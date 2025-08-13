'Adoro me ver grande': elas desafiam o padrão e gostam de ser musculosas

Mais músculos, mais autoconfiança, disposição e saúde

Ter músculos bem desenvolvidos é um investimento direto na saúde. A massa muscular ajuda a proteger as articulações, melhora o metabolismo, regula os níveis de açúcar no sangue e reduz o risco de doenças crônicas. Também é um investimento na autoconfiança: sentir-se forte pode gerar uma mudança no olhar sobre si.

Karina Marques Imagem: Arquivo pessoal

É o caso de Karina Marques, 38. Ela sempre gostou de esportes e, apesar de hoje atuar na área de compras, cursou educação física "por pura paixão". Porém, com a rotina intensa de trabalho, distanciou-se da atividade física. "Comecei a engordar muito e percebi que esse distanciamento afetava até as coisas que eu gostava de fazer. Percebi que não tinha mais a mesma disposição, que já não tinha mais interesse nem em viajar para lugares que demandavam muitas horas de caminhadas", conta.

Karina se lembra de uma viagem para o Chile em 2020, em que não conseguiu concluir a subida para um vulcão. "Ali eu percebi que a falta da atividade física e o sobrepeso estavam tirando de mim a possibilidade de fazer coisas de que eu gostava." Hoje a sua meta é treinar musculação pelo menos cinco vezes na semana, com principal objetivo de redução de gordura corporal e melhora do tônus muscular.

"Ainda não sinto que alcancei meu objetivo, mas me sinto muito mais feliz com o corpo de hoje do que de alguns anos atrás. Me sinto mais disposta, com mais mobilidade, mais forte, menos dores no corpo e mais saudável", diz.