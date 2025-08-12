Beijada pelo sol? Vanessa Rozan testa truque para visual 'pós-praia'

"Vocês acham mesmo que a gente vai escapar disso? Que isso vai ter solução? Pode ser que eu morda minha língua. Vamos dar uma chance", brinca.



A apresentadora do Lab da Beleza esfuma o produto, mas lembra: este é um daqueles tutoriais que não mostram o processo com detalhes: "É um pincel mágico chamado edição. Só serve pra confundir nossa vida".

Além de recomendar o uso do protetor solar, Vanessa lembra que caso você se inspire neste tipo de trend "sunkissed", lembre-se de acentuar os pontos altos do rosto, afinal, este seria o efeito se você tivesse tomado sol naturalmente. Diferentemente do que o vídeo original aponta, passando bronzer na mandíbula, por exemplo.

"Pareço bronzeada? Beijada pelo sol? Isso parece mais um contorno. Fui contornada pelo sol", questiona a maquiadora, que aproveita para mostrar como realmente aplicar a técnica do outro lado do rosto. "A gente aprovou a técnica? Não, mas a gente gosta de parecer saudável, que tomamos sol com proteção? A gente gosta. É até fácil fazer, mas aí não viraliza, né?".

"Você vai passar o bronzer nos pontos altos do seu rosto. É bem pouquinho, é pouco produto", diz Vanessa, que inicia o processo aplicando na parte alta da testa e nas maçãs do rosto. Além de recomendar o uso do protetor solar sempre, a maquiadora lembra que é preciso usar uma quantidade pequena do produto para não ter que espalhar muito bronzer na pele.

"Tem que esfumar mesmo, não tem solução. Com batidinhas também. E pode colocar um pouquinho no nariz, que tem essa projeção e acaba bronzeando também porque recebe mais sol", explica.

Para dar um glow a mais, Vanessa indica escolher um blush que tenha um pouco de vermelho na sua composição para aplicar levemente sobre o bronzer: "É o vermelhinho do sol".