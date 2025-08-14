Alessandra Freixo: 'A venda não é só o produto, mas o sonho do cliente'

O evento terá painéis e talks que proporcionarão ao público uma grande troca de experiência com as convidadas. Para começar, Pollyana Félix, especialista em comunicação estratégica e CEO da Dominare Company, vai conversar sobre a força do empreendedorismo feminino com Dilma Campos, CEO e partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co, e Renata Malheiros, líder do Sebrae Delas, cofundadora do Instituto Alumna e especialista em empreendedorismo feminino.

Imagem: Divulgação

É hora de perceber que investir em mulheres empreendedoras é uma estratégia poderosa para destravar novos mercados, potencializar talentos e gerar um retorno sobre o futuro que seja robusto e sustentável. Dilma Campos, CEO e Partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co.

Em seguida, o evento terá um talk especial, oferecido por PagBank, com a empresária Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed. Ela virou referência de comunicação de produtos ao se tornar o rosto de campanhas do hidratante labial da farmacêutica nas redes sociais, com vídeos que bateram recordes de visualização.

Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed Imagem: Divulgação