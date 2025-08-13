'Adoro me ver grande': elas desafiam o padrão e gostam de ser musculosas

Por muito tempo, o corpo forte foi visto como "território proibido" para as mulheres. Ombros largos, braços definidos e músculos visíveis eram sinais lidos como "masculinos" ou "exagerados". Isso mudou, definitivamente.
"Já não busco mais o 'corpo ideal', mas adoro me ver grande. Aprendi a me reconhecer e a me admirar com músculos aparentes", fala Anna Cecilia Lande, 32, que é treinadora de corrida em São Paulo. "Adoro o fato de ser a 'grandona' no mundo da corrida", diz.
Anna não está sozinha. Essa estética toma conta de uma possível nova cultura do corpo feminino. Se antes a representação da mulher musculosa era exceção, geralmente associada à excentricidade, hoje isso começa a mudar. Nas redes sociais, nas academias e até no cinema, mulheres estão mais confortáveis em serem fortes.
"Às vezes ainda dou uma assustada, dependendo da roupa ou da posição, principalmente em fotos. Eu aprendi a gostar e, como convivo muito com pessoas que praticam o mesmo esporte —o CrossFit— e naturalmente têm um biotipo parecido, já me acostumei e chega a ser normal. Mas tenho consciência de que ainda é bem distante da realidade geral das outras mulheres", fala Thaiz Pimenta, 39, gerente de marketing de São Paulo.
Músculos além da estética: símbolo de autonomia, orgulho e poder
Filmes como "Love Lies Bleeding", de 2024, colocam em cena uma mulher potente, definida, que não suaviza sua presença nem seu corpo. O suspense acompanha Lou (Kristen Stewart), uma funcionária de academia solitária, que se apaixona por Jackie (Katy O' Brian), uma fisiculturista em ascensão. Com uma estética intensa e corpos marcadamente fortes, o filme mistura desejo, obsessão e brutalidade em uma narrativa que desafia os papéis de gênero.
Longe das telas e dentro das academias, mais mulheres estão confortáveis com essa estética "fortona". Um corpo forte já não é mais tratado como algo "masculino", mas sim uma ferramenta que simboliza autonomia, orgulho e, por que não, poder. "Acho que causo uma certa estranheza nas pessoas. Os homens ficam um pouco assustados", comenta Thaiz. "Já entre as mulheres, varia muito. Algumas julgam e têm um certo preconceito, eu consigo ver pelo olhar. Mas já fui abordada inúmeras vezes na rua por mulheres elogiando, perguntando o que eu faço, como consegui", diz.
Nayna Garcia, 37, é personal trainer e lida diariamente com mulheres que buscam esculpir o corpo. "A mulher está sempre insatisfeita. São muitos padrões que a sociedade coloca e isso mexe um pouco com a nossa cabeça", fala. Como profissional da educação física, ela sabe o poder que um corpo treinado pode oferecer para além da estética: a força para lidar com a rotina.
"A minha profissão exige que eu seja esteticamente minha própria vitrine e portfólio. Ainda tenho que dar conta da energia de uma criança de 3 anos e da minha profissão, isso exige que eu tenha um corpo forte e que resista à essa rotina", diz.
Anna Cecília, que também é profissional da educação física, entende bem o que os músculos simbolizam. "Não é só estética. O músculo tem uma função e, se ele está aparente, tonificado e preservado naquele corpo, é porque um esforço tremendo foi feito. Isso é o que eu mais adoro nessa conversa toda. Eu sei o tamanho do esforço para se ter músculo, admiro e celebro muito isso no meu corpo."
Ela comenta que muita gente ainda se assusta, "mas, honestamente, acho que é pela falta de informação do que realmente o que a musculatura representa".
Mais músculos, mais autoconfiança, disposição e saúde
Ter músculos bem desenvolvidos é um investimento direto na saúde. A massa muscular ajuda a proteger as articulações, melhora o metabolismo, regula os níveis de açúcar no sangue e reduz o risco de doenças crônicas. Também é um investimento na autoconfiança: sentir-se forte pode gerar uma mudança no olhar sobre si.
É o caso de Karina Marques, 38. Ela sempre gostou de esportes e, apesar de hoje atuar na área de compras, cursou educação física "por pura paixão". Porém, com a rotina intensa de trabalho, distanciou-se da atividade física. "Comecei a engordar muito e percebi que esse distanciamento afetava até as coisas que eu gostava de fazer. Percebi que não tinha mais a mesma disposição, que já não tinha mais interesse nem em viajar para lugares que demandavam muitas horas de caminhadas", conta.
Karina se lembra de uma viagem para o Chile em 2020, em que não conseguiu concluir a subida para um vulcão. "Ali eu percebi que a falta da atividade física e o sobrepeso estavam tirando de mim a possibilidade de fazer coisas de que eu gostava." Hoje a sua meta é treinar musculação pelo menos cinco vezes na semana, com principal objetivo de redução de gordura corporal e melhora do tônus muscular.
"Ainda não sinto que alcancei meu objetivo, mas me sinto muito mais feliz com o corpo de hoje do que de alguns anos atrás. Me sinto mais disposta, com mais mobilidade, mais forte, menos dores no corpo e mais saudável", diz.
O treino intenso com foco em esculpir o corpo também foi importante para a gerente de marketing Gabriella Gonçalves dos Santos, 36: mais que um hábito, tornou-se um pilar essencial na retomada da força e da autonomia física após a maternidade. Depois de uma gestação em que ganhou 20 quilos e enfrentou uma diabetes gestacional, ela encontrou no CrossFit e na corrida não só ferramentas para voltar ao peso de antes, mas também para reconstruir sua energia, saúde e autoestima.
"Foi uma construção. O esporte traz esse benefício da superação. Hoje eu realmente me sinto mais saudável, tenho um sono melhor, acordo cedo sem necessidade de muito esforço. E ter essa sensação de que você está forte te dá uma disposição, ainda mais eu, que sou mãe, que tenho uma jornada de mãe e trabalho em uma rotina muito pesada. Se eu não tivesse essa construção de músculos, eu não conseguiria fazer tudo isso. É inegável", conta Gabriella.
Ana Clara Guide, 40, gerente de produtos, também afirma que a questão da disposição faz muita diferença para quem está com o treino (e com os músculos) afiados. "Meu objetivo principal é me sentir disposta, a estética é consequência da disciplina e da constância", fala.
Me ver mais forte, com definição muscular, me traz uma sensação de conquista e confiança. Não busco um padrão externo — o meu 'corpo ideal' é aquele que me traz disposição. Gosto de ver os músculos marcados, sentir força nos movimentos e perceber que isso é resultado dos treinos. Ana Clara Guide
Treinos intensos, corpos fortes, mulheres felizes
O que todas as mulheres desta reportagem têm em comum é a dedicação aos treinos. O exercício representa para elas uma forma de conseguirem autonomia por meio de um corpo forte e que dê conta dos seus dias mais intensos e atribulados. Além do que representam visualmente, seus corpos são suas ferramentas para uma vida mais plena.
"As pessoas mais próximas me disseram que fiquei mais bonita, mas não apenas porque emagreci, e sim porque voltei a sorrir. Recebo muitas mensagens no meu direct de pessoas que falavam que se espelhavam em mim para ter disposição para treinar e isso é muito bom, é gostoso de ouvir. Reforça que estou no caminho certo", completa Karina.
Gabriella também sente que inspira outras mulheres. "Eu ouço algumas pessoas falando: 'Cara, quero ser que nem a Gabi'. Vejo muito essa meta de pessoas grávidas que querem voltar ao peso que estavam antes da gravidez", diz.
Ana acredita que muitas pessoas admiram sua consistência e dedicação. "Sempre recebo perguntas sobre como consigo manter a rotina, qual é meu treino, minha alimentação… Muita gente se surpreende ao ver que dá para ter uma vida equilibrada e, ainda assim, buscar evolução física e mental."
Acho que o principal é estar segura do seu corpo e o que você quer com ele. Seja para escalar montanha, correr maratonas ou ser capaz de carregar seu bebê no colo. Se você estiver alinhada com isso, tudo fica mais leve. Anna Cecilia Lande
