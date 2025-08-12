Evento de Universa terá mentorias e talks sobre empreendedorismo feminino

Espero que a criatividade e a história de cada pessoa sejam entendidas como potência. E que os boicotes da vida possam ser, em alguma medida, transformados em oportunidades. Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!

Inovar é só o começo. E o que vem depois?

Para falar sobre como tornar um novo produto mais acessível e comum para todos os públicos, a convidada é Emily Ewell, CEO e co-fundadora da Pantys, marca de calcinhas absorventes, que revolucionou o mercado não apenas por se preocupar com o conforto e bem-estar das mulheres, mas também pelo seu olhar sustentável.

Emily Ewell, CEO e co-fundadora da Pantys, marca de calcinhas absorventes Imagem: Divulgação