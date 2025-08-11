Penteado para cabelo cacheado: 10 looks para arrasar no dia a dia ou festa

Mesmo quando a mulher usa penteados mais simples, que não costumam estragar os cachos, é necessário que ela tome algumas medidas para manter os cabelos bem cuidados diariamente.

É preciso lembrar que o cabelo cacheado é mais sensível que o cabelo liso, por isso requer mais cuidado. O fator espiral tem a necessidade de hidratar mais para não ter quebra, tem que saber desembaraçar o cabelo direito, amarrar da forma correta. É muito comum, as mulheres fazerem só um coque básico com chuchinha, mas isso quebra as pontas do cabelo porque ele é seco.

Para devolver um pouco da camada hídrica perdida do cacho, é indicado fazer hidratação capilar e para manter o cabelo bem bonito e volumoso, no dia a dia prendê-lo com palito japonês, lenço de cetim ou grampo.

À noite, é indicado o uso de uma touca ou fronha de cetim, para preservar o cabelo e prevenir o atrito com o tecido de algodão do travesseiro. Com relação à hidratação, ela afirma que hidratar demais pode sobrecarregar o fio.

Fontes: Lau Silva, especialista em cachos e penteados; e Riciele Ribeiro, esteticista e penteadista

*Com matéria publicada em 24/06/2022