Quer ter mais prazer no sexo? A solução pode estar em um espelho

Se o sexo e, principalmente, o orgasmo ainda não são questões bem resolvidas na sua vida, talvez seja a hora de voltar algumas casas no jogo do prazer. Esse movimento de recuo tem um objetivo claro: promover o autoconhecimento e o reconhecimento do próprio corpo, o que pode transformar completamente a forma como a mulher vive a sexualidade. E, para isso, um objeto simples pode ser um aliado poderoso: um espelhinho.

Muitas mulheres crescem sem conhecer sua própria genitália, ao contrário dos homens, que desde a infância têm contato direto com seu órgão sexual. O fato de o pênis estar visível naturalmente favorece a familiaridade desde cedo, enquanto as meninas, além de não verem a própria vulva com facilidade, muitas vezes são repreendidas ao tentar tocar essa região. Isso cria um distanciamento do próprio corpo que pode se prolongar até a vida adulta.

Esse autoconhecimento, que costuma acontecer mais naturalmente entre os meninos, é fundamental para o desenvolvimento sexual saudável. Quando a mulher conhece seu corpo, aumenta sua capacidade de ter prazer, melhora a comunicação com o parceiro e consegue identificar com mais clareza o que lhe proporciona prazer.