias plásticas, algo que ela nega. "[O cirurgião] me disse 'eu não posso te operar de novo', então eu nunca operei de novo (...) Todo mundo fala várias coisas depois que você vira uma pessoa pública, né? Falaram que eu fiz várias plásticas. Eu não fiz. Se eu pudesse, eu teria feito", afirmou Paz.

