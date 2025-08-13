Quer ter mais prazer no sexo? A solução pode estar em um espelho

Se o sexo e, principalmente, o orgasmo ainda não são questões bem resolvidas na sua vida, talvez seja a hora de voltar algumas casas no jogo do prazer. Esse movimento de recuo tem um objetivo claro: promover o autoconhecimento e o reconhecimento do próprio corpo, o que pode transformar completamente a forma como a mulher vive a sexualidade. E, para isso, um objeto simples pode ser um aliado poderoso: um espelhinho.
Muitas mulheres crescem sem conhecer sua própria genitália, ao contrário dos homens, que desde a infância têm contato direto com seu órgão sexual. O fato de o pênis estar visível naturalmente favorece a familiaridade desde cedo, enquanto as meninas, além de não verem a própria vulva com facilidade, muitas vezes são repreendidas ao tentar tocar essa região. Isso cria um distanciamento do próprio corpo que pode se prolongar até a vida adulta.
Esse autoconhecimento, que costuma acontecer mais naturalmente entre os meninos, é fundamental para o desenvolvimento sexual saudável. Quando a mulher conhece seu corpo, aumenta sua capacidade de ter prazer, melhora a comunicação com o parceiro e consegue identificar com mais clareza o que lhe proporciona prazer.
Enquanto muitos homens aprendem a se masturbar observando amigos ou consumindo conteúdos audiovisuais, as mulheres frequentemente encontram menos referências disponíveis sobre sua própria anatomia. Esse desequilíbrio acaba influenciando não só a relação com a masturbação, mas também com o sexo em si.
Conhecer o próprio corpo permite que a mulher assuma uma postura mais ativa e consciente na relação sexual, deixando de depender exclusivamente do outro para sentir prazer. Assim, ela se torna protagonista da própria experiência sexual, com mais autonomia, confiança e liberdade.
Antes tarde do que nunca
Se você nunca teve a chance ou mesmo curiosidade de compreender seu órgão sexual, a sugestão é tirar um tempo exclusivo e com um espelhinho em mãos para se autodescobrir. A seguir, conheça o passo a passo para esse momento só seu.
1. Escolha o ambiente ideal
Opte por um lugar seguro, bem iluminado, com total privacidade e onde não haja risco de ser interrompida. Prepare o local com itens que tragam conforto, como incensos, velas, óleos essenciais ou músicas suaves. A proposta é criar um ambiente que favoreça o prazer e o acolhimento consigo mesma.
2. Reserve tempo para você
Separe cerca de uma hora para essa prática. Trate o momento como um ritual de autocuidado, com presença e dedicação total.
3. Posicione-se confortavelmente com um espelho
Sente-se de forma confortável - na cama, no chão ou em uma cadeira - com as pernas afastadas e um espelho em mãos. Observe com calma a anatomia da vulva, sem pressa. Essa etapa é de contemplação e reconhecimento, não necessariamente de prazer imediato.
4. Use imagens didáticas se quiser
Ter um material que mostre as partes da vulva pode ajudar na identificação dos pontos. Vá tocando suavemente cada região: o púbis, o prepúcio do clitóris, os grandes lábios, os pequenos lábios, a uretra, o início da vagina e o períneo.
5. Familiarize-se com o que vê e sente
Muitas mulheres se surpreendem ao se olhar com atenção pela primeira vez. Essa etapa é importante para desconstruir julgamentos negativos e desenvolver uma relação de aceitação com o próprio corpo.
6. Inicie a exploração com toques leves
Quando se sentir à vontade, comece a se tocar com os dedos, principalmente nos pequenos lábios. Pode usar lubrificante, se desejar. Explore as sensações de cada área, inclusive o ânus, o períneo e o canal vaginal. Caso sinta desconforto, interrompa e retome em outro momento.
7. Permita-se excitar com estímulos mentais
A excitação começa no cérebro. Recursos como livros eróticos, filmes ou vídeos podem ajudar. A estimulação mental ativa as glândulas que produzem secreções naturais e favorecem a vontade de se tocar.
8. Explore as zonas erógenas do corpo
Toque-se nos seios, mamilos e outras áreas que trazem sensações prazerosas. Isso ajuda a intensificar o envolvimento com o próprio corpo.
9. Estimule o clitóris com atenção
Com aproximadamente 8 mil terminações nervosas, o clitóris é altamente sensível. Explore a área com suavidade, alternando os toques entre as regiões da vulva.
10. Se desejar, experimente a penetração
Caso sinta vontade, introduza um dos dedos no canal vaginal enquanto continua a estimular o clitóris com a outra mão. Essa combinação pode intensificar o prazer.
Fonte: Margareth Signorelli, coach de relacionamento e Emotional Freedom Techniques
*Com matéria publicada em 18/3/2019
