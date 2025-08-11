Penteado para cabelo cacheado: 10 looks para arrasar no dia a dia ou festa
Se no passado a moda já foi alisar os cabelos, atualmente quem tem cabelo cacheado quer mesmo é mostrar os cachos de diferentes maneiras. Pensando nisso, Universa listou 10 estilos de penteados para cabelos cacheados para você se inspirar.
São estilos diferentes para diversos momentos da vida —do dia a dia até um penteado para alguma festa. Veja abaixo as dicas para escolher o que mais combina com você.
5 penteados para cabelos cacheados no dia a dia
Torcidinho
Esse é simples: jogue todo o cabelo para o lado de sua preferência e faça torcidinhos na lateral com partes cacheadas dele.
Trança lateral
Com o cabelo também de lado, faça uma ou mais tranças na lateral dele.
Coque abacaxi
Amarre o cabelo no topo da cabeça e dê voltas na chuchinha para amarrá-lo. Quando estiver bem apertado, puxe o cabelo, mas não solte totalmente. Assim vai ficar um coque bem no topo da cabeça, caidinho.
Semi preso
Separe o cabelo de orelha a orelha, amarre só a parte da frente no topo da cabeça e deixe o restante solto.
5 penteados de cabelo cacheado para festas
Semi preso com trança, torcidinho ou moicano
Escolha o tipo de penteado que você se sentir mais confortável, e com certeza ele ficará elegante e despojado.
Ponytail
Puxe todo o cabelo para trás e prenda com uma chuchinha. Se preferir, deixe alguns fios soltos no rosto.
Coque lateral
Com o cabelo finalizado e seco, faça baby liss, e divida os fios para o lado da cabeça que se sentir mais confortável. Na sequência, pegue os fios e monte um coque lateral logo abaixo da orelha.
Coque alto
Com o cabelo finalizado e seco, faça baby liss e divida os fios no meio da cabeça. Se quiser usar uma franja, ela pode ficar no meio ou na lateral da cabeça. Separe os fios e prenda em um coque bem alto e firme.
Coque baixo
Finalize o cabelo e faça um coque centralizado, da mesma forma do coque lateral. Se preferir deixe alguns fios soltos na franja ou nos dois lados do rosto para fazer um contorno.
Dicas para os coques: utilizar spray líquido, pois além do produto deixar o cabelo firme, agride menos e dá um aspecto melhor aos cachos. Caso o cabelo não tenha muito volume, use enchimento (rosquinha) para fazer o coque.
Cuidados depois das festas
Depois da festa, ao chegar em casa, especialistas indicam que a mulher solte os cabelos, condicione para desembaraçar, e na sequência lave com shampoo. Se possível, hidrate as madeixas no mesmo dia. Caso o cabelo esteja escovado, precisará de ainda mais cuidado.
É necessário fazer uma umectação (uma técnica para nutrir e fortalecer o cabelo através da aplicação de óleos vegetais) para deixar o cabelo saudável. Cuidado na hora de escolher o produto e não exagerar no óleo de coco.
Dicas de cortes para cabelos cacheados
Para as cacheadas que têm medo de cortar muito o cabelo, a indicação ideal de corte é em camadas, que dá um encaixe melhor, deixando o cacho mais leve e volumoso.
Os cortes em camadas e arredondados são os mais pedidos e indicados para quem não quer perder o comprimento do cabelo. Quem quer se arriscar mais, pede o long bob, que fica muito bonito para mulheres com cabelo cacheado e ondulado, por ser bem jovial.
Cuidados com os cabelos cacheados
Cabelos cacheados, assim como crespos e lisos, exigem cuidados específicos para ficar bonitos e saudáveis, depois de passarem por processos químicos e penteados.
Mesmo quando a mulher usa penteados mais simples, que não costumam estragar os cachos, é necessário que ela tome algumas medidas para manter os cabelos bem cuidados diariamente.
É preciso lembrar que o cabelo cacheado é mais sensível que o cabelo liso, por isso requer mais cuidado. O fator espiral tem a necessidade de hidratar mais para não ter quebra, tem que saber desembaraçar o cabelo direito, amarrar da forma correta. É muito comum, as mulheres fazerem só um coque básico com chuchinha, mas isso quebra as pontas do cabelo porque ele é seco.
Para devolver um pouco da camada hídrica perdida do cacho, é indicado fazer hidratação capilar e para manter o cabelo bem bonito e volumoso, no dia a dia prendê-lo com palito japonês, lenço de cetim ou grampo.
À noite, é indicado o uso de uma touca ou fronha de cetim, para preservar o cabelo e prevenir o atrito com o tecido de algodão do travesseiro. Com relação à hidratação, ela afirma que hidratar demais pode sobrecarregar o fio.
Fontes: Lau Silva, especialista em cachos e penteados; e Riciele Ribeiro, esteticista e penteadista
*Com matéria publicada em 24/06/2022
