Tamanho do pênis influencia no prazer? Veja o que realmente importa no sexo

Apesar da curiosidade recorrente sobre o tamanho do pênis, o debate em torno disso pode ser mais prejudicial do que útil. Valorizar ou ridicularizar esse aspecto físico alimenta inseguranças e expectativas equivocadas, tanto em homens quanto em mulheres. A realidade é que, ao contrário do senso comum, o tamanho não é o principal fator envolvido no prazer sexual.
A média do pênis brasileiro é de cerca de 13 cm, enquanto o canal vaginal possui aproximadamente 10 cm de profundidade. Na prática, isso significa que qualquer pênis acima dessa medida média já consegue atingir o necessário para gerar estímulo e prazer durante a penetração. O que mais interfere, segundo especialistas, é a circunferência do pênis — em outras palavras, sua espessura. Vagina e pênis variam em formato, e, quando a mulher possui um canal vaginal mais amplo, pênis mais finos podem não proporcionar tanta fricção e, portanto, menos prazer.
Como ter o melhor sexo
De modo geral, fala-se em cinco categorias de tamanho de pênis: o micropênis (com menos de 6 cm de comprimento e 7 cm de circunferência), o muito pequeno (menos de 10 cm de comprimento e 9 cm de circunferência), o pequeno (10 a 12 cm de comprimento e 9 a 10 cm de circunferência), o médio (12 a 18 cm de comprimento e 10 a 14 cm de circunferência) e o grande (mais de 18 cm de comprimento e 14 de circunferência).
Ainda que o comprimento seja frequentemente destacado, o prazer feminino, em relações heterossexuais, está mais ligado ao contato do pênis com o ponto G — localizado na parede anterior do canal vaginal — do que à profundidade alcançada durante a penetração. A maior parte da sensibilidade da mulher se concentra nos primeiros centímetros da vagina, o que faz com que tamanhos acima da média não necessariamente representem mais prazer.
Além disso, pênis muito grandes podem provocar desconforto, especialmente quando não há preparação adequada. O mesmo vale para o sexo anal, que, se feito sem cuidado, pode causar dor, fissuras e até sangramentos. É essencial prestar atenção aos sinais do corpo e evitar estímulos que possam machucar.
Testando possibilidades
Na prática, a qualidade da relação sexual está muito mais relacionada à conexão entre os parceiros do que a medidas específicas. Preliminares bem feitas, estímulos contínuos e respeito ao tempo do outro são fatores determinantes. O canal vaginal, por exemplo, é elástico e, com a excitação adequada, pode se expandir, chegando até cerca de 17 cm. Por isso, é fundamental que a mulher esteja fisicamente e emocionalmente pronta antes da penetração.
A dinâmica do casal, a capacidade de provocar e responder aos estímulos, e o envolvimento mútuo através de toques, olhares e carícias é o que realmente determina o prazer. O autoestímulo durante a relação também é um aliado poderoso, permitindo que a mulher explore o que a satisfaz e se comunique com o parceiro sobre suas preferências.
Independentemente do tamanho do pênis, explorar posições diferentes pode ajudar o casal a encontrar o que funciona melhor. Algumas posições específicas favorecem o encaixe e ajudam a evitar desconfortos. Em casos de pênis menores, por exemplo, posições como o papai-mamãe com a mulher mantendo as pernas fechadas ou a posição sentada da mulher sobre o homem favorecem o contato e a penetração mais profunda. Já posições em que a gravidade age a favor do movimento do homem podem intensificar a penetração, o que é interessante apenas se não houver dor ou incômodo.
Em última instância, a chave para uma vida sexual satisfatória está na comunicação, na experimentação e no respeito ao corpo do outro — não no número de centímetros.
Fontes: Alex Meller, urologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Eliany Mariussi, psicóloga, sexóloga e psicoterapeuta de casais; e Vanessa de Oliveira, sexóloga e especialista em conquista e sedução
*Com matéria publicada em 2/11/2019
