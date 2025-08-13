Júlia Rabello 'desistiu' de atuar por duas semanas: 'Estudei pra concurso'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Júlia Rabello revelou ter pensado em desistir da carreira de atriz no início.
Júlia explicou que a decisão durou apenas duas semanas. "Assim que eu me formei na escola de teatro, você se forma e ganha um diploma de desempregado. Aí fui produzir, pra poder levantar os meus negócios. Nunca fui o tipo de pessoa que chamavam pra testes", conta.
"Fiquei muito tempo produzindo, só que chega uma hora que eles te esquecem como atriz e você vira só produtora, e aquilo também foi me dando angústia. Teve uma hora que parei de ser produtora, estava ficando inviável", continua a atriz.
Diante disso, ela decidiu fazer uma mudança radical na carreira e foi estudar para prestar um concurso. "Tem coisas que achei interessantíssimas, mas falei: 'Cara, não é a minha'. E aí abracei a profissão [de atriz], até a parte difícil, e de repente as coisas começaram a andar", completa.
Júlia Rabello começou no humor graças a Jô Soares: 'Aceitei papel sem ler'
A atriz contou como se descobriu na comédia. "De repente, a comédia caiu na minha vida. Naquela época, eu estava casada com o Marcos Veras e ele sempre foi da comédia. Acompanhei ele numa entrevista com o Jô Soares e o Jô chamou a gente pra fazer uma peça dele. A gente aceitou o papel sem ler o texto. E aí, do nada, eu estava dentro da casa do Jô e ele me ensinando como fazer tudo."
Júlia Rabello tem duas décadas de história com peça 'Agora É Que São Elas'
A atriz comentou sua história com a peça "Agora É Que São Elas", que estrela há dois anos. "É aquele tipo de peça que é um oásis, as pessoas vão, dão risada. Essa peça, pelo menos 40%, foi a primeira peça profissional do Fábio Porchat e do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo na época me chamou pra produzir, mas não deu. 20 anos depois, o Fábio me chama pra fazer como atriz a peça. Que doido."
Júlia Rabello conheceu namorado holandês em avião: 'Comédia romântica'
Júlia contou como conheceu o namorado, o engenheiro holandês Bart. Eles estão juntos há três anos. "Brinco que tô vivendo uma comédia romântica. Meu irmão mora na Holanda e eu fui visitá-lo. Só que eu sempre tive um inglês muito ruim. Na volta, sentei e falei: 'Graças a Deus tô indo pro Brasil, só português'. Passou um homem, sentou do meu lado, puxando assunto e falei só um 'hi' e cortei, porque não tinha mais inglês. E ele foi puxando assunto, 12 horas de voo e a gente ficou conversando. A gente saiu de lá e dei meu telefone pra ele."
