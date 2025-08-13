Júlia Rabello 'desistiu' de atuar por duas semanas: 'Estudei pra concurso'

A atriz comentou sua história com a peça "Agora É Que São Elas", que estrela há dois anos. "É aquele tipo de peça que é um oásis, as pessoas vão, dão risada. Essa peça, pelo menos 40%, foi a primeira peça profissional do Fábio Porchat e do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo na época me chamou pra produzir, mas não deu. 20 anos depois, o Fábio me chama pra fazer como atriz a peça. Que doido."

Júlia Rabello conheceu namorado holandês em avião: 'Comédia romântica'

Júlia contou como conheceu o namorado, o engenheiro holandês Bart. Eles estão juntos há três anos. "Brinco que tô vivendo uma comédia romântica. Meu irmão mora na Holanda e eu fui visitá-lo. Só que eu sempre tive um inglês muito ruim. Na volta, sentei e falei: 'Graças a Deus tô indo pro Brasil, só português'. Passou um homem, sentou do meu lado, puxando assunto e falei só um 'hi' e cortei, porque não tinha mais inglês. E ele foi puxando assunto, 12 horas de voo e a gente ficou conversando. A gente saiu de lá e dei meu telefone pra ele."

